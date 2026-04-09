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महिला के हत्यारे को ड्रोन से खोज रही पुलिस, आरोपी ने दुष्कर्म के बाद दरिंदगी की हदें की थी पार

अंबिकापुर में 3 अप्रैल को हुई महिला की हत्या के आरोपी को ढूंढने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है.

AMBIKAPUR MURDER CASE
अंबिकापुर मर्डर केस (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 9, 2026 at 7:27 AM IST

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सरगुजा: अंबिकापुर में महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को सिलफिली क्षेत्र में देखा गया है. क्षेत्र में लगभग 7 लोगों ने उसे अलग अलग गांवों में घूमते हुए देखा है. आरोपी के खिलाफ ठोस इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने भी अपना सर्च अभियान तेज कर दिया है. बुधवार को ड्रोन कैमरे की मदद से क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया. संभावना जताई जा रही है कि पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी.

आरोपी का पता बताने वालों को 35 हजार रुपये का इनाम

इससे पहले सरगुजा आईजी दीपक झा ने भी आरोपी का पता बताने वालों को 30 हजार रुपये नकद इनाम देने की घोषणा की है. एसएसपी राजेश अग्रवाल ने 5 हजार यानी कुल 35 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है.

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पुलिस ड्रोन से आरोपी की कर रही तलाश (ETV Bharat Chhattisgarh)

3 अप्रैल को अंबिकापुर में हुई दरिंदगी

3 अप्रैल को शहर के सद्भावना चौक में मछली दुकान के अन्दर एक महिला की खून से सनी लाश मिली थी. मृतका की पहचान लखनपुर केवरा निवासी 40 वर्षीय के रूप में की गई थी. पहले पति की मौत के बाद गंगापुर में कथित पति के साथ महिला रहती थी. महिला की मौत के मामले में चौकाने वाले तथ्य सामने आए थे. महिला के साथ दरिंदगी की सभी हदें पार की गई है.

महिला के छाती की दोनों तरफ की पसलियां टूटी हुई थी. उसके सिर के सामने की हड्डी भी टूटी हुई थी. गले को दबाने के लक्षण मिले है. इसके साथ ही उसके गुप्तांग का परीक्षण करने पर चिकित्सकों ने एक लीटर के पानी बोतल का हिस्सा निकाला. महिला के गुप्तांग में काफी चोट के निशान भी मिले थे. महामाया प्रवेश द्वार के समीप इस तरह से महिला से दुष्कर्म और हत्या किए जाने की घटना से लोगों का आक्रोश भड़क उठा है.इधर कांग्रेस भी घटना के विरोध में चरणबद्ध प्रदर्शन कर रही है. धरना प्रदर्शन, मौन प्रदर्शन के बाद शहर में कैंडल मार्च निकालकर मृतका को श्रद्धांजलि दी गई.

घटना के 6 दिन बाद भी आरोपी का सुराग नहीं

इधर इस घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी राजेश अग्रवाल द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया है. लेकिन अब तक आरोपी का सुराग नहीं लग सका है. इसका कारण यही है कि आरोपी के पास कोई मोबाइल फोन नहीं है. आरोपी ना ही कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है और ना ही उसका कोई रिश्तेदार है. ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बन गई है.

जन संपर्क और ग्रामीण सूत्रों से मदद

यही वजह है कि अब पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुरानी पद्धति से जन संपर्क और ग्रामीण सूत्रों का सहारा ले रही है. बुधवार को पता चला कि आरोपी को सात लोगों ने देखा है. अंतिम बार उसे सिलफिली रेलवे ट्रैक के पास देखा गया. अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपी कबाड़ चुनने के साथ ही गांव में लोगों से मांग कर खा रहा है और कहीं भी छिपकर सो जा रहा है.

यही वजह है कि पुलिस ने आरोपी के सर्च के लिए ड्रोन कैमरे की भी मदद ली है. बुधवार को अलग अलग टीमों ने ड्रोन कैमरे की मदद से सर्च अभियान चलाया और अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही हत्या का आरोपी पकड़ा जाएगा.

इस मामले में एसएसपी राजेश अग्रवाल ने बताया की "आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है. आरोपी को सिलफिली क्षेत्र में देखा गया था. ड्रोन कैमरे की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है इसके साथ ही गांव गांव में भी मुखबिर तैनात किए गए है. लोगों से भी आह्वान किया गया है कि आरोपी के नजर आने पर इसकी सूचना पुलिस को दी जाए".

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