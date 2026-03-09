ETV Bharat / state

परसा ईस्ट केते बासन कोल परियोजना में मजदूरों का प्रदर्शन, साप्ताहिक अवकाश और HPC वेजेस की मांग

मजदूरों ने सोमवार सुबह से ही परियोजना क्षेत्र में इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन शुरू किया. बड़ी संख्या में मजदूरों के एकत्र होने के कारण मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर करीब 50 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे. स्थिति को संभालने के लिए एसडीओपी, थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार भी मौके पर मौजूद रहे.

सरगुजा. जिले के उदयपुर क्षेत्र में चल रही परसा ईस्ट केते बासन (PEKB) कोल परियोजना में काम कर रहे मजदूरों ने सोमवार सुबह से अपनी दो प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. इस आंदोलन में करीब एक हजार से अधिक मजदूर शामिल हुए. मजदूरों की मांग थी कि उन्हें सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया जाए और HPC वेजेस के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाए.

मजदूरों की दो मुख्य मांगें

आंदोलन कर रहे मजदूरों का कहना था कि उन्हें लंबे समय से HPC वेजेस के अनुसार पूरा वेतन नहीं मिल रहा है और साप्ताहिक अवकाश भी नहीं दिया जाता. मजदूरों ने बताया कि इससे पहले भी कंपनी प्रबंधन और प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिया गया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ.

प्रबंधन ने दिया लिखित आश्वासन

प्रदर्शन के दौरान प्रशासन की मौजूदगी में कंपनी प्रबंधन और मजदूरों के बीच बातचीत हुई. इसके बाद PEKB परियोजना के अधिकारियों ने मजदूरों की मांगों पर लिखित आश्वासन दिया. लिखित आश्वासन में कहा गया है कि साप्ताहिक अवकाश तुरंत लागू किया जाएगा, जबकि HPC वेजेस के अनुसार मजदूरी का भुगतान तीन महीने के भीतर शुरू कर दिया जाएगा. इस दस्तावेज पर ठेका कंपनियों के साइट हेड ने भी हस्ताक्षर किए हैं.

पहले भी इन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. आंदोलन के दौरान कुछ लोगों की ओर से मजदूरों को काम से निकालने की धमकी भी दी गई- मोहरलाल उइके, प्रदर्शनकारी

आंदोलन फिलहाल स्थगित

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मजदूर मोहरलाल उइके ने बताया कि उनकी दो मुख्य मांगें साप्ताहिक अवकाश और HPC वेजेस के अनुसार पूरा वेतन हैं. लिखित आश्वासन मिलने के बाद फिलहाल आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है.