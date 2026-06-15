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जिस जमीन पर खेती करते थे वहां बन रही आंगनबाड़ी, सरगुजा में धरने पर दिव्यांग परिवार, राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग

70 साल पुरानी जमीन पर आंगनबाड़ी निर्माण से आजीविका छिनने का संकट, कलेक्ट्रेट के बाहर बैठा दिव्यांग परिवार

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जिस जमीन पर खेती करते थे वहां बन रही आंगनबाड़ी, सरगुजा में धरने पर दिव्यांग परिवार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 15, 2026 at 6:32 PM IST

3 Min Read
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सरगुजा: जिले के सीतापुर विधानसभा के ग्राम बटईकेला का एक परिवार इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है. दरअसल जमीन को लेकर गरीब परिवार पिछले 15 महीनों से न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है. कोई सुनवाई न होने से निराश होकर अब यह परिवार जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है. पीड़ित परिवार की मांग है कि या तो प्रशासन उनकी पुश्तैनी खेती की जमीन लौटाए, या फिर उन्हें राष्ट्रपति के माध्यम से इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए.

70 साल पुरानी जमीन पर आंगनबाड़ी का निर्माण

पीड़ित परिवार का कहना है कि वे सेटलमेंट (भूमि बंदोबस्त) के समय से ही इस शासकीय जमीन पर खेती करके अपनी आजीविका चला रहे थे. लगभग तीन पीढ़ियों और 70 वर्षों से यह जमीन ही उनके जीवनयापन का एकमात्र सहारा थी. अब स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या वैकल्पिक व्यवस्था के इसी जमीन पर आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे परिवार के सामने संकट खड़ा हो गया है.

सरगुजा में धरने पर दिव्यांग परिवार, राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक ही परिवार में 4 दिव्यांग

इस गरीब परिवार में कुल 12 सदस्य हैं, जिनमें से 4 सदस्य दिव्यांग हैं. इनमें माता-पिता शारीरिक रूप से अक्षम हैं और दो बच्चे दृष्टिहीन हैं. जमीन छिन जाने और खेती बंद होने के कारण इस विशेष आवश्यकता वाले परिवार के सामने अब दो वक्त की रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है.

प्रशासन पर भेदभाव और अनदेखी का आरोप

कलेक्टर कार्यालय (अंबिकापुर) के बाहर कुछ सामाजिक संगठनों के साथ धरने पर बैठे परिवार ने स्थानीय प्रशासन पर मिलीभगत और भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि गांव के रसूखदार सरपंच ने खुद सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अपना मकान बना रखा है, जिस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. इसके उलट, गरीब और दिव्यांग परिवार की आजीविका छीनी जा रही है.

इच्छा मृत्यु की मांग

पीड़ितों के अनुसार, वे पिछले 15 महीनों से न्याय की गुहार लेकर कलेक्ट्रेट और प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे. जब आवेदन और मिन्नतों का कोई असर नहीं हुआ, तो मजबूर होकर उन्हें यह कड़ा कदम उठाना पड़ा. परिवार का कहना है कि आजीविका के बिना घुट-घुट कर मरने से बेहतर है कि सरकार उन्हें इच्छा मृत्यु दे दे. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय सामाजिक संगठन भी परिवार के समर्थन में आगे आए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.

बतौली तहसील में इच्छा मृत्यु संबंधी आवेदन पर हुई जांच में पाया गया कि ग्राम बटईकेला के खसरा क्रमांक 1784 की भूमि शासकीय है और वहां विभागीय स्वीकृति से आंगनबाड़ी भवन बन रहा है. आवेदिका के पास अपनी भूमि होते हुए भी उसने शासकीय भूमि पर आपत्ति लगाई थी. अतिक्रमण के आरोपों पर तहसील न्यायालय में भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.नियमानुसार कार्रवाई हो रही है: अजीत वसंत, कलेक्टर, सरगुजा

जिला प्रशासन ने दिया भरोसा

जिला प्रशासन ने कहा कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी. अगर कोई गड़बड़ी की गई है तो दोषी पर सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा.

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