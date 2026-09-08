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सरकारी स्कूल की 100 से ज्यादा छात्राओं का कलेक्टर से मिलने 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा

छात्राओं ने सरगुजा के कलेक्टर अजीत वसंत से मुलाकात की और उन्हें अपनी शिकायतें बताईं.

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सरगुजा छात्राओं का पैदल मार्च (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 8, 2026 at 9:01 AM IST

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सरगुजा: छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्थित सरकारी आवासीय विद्यालय की 100 से ज्यादा छात्राओं ने सोमवार को जिला मुख्यालय की ओर लगभग 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा की. वे कलेक्टर से मिलकर स्कूल में बुनियादी सुविधाओं और शिक्षण संबंधी मुद्दों के बारे में शिकायत करना चाहती थीं.

बटौली ब्लॉक के शिवपुर गांव स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 10वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं ने 30 किलोमीटर दूर अंबिकापुर की ओर पैदल यात्रा शुरू की. उनका आरोप था कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया. जैसे ही प्रशासन को उनकी यात्रा की सूचना मिली, अधिकारियों को रास्ते में छात्राओं से मिलने और उन्हें वापस लौटने के लिए मनाने के लिए भेजा गया.

हालांकि, छात्रों ने कलेक्टर से मिलने पर जोर दिया और अपना मार्च जारी रखा, जिसके बाद छात्रों को जिला कलेक्टर कार्यालय ले जाने के लिए एक बस की व्यवस्था की गई. छात्राओं ने कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्याएं बताई.

अधिकारियों ने बताया. छात्रों ने मुख्य रूप से तीन मुद्दे उठाए. उन्होंने कहा कि स्कूल में पिछले एक महीने से बिजली आपूर्ति बाधित है. स्कूल में दो डीजी (डीजल जनरेटर) सेट हैं, लेकिन उनका उपयोग केवल आपात स्थिति में किया जाता है और उनसे केवल तीन से चार घंटे ही बिजली मिलती है. इसके अलावा भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के शिक्षकों की कमी और भोजन की गुणवत्ता के बारे में भी शिकायत की.

छात्रों से मुलाकात के बाद कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि छात्रों ने शिकायत की कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं और उन्होंने भोजन की गुणवत्ता और स्कूल में साफ-सफाई की कमी पर भी चिंता जताई. वसंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) को बिजली की समस्या के समाधान के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

एकलव्य स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है. वैकल्पिक रूप से अतिथि शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है, लेकिन छात्रों ने कहा कि वे ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं. इस मुद्दे को भी हल करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं- अजीत वसंत, कलेक्टर, सरगुजा

कलेक्टर ने बताया कि विद्यालय में स्वच्छता और अन्य बुनियादी मुद्दों को हल करने के निर्देश दिए गए हैं. वसंत ने कहा कि छात्रों ने अपनी समस्याओं के बारे में विद्यालय के प्रधानाचार्य को सूचित किया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन को शिकायतों की कोई जानकारी नहीं मिली. उन्होंने कहा, "अगर हमें किसी भी माध्यम से जानकारी मिली होती, तो समस्याओं का समाधान हो सकता था." वसंत ने जनजातीय विकास विभाग के सहायक आयुक्त को विद्यालय में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

अधिकारियों ने बताया कि शिकायतों की जांच के लिए संयुक्त कलेक्टर शारदा अग्रवाल, सीतापुर के उप-मंडल मजिस्ट्रेट फागेश सिन्हा और जनजातीय विकास विभाग के सहायक निदेशक किरण राजपूत सहित तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है. टीम को विद्यालय का दौरा करने और दो दिनों के भीतर कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है, जबकि आश्रम छात्रावासों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को भी एक सप्ताह के भीतर सभी छात्रावासों का निरीक्षण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. वहीं कलेक्टर से मिलने के बाद एक छात्रा बेहोश हो गई और उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया. अधिकारियों ने बताया कि उसकी हालत सामान्य है.

SOURCE- PTI

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