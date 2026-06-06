Ground Report: ना सही नंबर प्लेट ना फिटनेस, सरगुजा की सड़कों पर खुलेआम मौत बनकर दौड़ रहे कबाड़ और कंडम वाहन
अंबिकापुर से सूरजपुर-विश्रामपुर सड़क पर जर्जर वाहन धड़ल्ले से चल रहे, अवैध रूप से अघोषित टैंपो स्टैंड भी बना रखा, देशदीपक गुप्ता की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 6, 2026 at 2:08 PM IST
अंबिकापुर: सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर से सूरजपुर और विश्रामपुर जाने वाले मार्गों पर आज भी आपको कई पुरानी कमांडर जीप दिख जाएगी. पुरानी और जर्जर कमांडर जीप आज भी यात्रियों को ढो रही हैं. इनमें से कई वाहन सड़क पर चलने लायक भी नहीं दिखते, फिर भी इनमें रोजाना बड़ी संख्या में लोग सफर कर रहे हैं. रोड सेफ्टी को लेकर सरकार और वाहन कंपनियां लगातार नए नियम और सुरक्षा फीचर लागू कर रही हैं, लेकिन इन कंडम वाहनों पर किसी का ध्यान नहीं है.
अवैध टेंपो स्टैंड से हो रहा संचालन
अंबिकापुर के गांधी चौक और बनारस चौक में इन वाहनों के लिए अनौपचारिक और अवैध स्टैंड भी संचालित किए जा रहे हैं. गांधी चौक स्थित जिला स्तरीय डाटा सेंटर की पार्किंग में भी इन वाहनों का कब्जा बना रहता है, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों तक को वाहन पार्किंग में परेशानी का सामना करना पड़ता है.
नियमों की उड़ रही धज्जियां
यात्री परिवहन के लिए चलने वाले वाहनों में व्यावसायिक पंजीकरण और पीली नंबर प्लेट अनिवार्य होती है, लेकिन कई जीपें पुराने सफेद नंबर प्लेट के साथ ही सवारी ढोती नजर आती हैं. इनमें ना तो HSRP है ना की कोई फिटनेस सर्टिफिकेट. सवाल यह भी है कि वाहन स्क्रैपिंग और फिटनेस नियमों के बाद इतनी पुरानी गाड़ियां आखिर सड़कों पर कैसे चल रही हैं और इन्हें संचालन की अनुमति कौन दे रहा है.
क्षमता से अधिक सवारियां, हर सफर में खतरा
स्थानीय यात्रियों के अनुसार एक जीप में 15 से अधिक लोगों को बैठाया जाता है. कई बार चालक खुद स्टीयरिंग पकड़कर आधा बाहर लटका रहता है. ओवरलोडिंग और खराब हालत के कारण ये वाहन सड़क पर चलते-फिरते खतरे बन चुके हैं. इसके बावजूद न तो यात्रियों में जागरूकता दिखती है और न ही संबंधित विभागों का डर.
गैस सिलेंडर तक ढो रहे वाहन
स्थिति और भी चिंताजनक तब हो जाती है जब इन्हीं वाहनों में यात्रियों के साथ घरेलू गैस सिलेंडर जैसे ज्वलनशील सामान भी ले जाए जाते हैं. किसी दुर्घटना की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है.
हादसा हुआ तो नहीं मिलेगा बीमा क्लेम
विशेषज्ञों के अनुसार बिना परमिट संचालन, निजी वाहन का टैक्सी के रूप में उपयोग और क्षमता से अधिक सवारी भरना मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन है. ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने पर बीमा दावा भी प्रभावित हो सकता है. मृतकों और घायलों के परिजनों को मुआवजा पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है.
परिवहन विभाग ने जांच का दिया भरोसा
मामले में जिला परिवहन अधिकारी ने कहा है कि शिकायत की जांच कराई जाएगी. उड़नदस्ता टीम से भी वाहनों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. हालांकि सवाल यह है कि ये वाहन लंबे समय से खुलेआम सड़कों पर दौड़ रहे हैं, फिर भी अब तक इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई.
इसकी जांच करेंगे, उड़नदस्ता भी समय-समय पर जांच करता है आगे भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.- जिला परिवहन अधिकारी
कार्रवाई कब होगी?
सरगुजा में रोजाना सैकड़ों लोग इन जर्जर वाहनों में सफर करने को मजबूर हैं. प्रशासन की कार्रवाई के आश्वासन पहले भी कई बार दिए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव नजर नहीं आता. ऐसे में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच, अवैध वाहनों पर सख्त कार्रवाई और वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था की जरूरत है.