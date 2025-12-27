ETV Bharat / state

Surguja Yearender 2025 : सरगुजा में पूरे वर्ष की सियासी हलचल, जानें कैसा रहा साल

फरवरी महीने में ही दूसरी बड़ी राजनैतिक स्थिति त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बनी. सरगुजा में 17, 20 और 23 फरवरी को तीन चरण में चुनाव संपन्न हुए. इस चुनाव में जिला पंचायत सरगुजा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की. इस बार पंचायत चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज चुनाव मैदान में ही नहीं उतरे, जबकि भाजपा के तमाम दिग्गजों ने अपनी पत्नियों को जिला पंचायत चुनाव लड़ाया और जिला पंचायत सदस्य बनाया. इनमे भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया की पत्नी दिव्या सिंह और युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर की पत्नी पायल सिंह भी जिला पंचायत सदस्य बनी.

साल का दूसरा महीना था फरवरी इस महीने में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 11 फरवरी को मतदान और 15 फरवरी को मतगणना हुई. परिणाम जो आया वो कांग्रेस के लिए चौकाने वाला था. दो बार के मेयर कांग्रेस के अजय तिर्की को मंजूषा भगत ने 11 हजार 63 मतों से चुनाव हरा दिया. इतना ही नहीं शहर के 48 वार्डों में से 31 वार्ड मे बीजेपी पार्षदों ने जीत दर्ज की और 2 में निर्दलीय ने कांग्रेस के सिर्फ 15 पार्षद ही जीत सके. इस परिणाम में बड़ी बात यह रही कि कांग्रेस के कई दिग्गज भी वार्ड पार्षद का चुनाव हार गये. कांग्रेस के हारने वाले दिग्गजों में अजय अग्रवाल और द्वितेंद्र मिश्रा के नाम शामिल हैं.

वर्ष का पहला महीना जनवरी होता है. तो सरगुजा में इस महीने की शुरुआत चुनावी शोर से हुई. इसी महीने में आदर्श आचार संहिता लगी और चुनाव के तारीखों की घोषणा हुई. इसके साथ ही शहरी क्षेत्रो में चुनावी हलचल तेज हुई. भाजपा और कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशियों की टिकट की दौड़ देखी गई. हालांकि कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी का चेहरा पहले से ही तय माना जा रहा था. तत्कालीन मेयर डॉ अजय तिर्की को ही कांग्रेस ने टिकट दिया लेकिन भाजपा से इन्दर भगत, मंजूषा भगत और प्रेमानन्द तिग्गा जैसे नाम दौड़ में थे लेकिन भाजपा ने एक बार फिर मंजूषा भगत को प्रत्याशी बनाया. चुनाव प्रचार तेज हुआ, भाजपा ने 10 साल से सत्तासीन कांग्रेस को विकास के मुद्दे पर जमकर घेरा. इस दौरान दोनों प्रत्याशियों की व्यक्तिगत छवि के आधार पर लोग कांग्रेस को ज्यादा मजबूत मान रहे थे. लेकिन एक तरफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी. इस महीने में भी भाजपा ने भारत सिंह सिसोदिया को सरगुजा भाजपा के जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी.

सरगुजा: वर्ष 2025 में सरगुजा में सियासी बयार किस तरह बही, कौन से बड़े बदलाव राजनैतिक रूप से हुए, राजनेताओं के वादे और घोषणा कितने सच हुए. सत्ता और विपक्ष की भूमिका क्या रही, ऐसे तमाम विषयों की जानकारी ETV भारत आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2025 विदा हो रहा है और हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं. ऐसे में एक नजर उन घटना क्रम पर जो वर्ष 2025 में अहम रहे.

मार्च 2025 में सरगुजा में कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष बदल दिया और राकेश गुप्ता के स्थान पर बाल कृष्ण पाठक को जिला अध्यक्ष बनाया गया. बाल कृष्ण पाठक पहले भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं. साल 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान बाल कृष्ण पाठक ही सरगुजा कांग्रेस की कामान सम्हाल रहे थे. लेकिन सत्ता में आने के बाद राकेश गुप्ता को यह जिम्मेदारी दी गई और जिसे कांग्रेस ने बदला और दोबारा बाल कृष्ण पाठक को कमान सौंपी गई. जिला पंचायत के नव निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्षों ने शपथ ग्रहण किया. मार्च में ही सरगुजा सांसद चिंतामणि महराज ने अंबिकापुर रेनुकूट रेल लाइन की मांग संसद में उठाई.

हसदेव क्षेत्र में माइनिंग के लिए पेड़ों की कटाई

सरगुजा में अप्रैल के महीने में बड़ा घटना क्रम हुआ हसदेव क्षेत्र में माइनिंग के लिए रोकी गई पेड़ों की कटाई दोबारा शुरू की गई. विरोध कर रहे ग्रामीणों ने जब पेड़ कटाई का विरोध किया तो प्रशसन ने पुलिस बल का प्रयोग किया और ग्रामीणों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ. इस संघर्ष में कई लोग घायल हुए. लेकिन अंततः दो दिनों में ही पेड़ों की कटाई पूरी कर ली गई. ये संघर्ष राजस्थान राज्य विद्धुत निगम लिमिटेड को आबंटित खदानों का मामला है, जहां अलग परियोजनाओ में स्थनीय लोगों की आपत्तियां है. लंबे समय से इसके खिलाफ आन्दोलन भी हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खनन की कार्रवाई भी चल ही रही हैं.

सरगुजा में सरकार का बड़ा आयोजन, मिली 3 लाख से ज्यादा पीएम आवास की सौगात (ETV Bharat Chhattisgarh)

सरगुजा में सरकार का बड़ा आयोजन, मिली 3 लाख से ज्यादा पीएम आवास की सौगात

मई के महीने में सरकार ने प्रदेश स्तरीय आयोजन अंबिकापुर में किया. प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा पीएम आवास की सौगात देने के लिए 13 मई को केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सरगुजा पहुंचे. यहां स्थित पीजी कॉलेज मैदान में एक भव्य समारोह आयोजित किया. इस दौरान मंच से पीएम आवास की बड़ी सौगात देते हुए आने वाले दिनों की प्रस्तावित आवास योजनाओं की घोषणा भी की गई.

अमेरा कोल खदान का विरोध

जून में महीने में एसईसीएल की अमेरा कोल खदान का भी विरोध शुरू हुआ. ग्रामीणों के साथ संघर्ष हुआ लेकिन काम चालू ना होने के कारण विवाद शांत हो गया. दरअसल अमेरा खदान पूर्व से संचालित है लेकिन खदान का एक्सटेंशन जिन गावों में होना है उनमें से कुछ गांव खदान के पक्ष में नहीं है और ये संघर्ष अब भी जारी है, निष्कर्ष नहीं निकल सका है. कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ इस महीने में प्रदर्शन तेज किये और कई बार सरकार का पुतला दहन व ज्ञापन सौंपने जैसे आयोजन किये गये.

मैनपाट में भाजपा सांसद विधायकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण (ETV Bharat Chhattisgarh)

मैनपाट में भाजपा सांसद विधायकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण

जुलाई के महीने में प्रदेश का सबसे बड़ा पोलिटिकल इवेंट सरगुजा में आयोजित किया गया. भाजपा सांसद विधायकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण सरगुजा के मैनपाट में आयोजित किया गया. इस कारण पूरी साय सरकार तीन दिन तक सरगुजा में रही. इतना ही नहीं भाजपा केन्द्रीय नेतृत्व भी यहां मौजूद रहा. जेपी नड्डा, शिवराज सिंह जैसे बड़े नेता यहां पहुंचे.

सरगुजा में प्राकृतिक आपदा

इस महीने में सरगुजा में प्राकृतिक आपदा देखी गई, भारी बरिश से जन जीवन प्रभावित रहा. 24 जुलाई को आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई. बारिश इतनी ज्यादा हुई कि कई छोटे नदी नाले उफान पर थे और मार्ग अवरुद्ध हुए. सरगुजा में इस महीने ऐसी बारिश हुई कि किसानों को धान की फसल की तैयारी करने में भी बारिश रुकने का इन्तजार करना पड़ा, इतना ही नहीं दलहन और मक्के की फसल लगाने वाले किसानों ने अपनी फसल बदल दी और दलहन वाली जमीन पर ही उन्होंने धान लगा दिए क्योंकि इतनी अधिक बारिश में दलहन और मक्के की खेती संभव नहीं है. इन फसलों को बहुत सामान्य पानी की जरूरत होती है.

रामगढ़ पर्वत को बचाने संघर्ष समिति का विरोध, साय कैबिनेट में नया मंत्री

अगस्त का महीना सियासी रूप से सरगुजा के लिए काफी अहम रहा. इस महीने में ही सरगुजा की साहित्यिक, सांकृतिक और धार्मिक विरासत रामगढ़ पर्वत को बचाने संघर्ष समिति का विरोध शुरू हुआ. ग्रामीणों ने मोर्चा खोला और आरोप लगाया कि हसदेव क्षेत्र में चल रहे कोल उत्खनन की वजह से रामगढ़ की पहाड़ियों में दरारें आ रही हैं. लैंड स्लाइडिंग की घटनाए भी बढ़ रही हैं. प्रशासन पर गलत जानकारी देकर कोल एक्सटेंशन की स्वीकृति आगे बढ़ने के भी आरोप लगे. कांग्रेस नेता टी एस सिंहदेव भी इस विरोध के समर्थन में आगे आये और उन्होंने केन्द्रीय पर्यावरण व पुरातत्व विभाग को इसके संरक्षण के लिए पत्र लिखा.

इधर रामगढ़ की चिंता के बीच एक और मंत्री पद सरगुजा को मिला. पहली बार के विधायक राजेश अग्रवाल को साय कैबिनेट में मंत्री बनाया गया और उन्हें पर्यटन संस्कृति विभाग दिया गया.

कोल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध

सितंबर के महीने में हसदेव क्षेत्र में फेस 2 के कोल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई के विरोध में बड़ी संख्या में एक बार फिर ग्रामीण आंदोलित हुए. घाटबर्रा में ग्रामीण, महिलाओं व बच्चों के साथ विरोध कर रहे थे. 8 सितंबर को यह विरोध प्रदर्शन हुआ लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बल के आगे ग्रामीणों को पीछे हटना पडा. लेकिन ये वो महीना था जिसमे जंगल और जमीन बचाने की लड़ाई में एक और भावनात्मक अध्याय जुड़ गया. हसदेव बचाने की मुहीम के साथ रामगढ़ पर्वत को बचाने की मुहीम भी शामिल हो गई और अब एक बार फिर से हसदेव कोल उत्खनन का मामला सुर्खियों में बना हुआ है.

सरगुजा से हवाई सेवा पूरी तरह बंद

अक्टूबर महीने में नाम मात्र के लिए चल रही हवाई सेवा पूरी तरह से बंद हो गई. इस सूचना से स्थानीय राजनीति गरमाई. विपक्ष ने सत्ता को घेरा और कहा कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा का सपना दिखने वाले भ्रमित कर रहे हैं. वहीं सत्ताधारी दल से सांसद चिंतामणी महाराज लगातार ये बताते रहे कि हवाई सेवा शुरू करने वो दूसरी कम्पनी के संपर्क में हैं और उन्होंने कंपनी और एवियेशन मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक भी कराई है.

राष्ट्रपति का सरगुजा दौरा

नवंबर का महीना सरगुजा के लिए बेहद खास रहा. इस महीने की 20 तारीख को देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पहुँची. जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में महामहिम का आगमन हुआ. ये अवसर बड़ा इसलिए था क्योंकि देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद यहां 1952 में आये थे. इसके बाद 73 वर्ष बीत गये कभी किसी राष्ट्रपति का आगमन सरगुजा में नहीं हुआ था.

बसंत पंडो से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat Chhattisgarh)

पंडो जनजाति के बसंत पंडो से राष्ट्रपति की मुलाकात

इस महीने की एक और बड़ी उपलब्धि बसंत पंडो के रूप में सामने आई. जब ईटीवी भारत ने बसंत की पहचान दुनिया के सामने लाई और बताया कि यही वो शख्स था जिसे बाल्यकाल में पहले राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी गोद में बिठाया था. उसका नाम गोलू से बदलकर बसंत रखा था और इस जनजाति को गोद लेने की घोषणा की थी. इस खबर का असर ये हुआ कि महामहिम के कार्यक्रम के प्रोटोकाल में बसंत पंडो का नाम भी शामिल किया गया उनकी मुलाकात महामहिम से हुई और एक भावनात्मक पहलू जनजातीय समाज ने दोबारा से देखा.

अमेरा कोल खदान में ग्रामीणों और पुलिस के बीच संघर्ष (ETV Bharat Chhattisgarh)

अमेरा कोल खदान में ग्रामीणों और पुलिस के बीच संघर्ष

इस वर्ष के अंतिम महीने दिसंबर की बात करें तो एक बड़ी ही अप्रिय स्थिति यहां बनी. एसईसीएल की अमेरा कोल परियोजना के विस्तार का ग्रामीणों ने विरोध कर दिया. 3 दिसंबर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जब एसईसीएल के अधिकारी काम शुरू कराना चाह रहे थे तब ग्रामीणों और पुलिस के बीच संघर्ष हो गया. पथराव और लाठी चार्ज की स्थिति निर्मित हो गई. इस घटना में कई ग्रामीण और कई पुलिस कर्मी घायल हो गये. विवाद ने सियासी रंग भी ले लिया. विपक्षी दल कांग्रेस, सहित आम आदमी पार्टी ने ग्रामीणों का समर्थन किया और धरना स्थल पर पहुंच गये. इधर सत्ताधारी दल के जन प्रतिनिधि बीच का रास्ता निकालने और ग्रामीणों के लाभ की बात कह रहे हैं.