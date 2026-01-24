शराबी टीचर से परेशान ग्रामीणों ने बुलाई ग्राम सभा, हटाने का प्रस्ताव किया पारित, प्रशासन ने किया निलंबित
शराबी टीचर आए दिन नशे में स्कूल पहुंचता था, जिससे ग्रामीण परेशान रहते थे बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 24, 2026 at 7:45 AM IST
सरगुजा: जिले के प्राथमिक शाला गुमगरा में पदस्थ शिक्षक द्वारा शराब के नशे में धुत होकर स्कूल आने का मामला सामने आया है. सरस्वती पूजा के दिन शिक्षक के नशे में धुत होने और आए दिन शराब पीने से परेशान ग्रामीणों ने शिक्षक का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. इसके साथ ही इस घटना के बाद शराबी शिक्षक के खिलाफ ग्राम सभा भी बुलाई गई, जिसमें उसे हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया. शिक्षक का वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है और शिक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है.
आए दिन शराब पीकर स्कूल पहुंचता है टीचर
जिले के लखनपुर विकासखंड के गुमगरा के प्राथमिक शाला जूनापारा में पदस्थ बुद्धेश्वर दास शिक्षक के पद पर पदस्थ है. शिक्षक आदतन शराबी है और आए दिन शराब के नशे में ही स्कूल पहुंचता है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान रहते और बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा था. शुक्रवार को सरस्वती पूजा के दिन भी शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया. इस दौरान शिक्षक के नशे में धुत होकर घूमते देख अभिभावक और ग्रमीणों ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया.
ग्राम सभा बुलाकर टीचर को हटाने का प्रस्ताव पारित
सरपंच प्रतिनिधि गुड्डू सिंह सहित अन्य ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक बुद्धेश्वर दास आदतन शराबी है. आए दिन स्कूल में शराब पीकर पहुचंता है. शिक्षक को कई बार समझाइश दी गई लेकिन उसकी आदत में सुधार नहीं हुआ. बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा में भी शिक्षक के शराब पीकर स्कूल आने की सूचना पर सरपंच रूपमनियां मरावी, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ स्कूल पहुंची और तत्काल ग्राम सभा बुलाकर शिक्षक बुद्धेश्वर दास को स्कूल से हटाए जाने प्रस्ताव पारित किया.
सरस्वती पूजा पर भी शराब पीकर पहुंचा स्कूल
शराब के नशे में धुत शिक्षक से जब ग्रामीणों ने शिक्षक से शराब पीने को लेकर पुछा तो उसने शराब पीने से इनकार करते हुए कहा कि प्रायमरी स्कूल में मध्यान्ह भोजन खाया है. जब टीचर से उसका नाम पूछा गया तो टीचर ने कहा कि क्यों नाम बताउंगा, नहीं बताउंगा. शिक्षक से पूछा गया कि उसकी पदस्थापना कहां है तो उसने मैनपाट के पहाड़गांव में पदस्थापना बताई. बाद में बताया कि गुमगरा खुर्द में पोस्टेड हैं. शिक्षक ने कहा कि आज सरस्वती पूजा है तो हमने भगवान को दूसरा प्रसाद चढ़ा दिया है.
शिक्षा विभाग ने शराबी टीचर पर की कार्रवाई
इस मामले में डीईओ दिनेश झा ने बताया "शिक्षक के शराब पीकर स्कूल आने का मामला संज्ञान में आया है. इस मामले की जांच कराई गई है और जांच प्रतिवेदन पहुंच गया है. प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही विभागीय जांच जारी रहेगी."