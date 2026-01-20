ETV Bharat / state

सरगुजा की महिला बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने रचा इतिहास, पहली बार ऑल इंडिया चैंपियनशिप में संत गहिरा गुरु विवि

हमें अगर अच्छी सुविधा मिलती तो हम पहला स्थान पाते, अब हम बैंगलुरु खेलने जाएंगे- प्रज्ञा मिश्रा, बास्केटबॉल प्लेयर

टीम की सदस्य प्रज्ञा मिश्रा कहती हैं कि वो पिछले 10 साल से बास्केटबॉल की ट्रेनिंग ले रही हैं. वो कई बार नेशनल और इंटरनेशनल खेल चुकी हैं. तीन गोल्ड दो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल अपनी टीम को जिता चुकी हैं. प्रज्ञा बताती है कि ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल में उनका तीसरा स्थान रहा और संत गाहिरा गुरु यूनिवर्सिटी ने पहली बार ऑल इंडिया के लिए क्वॉलीफाई किया है.

सरगुजा: जिले की बेटियों ने एक बार फिर कमाल किया और ऐतिहासिक सफलता हासिल की है. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा की महिला बास्केटबॉल टीम ने ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई कर लिया है. विश्वविद्यालय की इस ऐतिहासिक टीम में सरगुजा जिला बास्केटबॉल संघ के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की मेहनत रंग लाई है.

मैनपाट के किसान की बेटी रिबिका लकड़ा कहती हैं कि वह 2013 से बास्केटबॉल खेल रही हैं. 7 नेशनल खेल चुकी हैं. वो बताती हैं कि सभी चैंपियनशिप में उनकी टीम पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर ही रही है.

मैनपाट की खिलाड़ी प्रीती मिंज बताती हैं वो अंबिकापुर के बास्केटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस करती हैं. उनके माता पिता किसान हैं. वो अंबिकापुर में कोच राजेश सर के नेतृत्व में प्रैक्टिस कर रही हैं.

अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल (ETV Bharat Chhattisgarh)

बास्केटबॉल खेलने के लिए मिलने वाले शूज काफी महंगे होते हैं. उसे लेने में काफी समस्या होती है. पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है-प्रीती मिंज, बास्केटबॉल प्लेयर

संत गाहिरा गुरु विश्वविद्यालय पहली बार खेलगा ऑल इंडिया चैंपियनशिप

राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा की महिला बास्केटबॉल टीम ने ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया. विश्वविद्यालय ने पहली बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए क्वॉलीफाई किया है. अब ये फरवरी में ऑल इंडिया खेलने जाएंगी. इससे पहले ये यहां पर कैंप करेंगी और इस दौरान इन्हें और बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी.

कोच बताते हैं कि बास्केटबॉल महंगा खेल है. इसे कॉर्पोरेट की टीम और बड़े लोग खेला करते थे, लेकिन सरगुजा की बेटियों की लगन और मेहनत से ये संभव हुआ. टीम में ज्यादातर बच्चियां गरीब परिवार से है. हम लोग भी इनकी मदद करते हैं.

संत गहिरा गुरु विवि की महिला बास्केटबॉल टीम का कमाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस तरह चैंपियनशिप में पहुंचीं

तकनीकी कोच रजत सिंह ने बताया कि पहले मुकाबले में सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय को 50–04 के बड़े अंतर से पराजित किया. दूसरे मैच में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना को 45–05 से हराकर टीम ने अपनी मजबूती साबित की. वहीं दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर को 55-35 के स्कोर से पराजित किया. क्वॉलीफाइंग मुकाबला उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर के साथ खेला गया, जिसमें संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की टीम ने दमदार खेल दिखाते हुए 53–30 के स्कोर से शानदार जीत दर्ज की और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल चैंपियनशिप का टिकट पक्का कर लिया है.

सरगुजा बास्केटबॉल महिला टीम

सरगुजा जिला बास्केटबॉल संघ से विश्वविद्यालय की टीम में प्रज्ञा मिश्रा, रिविका लकड़ा, रिमझिम, साक्षी, प्रिया जयसवाल, सुष्मिता, प्रियंका पैकरा,संसिता, रागिनी, प्रीति,नेहा, आकांक्षा शामिल रहीं. यह संघ के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है. सरगुजा की बेटियों की मेहनत, संघर्ष और सपनों की ऐतिहासिक उड़ान है, जिसने पूरे देश में विश्वविद्यालय और जिले का नाम रोशन किया है.