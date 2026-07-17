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वासेपुर के गैंगस्टर को संरक्षण देने और गिरफ्तारी से पहले भगाने का मामला, अंबिकापुर से आरोपी पिता और बेटे गिरफ्तार

सरगुजा: गैंग्स ऑफ वासेपुर के गैंगस्टर साबिर आलम और उसके सहयोगियों को भगाने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस घटना की शिकायत झारखंड के धनबाद से बरोरा थाना प्रभारी उप निरीक्षक अभय कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस वारंटी वासेपुर निवासी साबिर आलम आ. सालार आलम छत्तीसगढ़ में पहचान छिपाकर रह रहा है.

सूचना के बाद पुलिस टीम 29 जून को रात 8 बजे मोमिनपुरा चौक के पास साबिर आलम को पकड़ा गया था. इस दौरान साबिर आलम ने विरोध करते हुए आस पास मौजूद लोगों को बुला लिया. कार्रवाई के दौरान जुनैद खान, मोहम्मद जाहिद खान एवं अन्य लोगों ने मिलकर आरोपी साबिर आलम को भगा दिया.

अब पिता और बेटे गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस धनबाद पुलिस की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 221, 132, 126(2), 296(बी), 351(3), 263 (ई), 352, 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया. इसके साथ ही पुलिस ने हबीबनगर नया बस्ती निवासी 30 वर्षीय जुनैद खान आ.मोहम्मद जाहिद खान और 59 वर्षीय मोहम्मद जाहिद खान आ. मोहम्मद अयुब खान को गिरफ्तार कर लिया गया है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, आज के झारखंड और तत्कालीन बिहार के वासेपुर के कोल माफिया फहीम खान की मां और मौसी की 18 अक्टूबर 2001 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में वासेपुर के गैंग्स्टर साबीर आलम और उसके बड़े भाई समेत 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. इस दौरान साबीर आलम कोर्ट से फरार हो गया था. झारखण्ड कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की थी. पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन गैंग्स्टर साबीर आलम 2013 से अंबिकापुर के मोबीनपूरा में छिपा हुआ था और खुलासा होने के बाद सरगुजा पुलिस ने संरक्षण देने वालो के खिलाफ अपराध दर्ज किया.