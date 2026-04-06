सूरजपुर जुआ केस में आईजी दीपक झा का एक्शन, थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के आदेश
सूरजपुर में जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. अब इस केस में एक्शन हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 6, 2026 at 7:32 PM IST
सूरजपुर: जिले में जुआ खेलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो सूरजपुर के रामानुजनगर क्षेत्र के कुमेली जंगल का है, जहां कुछ स्थानीय लोगों के साथ-साथ कथित तौर पर एक राजनीतिक दल से जुड़े लोग भी जुआ खेलते और खिलाते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद आईजी दीपक झा ने तत्काल संज्ञान लिया.
आईजी दीपक झा ने लिया तगड़ा एक्शन
आईजी सरगुजा रेंज दीपक झा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाना प्रभारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं.उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी.आईजी दीपक झा ने एसपी सूरजपुर को निर्देशित करते हुए संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं. साथ ही पूरे मामले की विस्तृत जांच करने और जुआ खेलने तथा खिलाने में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
सूरजपुर पुलिस महकमे में हड़कंप
पुलिस विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से यह साफ संकेत मिला है कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. आईजी के एक्शन में आने के बाद हुई कार्रवाई से पूरे सूरजपुर पुलिस महकमें में अफरा तफरी है. पुलिस पूरे केस की जांच में जुटी हुई है. इसमें जल्द ही और भी खुलासे हो सकते हैं.