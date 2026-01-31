ETV Bharat / state

सरगुजा धान खरीदी: अंतिम दिन भी पूरा नहीं हुआ धान खरीदी का लक्ष्य, 32 हजार 8 सौ किसान धान बेचने से वंचित

शुक्रवार शाम तक करीब 32 हजार 8 सौ किसानों का टोकन नहीं कट सका था. शनिवार और रविवार धान खरीदी बंद रहती है.

Surguja Paddy Procurement
सरगुजा धान खरीदी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 31, 2026 at 8:57 AM IST

|

Updated : January 31, 2026 at 9:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा: संभाग के 5 जिलों में धान खरीदी के सरकारी आंकड़े मायूस करने वाले हैं. धान खरीदी समाप्त हो चुकी है और सरगुजा में अब भी करीब 33 हजार किसानों का टोकन तक नहीं कट सका है, यानी अब इन किसानों का धान नहीं खरीदा जाएगा. इन 33 हजार किसानों का धान तभी बिक सकेगा जब सरकार धान खरीदी की तारीख बढ़ाएगी. शनिवार और रविवार को धान खरीदी का काम बंद रहता है, अंतिम तिथि भले ही 31 जनवरी हो लेकिन धान खरीदी का काम तो शुक्रवार से ही बंद हो चुका है.

सरगुजा संभाग में पिछले और इस साल कुल धान खरीदी

सरगुजा सहकारी बैंक के चीफ मार्केटिंग सुपरवाइजर बीकेपी सिंह ने संभाग के सभी जिलों में धान खरीदी का आंकड़ा बताया.

सरगुजा संभाग में धान खरीदी के आंकड़े (ETV Bharat Chhattisgarh)
  • सरगुजा संभाग में धान खरीदी का लक्ष्य 137 लाख 43000 क्विंटल था, जिसके विरुद्ध 115.70 लाख क्विंटल खरीदी हो चुकी है.
  • 2 लाख 21 हजार 411 किसानों का पंजीयन, उसके विरुद्ध 1 लाख 86 हजार 494 किसानों ने 30 जनवरी तक अपना धान बेचा है.
  • 34,917 पंजीकृत किसान का धान अभी भी बिक्री के लिए शेष है.

सरगुजा में जिले वार धान खरीदी के आंकड़े

  • सरगुजा जिले में पिछले साल 35 लाख 10 हजार क्विंटल की खरीदी हुई थी. जिसके विरुद्ध इस वर्ष 31 लाख 24 हजार धान की खरीदी हुई.
  • बलरामपुर जिले में गत वर्ष 28 लाख 55 हजार की क्विंटल खरीदी हुई थी. जिसके विरुद्ध 27 लाख 89 हजार इस वर्ष हुई है.
  • सूरजपुर जिले में 36 लाख 19 हजार खरीदी हुई. इस वर्ष 36 लाख 49 हजार खरीदी हो चुकी है.
  • कोरिया जिले में 13 लाख 71,000 क्विंटल की खरीदी हुई. उसके विरुद्ध इस वर्ष 11 लाख 86000 क्विंटल धान खरीदी.
  • मनेंद्रगढ़ में 9 लाख 55000 क्विंटल की खरीदी गत वर्ष हुई थी उसके अगेंस्ट में 8 लाख 54000 धान खरीदी इस साल हुई.

लगभग 33 हजार किसानों का नहीं बिका धान

चीफ मार्केटिंग सुपरवाइजर ने बताया कि पिछले साल 1 लाख 23 हजार क्विंटल के मुकाबले में अब तक कुल खरीदी 115.70 लाख क्विंटल है. 30 जनवरी को201 टोकन जारी हुए. उन्होंने कहा कि करीब 34,917 पंजीकृत किसानों में से ये टोकन के अनुसार 201 ही किसान अपना धान बेच पाएंगे बाकी के 33 हजार से ज्यादा किसान धान बेचने से बच जाएंगे.

Surguja Paddy Procurement
सरगुजा धान खरीदी (ETV Bharat Chhattisgarh)
बस से अबूझमाड़ पहुंचे सीएम साय, बच्चों से किया संवाद, महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त की जारी
Ground Report: नारायणपुर में बस्तर पंडुम का भव्य आयोजन,आदिवासी संस्कृति और जनजातीय गौरव की जीवंत झलक
विवाह के बंधन में बंधे 4 पूर्व नक्सली जोड़े, मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में बने हमसफर, साझा किया अपना संघर्ष
Last Updated : January 31, 2026 at 9:04 AM IST

TAGGED:

सरगुजा धान खरीदी
CHHATTISGARH PADDY PURCHASE
छत्तीसगढ़ धान खरीदी
SURGUJA
SURGUJA PADDY PROCUREMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.