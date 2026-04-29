सरगुजा की बेटी रिंकी सिंह की सफलता, इंडिया टार्गेट बॉल टीम में हुआ चयन, नेपाल में होगी प्रतियोगिता
सरगुजा की रिंकी सिंह ने टारगेट बॉल प्रतियोगिता में प्रदेश का हमेशा नाम रौशन किया है. पेश है देश दीपक गुप्ता की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 29, 2026 at 10:58 PM IST
सरगुजा : जिस सरगुजा में जाना भी कभी लोगों को कालापानी की सजा जैसा लगता था, जहां कभी खतरनाक जंगली जानवरों की बाहुलता होती थी, आजाद भारत में भी ये घनघोर वन क्षेत्र और फिर नक्सलवाद के नाम से जाना गया. आज उस सरगुजा की बच्चियां कमाल कर रही हैं. बड़ी बात ये है की वनों में रहने वाले वनवासी जिन्हें आदिवासी कहा जाता है उस समाज की बच्चियां खेल में छत्तीसगढ़ का नाम रौशन कर रहीं हैं.
रिंकी सिंह की ऊंची उड़ान
आदिवासी समाज की बच्ची रिंकी सिंह ने अपनी जगह इंडिया की टीम में बनाई है. टारगेट बाल के लिए बनी इंडिया की टीम में छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक नाम शामिल हुआ है. वो नाम है सरगुजा की बेटी रिंकी सिंह का. रिंकी अब भारत के लिये नेपाल के काठमांडू में होने वाली इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में खेलेंगी. रिंकी पहले भी भारत के लिए इंटरनेशनल खेल चुकीं हैं. बांग्लादेश में हुए मैच में भी रिंकी भारतीय टारगेट बाल टीम का हिस्सा रह चुकी हैं.
संघर्ष से पाई सफलता-रिंकी सिंह
रिंकी की सफलता के पीछे बड़ा संघर्ष छुपा हुआ है, वो एक कम्यूटर दुकान में काम करती हैं, पैसे कमाकर परिवार के भरण पोषण में पिता की सहायता करती हैं. रिंकी सिंह बताती हैं की पिता कैटरिंग का काम करते हैं लेकिन वो काम सिर्फ सीजन में ही मिलता है साल भर नही मिल पाता है. इसलिए मैं भी काम करती हूं और घर चलाने में मदद करती हूँ.
अब जरा सोंचिये एक बच्ची अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है, खेल के लिए रोज प्रैक्टिस करती है और प्राइवेट नौकरी करके पैसे भी कमाती है, इतना हार्डवर्क करने के बाद आज वो सफल होती दिख रही है, सुनने में ये बातें आसन लग सकती है, लेकिन असल में इतना संघर्ष कर पाना हर किसी के वश की बात नहीं है.
रिंकी की आर्थिक हालात खराब
रिंकी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. उनको नेपाल जाना है कई तरह के खर्चे हैं ऐसे में उनको कोच राजेश प्रताप सिंह ने हमेशा की तरह मदद की और रिंकी के वार्ड के पार्षद विजय सोनी ने रिंकी को आर्थिक सहयोग किया. रिंकी कहती हैं कि" वो इस बार भारत के लिए गोल्ड जीतना चाहती है और सरकारी नौकरी पाकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहती हैं".
ये बच्ची बचपन से ही बहुत मेहनती रही है, यहां बास्केट बाल ग्राउंड में ही ये प्रैक्टिस करने आती थी, फिर इसको हमने टार्गेट बॉल में डाला तो इसने बेहतर प्रदर्शन किया. हम लोग अपने स्तर पर भी मदद करते है और शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खेल में जाने वाले बच्चों की मदद करते है- राजेश प्रताप सिंह, कोच
आर्थिक तंगी के आगे प्रतिभा अक्सर दम तोड़ देती हैं, कुछ लोग हालात से लड़ कर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग थक कर बैठ जाते है. कुछ ऐसी ही स्थिति रिंकी के साथ भी बनी. रिंकी 25 वर्ष की हों चुकी हैं. जैसे ही उसने ग्रेजुएशन का पहला वर्ष पास किया उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई और वो पैसे कमाने निकल पड़ी और जिस कारण पढ़ाई छोड़ना पड़ा. रिंकी ने हार नहीं मानी और दो वर्ष के अंतराल के बाद रिंकी दोबारा से पढ़ाई और अपना खेल शुरू कर चुकी है. इसलिए रिंकी लगातार सफलता के जरिए अपना मुकाम हासिल कर रही है.
रिंकी का खेल सफर
- साल 2018: राजस्थान के जयपुर में नेशनल में हिस्सा लिया
- साल 2019: राजस्थान के जैतपुर में स्कूल नेशनल खेला
- तेलंगाना के संगारेड्डी में नेशनल जूनियर खेला, कांस्य पदक जीता
- साल 2022: बास्केट बॉल टूर्नामेंट मेघायल में खेला
- सीनियर नेशनल फेडरेशन कप 2023, यूपी के मथुरा में जीता सिल्वर मेडल
- साल 2023: बांग्लादेश के ढाका में सीनियर इंटरनेशनल में हिस्सा लिया, सिल्वर मेडल जीता
- सीनियर नेशनल फेडरेशन की टीम में हरियाणा की टीम से खेला
- साल 2024 :नेशनल टारगेट बॉल रोहतक हरियाणा में हुआ, इसमें छत्तीसगढ़ की कैप्टन रही