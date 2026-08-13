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सरगुजा के गांवों में भी सेप्टिक टैंक का मलबा होगा खाली, स्लज का होगा ट्रीटमेंट, सिंचाई तक में इस्तेमाल होगा पानी

सरगुजा के गांवों में भी सेप्टिक टैंक का मलबा होगा खाली ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

स्लज का होगा ट्रीटमेंट, सिंचाई तक में इस्तेमाल होगा पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरगुजा: जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण स्वच्छता और फीकल स्लज प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. अंबिकापुर विकासखंड के गांव केशवपुर में ग्रामीण क्षेत्र के पहले फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) शुरू हो चुका है. ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के बाद डी-स्लजिंग वाहन भी जिला पंचायत ने ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया है. देखिए खास रिपोर्ट.

केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में स्वच्छता को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. शहरी क्षेत्र में नगर निगम इन कार्यों में काफी आगे है. निगम क्षेत्र में वर्षों से एफएसटीपी जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं. लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में या तो लोग छोटे शोकपिट वाला टॉयलेट बनाते थे या बड़ा सेप्टिक टैंक अगर बनाए तो उसके स्लज के प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं थी.

इस तरह होगा ट्रीटमेंट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब 123 गांवों को मिलेगा फायदा

अब सरगुजा के गांव में एक नई शुरुआत हुई है, फिलहाल इस प्लांट के माध्यम से जिले के 123 गांव में स्थापित सेप्टिक टैंक को निर्धारित व्यवस्था के तहत खाली कराया जाएगा. इसके अलावा आसपास के जनपदों से मांग या आवेदन प्राप्त होने पर वहां भी सेप्टिक टैंक की सफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी.

पहले गांव में छोटा शौचालय होता था जो 12 हजार में बनता था, उसमें छोटा शोक पीट बनता था, लेकिन अब गांव में भी बड़े सेप्टिक टैंक हैं, उसको साफ करने की व्यवस्था नहीं थी, अब एफएसटीपी के माध्यम से गांव वालों को लाभ होगा- इम्तहान सिंह, पूर्व सरपंच

प्लांट में फीकल स्लज का प्रबंधन प्राकृतिक और वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा. इससे सेप्टिक टैंक से निकलने वाले अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा- टेक्निकल एक्सपर्ट अरुणेश

गांव केशवपुर में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फीकल स्लज का प्रबंधन प्राकृतिक और वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अंक में सिंचाई योग्य पानी तक मिलेगा

इस एफएसटीपी में जाने के बाद स्लज का चरण बद्ध तरीके से शुद्धिकरण होगा और अंत में जो पानी निकलेगा वो साफ होगा. उस पानी का उपयोग खेतों और उद्यानों में सिंचाई के लिए हो सकता है.

डी- स्लजिंग वाहन भी उपलब्ध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वाहन भी उपलब्ध

जिला पंचायत सीईओ विनय अग्रवाल ने बताया कि स्वच्छ भारत के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाने की दिशा में केशवपुर का यह FSTP प्लांट स्थापित किया गया है. इसके लिए हमे एक डी- स्लजिंग वाहन की आवश्यकता थी. एसईसीएल के सहयोग से वाहन भी उपलब्ध करा दिया गया है. अब आगे एफएसटीपी में ट्रीटमेंट होगा और उससे खाद बनाने जैसे कार्य भी शुरू किए जा सकेंगे.