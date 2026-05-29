एपीके फाइल भेजकर मोबाइल करते थे हैक, झारखंड के देवघर से 6 साइबर ठग गिरफ्तार
पकड़े गए सायबर क्रिमिनल्स आरोपी 5जी सिम अपडेट करने के नाम पर ई सिम एक्टिवेट कर ठगी करते थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 29, 2026 at 7:30 AM IST|
Updated : May 29, 2026 at 7:42 AM IST
सरगुजा: अगर आप भी अपने मोबाइल फोन पर आने वाले एपीके फाइल को क्लिक कर डाउनलोड कर लेते है तो सावधान हो जाए. वर्तमान में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो लोगों के मोबाइल फोन पर एपीके फाइल भेजकर उनके मोबाइल फोन को ही हैक कर लेता था और उनके खातों से रुपये गायब कर लेता था. इतना ही नहीं आरोपी 5जी सिम अपडेट करने के नाम से ई-सिम एक्टिवेट कर लेते हैं. सरगुजा पुलिस व साइबर थाना की टीम ने झारखण्ड के देवघर से ऐसे ही एक गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.
अनजाने लिंक पर न करें क्लिक
अंबिकापुर सीएसपी राहुल बंसल ने बताया कि उनकी टीम आरोपियों तक कैसे पहुंची. सीएसपी ने बताया जशपुर जिले के पत्थलगांव निवासी उमेश खूंटे ने जशपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके मोबाइल फोन पर 5 जी सिम अपडेट करने का लिंक भेजकर खाते से 5 लाख 53 हजार 9 सौ रुपये की ठगी की गई. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आईजी दीपक झा ने साइबर रेंज थाना को मामले की जांच के निर्देश दिए थे.
झारखंड से 6 आरोपी गिरफ्तार
साइबर रेंज पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की गई और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर देवघर से 6 आरोपियों संतोष कुमार दास, पप्पू महरा, प्रयाग दास, राजकुमार मण्डल, आर्यन कुमार व नित्यानंद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. इस दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया. पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 मोबाईल, पासबुक, चेकबुक, केश 51 हजार रुपये बरामद किया.
हर दिन 25 सौ लोगों को भेजते है एपीके फाइल
राहुल बंसल ने बताया कि सायबर ठगी का गिरोह देश भर में हर रोज लगभग 25 सौ लोगों को एपीके फाइल भेजता था. इसके लिए उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपना एजेंट भी रखे हैं, जिन्होंने अब तक लाखों लोगों को एपीके फाइल भेजा है और हजारों लोगों से ठगी कर चुके हैं.
एपीके फाइल से ऐसे होती है ठगी
पकड़े गए आरोपियों ने सरगुजा पुलिस को बताया कि एपीके फाइल पर क्लिक करते ही लोगों के मोबाइल की सारी जानकारी उन्हें अपने मोबाइल पर प्राप्त होने लगती है. जिसमें मुख्यतः सभी एसएमएस और ओटीपी को देखकर ठगी करते थे. बैंक ओटीपी डालकर पैसे दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर कर एटीएम मशीन से निकाल लेते हैं. एपीके फाइल से प्रार्थी के मोबाइल को एक्सेस लेकर उससे ई-सिम के लिए अप्लाई किया गया, उसके बाद उस ई-सिम को खुद के मोबाइल में चालू कर यूपीआई के जरिये पैसा ट्रांसफर करके पैसे को अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया है. आरोपियों के मोबाइल फोन से पीएम डॉट आवास, योजना डॉट एपीके, पीएम डॉट किसान डॉट योजना डॉट एपीके, आरटीओ चालान डॉट एपीके, परिवहन डॉट एपीके के नाम का एपीके फाइल व लिंक भेजकर मोबाइल हैक कर साइबर ठगी करने की जानकारी सामने आई है.
बैंक का गार्ड भी शामिल
साइबर पुलिस के अनुसार जांच के दौरान झारखण्ड के देवघर एवं पत्थलगांव जशपुर से गिरफ्तार दो आरोपियों द्वारा इसी प्रकार एपीके फाइल भेजकर 29 लाख 15 हजार रुपये की ठगी की गई थी. इस दौरान बैंक के गार्ड ने बैंक के एक ग्राहक रामनिवास के मोबाइल में मदद करने के बहाने एपीके फाइल डाउनलोड करा दिया था. बैंक गार्ड एवं गार्ड को एपीके फाइल फॉरवर्ड करने वाले आरोपी को मधुपुर जिला देवघर से गिरफ्तार कर किया है जबकि इस गिरोह के अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.