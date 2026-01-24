ETV Bharat / state

सरगुजा पुलिस ने सट्टा कारोबार के मुख्य आरोपी को महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार

आरोपी के कब्जे से साढ़े 6 लाख कैश, सोना चांदी के गहने, जमीन के दस्तावेज मिले हैं. संपत्ति की कुर्की की जा सकती है.

सरगुजा पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 24, 2026 at 9:28 AM IST

सरगुजा: सरगुजा पुलिस सट्टा कारोबार के कुख्यात आरोपी आयुष उर्फ दीप सिन्हा को महाराष्ट्र से पकड़कर सरगुजा पहुंची है. आयुष सिन्हा पिछले एक साल से फरार चल रहा था. इस दौरान आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लम्बे समय से उसकी तलाश कर रही थी. एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देश पर सीएसपी राहुल बंसल के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया था जो आरोपी की लगातार तलाश कर रही थी.

आरोपी के महाराष्ट्र के पुणे में छिपे होने की सूचना पर छापामार कार्रवाई की गई. पुणे के नेहरू वार्ड, शिव मंदिर रोड निवासी 32 वर्षीय आयुष उर्फ दीप सिन्हा को गिरफ्तार किया गया. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लिया था और सरगुजा में अवैध सट्टा कारोबार के संचालन के संबंध में पूछताछ की, इस दौरान आरोपी ने पैनल चलाकर सट्टा खिलाना स्वीकार किया. आरोपी ने अपने परिचय और अन्य कई लोगों के खाते खुलवा कर उनको सट्टे के उपयोग में लेना भी स्वीकार किया.

घर तोड़कर की गई जब्ती

सरगुजा पुलिस ने आरोपी दीप सिन्हा की संपत्ति की भी जांच शुरू की है. आरोपी के बंद पड़े घर का ताला तोड़कर घर की तलाशी ली. तलाशी के दौरान पुलिस ने लगभग 6 लाख 45 हजार रुपए कैश, समेत सोने चांदी के आभूषण जब्त किए है. जमीन सम्बन्धी दस्तावेज, 7 एटीएम, 1 पासबुक जब्त किया. इसके साथ ही आरोपी की कुछ अन्य जगहों पर संपत्ति होने की पुष्टि हुई है. जिसकी जानकारी राजस्व विभाग से निकाली जा रही है. जिससे आने वाले समय में कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है. बड़ी बात यह है कि आरोपी ने दो दिन की रिमांड में सट्टा कारोबार में कई लोगों शामिल होने की बात कहते हुए उनके नाम भी कबूले है.

सहयोगियों के नाम का खुलासा

सरगुजा में चल रहे सट्टा कारोबार के मामले में सरगना दीप सिन्हा के पकड़ में आने के बाद अब परतें खुलने लगी है.दो दिन की रिमांड में की गई पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई चौकानें वाले खुलासे किए है. इसके साथ ही आरोपी ने अपने गिरोह में सुधीर गुप्ता, राहुल अग्रवाल, सोम गुप्ता, अम्मी गिरी, सौरभ यादव, साहिल गुप्ता, अमन करारिया, श्रीकांत अग्रवाल, राहुल कुमार सोनी, अर्जुन गुप्ता, ऋतिक मंदिलवार, नितिन यादव, अमित कुमार मिश्रा, ध्रुविल पटेल, मुकेश त्रिपाठी, सौरभ गुप्ता, अंकित गुप्ता, प्रतिक कश्यप, सत्यम केशरी, सूरज खटीक के शामिल होने की बात स्वीकार की है. पुलिस अब इस इन लोगों के बारे में जांच पड़ताल कर रही है. हालांकि इनमें से कुछ लोग गिरफ्तार है लेकिन शेष अन्य के रिकॉर्ड पुलिस निकाल रही है.

चल रही है जांच

इस मामले में सीएसपी राहुल बंसल ने बताया कि आरोपी से कैश व सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए है. उसकी अन्य संपत्तियों की जानकारी राजस्व विभाग से निकाली जा रही है. आरोपियों ने कुछ लोगों के नाम लिए है, जिनके बारे में भी जानकारी निकाली जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी.

