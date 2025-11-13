ETV Bharat / state

सूरजपुर में एसडीओ रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, घर से 55 लाख की संपत्ति भी बरामद

आरईएस एसडीओ पर अब आय से अधिक संपत्ति की कार्रवाई की तैयारी हो रही है.

Surguja corruption case
सरगुजा में एसडीओ रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 13, 2025 at 8:25 PM IST

सरगुजा. ग्रामीण से तालाब निर्माण के भौतिक सत्यापन के नाम पर रिश्वत मांगने वाले आरईएस एसडीओ ऋषिकांत तिवारी को एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा है. आरोपी अधिकारी के घर से लाखों की संपत्ति मिलने के बाद अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी जांच शुरू हो गई है.

15 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया अधिकारी: 12 नवंबर को सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विकासखंड के नवापारा खुर्द गांव में एसीबी की टीम ने कार्रवाई की थी. गांव के निवासी दिसम्बर सिंह (पिता स्व. कांशी राम) ने शिकायत की थी कि एसडीओ ऋषिकांत तिवारी तालाब निर्माण के भौतिक सत्यापन रिपोर्ट देने के लिए 15 हजार रुपए रिश्वत मांग रहे हैं. इसके बाद डीएसपी प्रमोद खेस और निरीक्षक शरद सिंह की टीम ने ट्रैप लगाकर एसडीओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.

आरईएस एसडीओ पर अब आय से अधिक संपत्ति की कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गिरफ्तारी के बाद बड़ी कार्रवाई: गिरफ्तारी के बाद देर रात एसीबी की टीम ने अंबिकापुर स्थित आरोपी के घर पर छापा भी मारा. कार्रवाई में 2 लाख 27 हजार 500 रुपए नकद, 52 लाख रुपए की बीमा एफडी और जमीन की रजिस्ट्री के दस्तावेज बरामद किए गए. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने यह रकम क्षेत्र के ग्रामीणों से अवैध वसूली के जरिए जुटाई थी.

आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और जांच जारी है.- डीएसपी प्रमोद खेस

अब आय से अधिक संपत्ति की जांच: एसीबी अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में एसडीओ ऋषिकांत तिवारी की लगभग 55 लाख रुपए की संपत्ति का पता चला है. अब उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी कार्रवाई की जाएगी.

