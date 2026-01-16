ETV Bharat / state

बस्तर ओलंपिक के बाद अब सरगुजा ओलंपिक की तैयारी शुरू हो गई है, 25 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होंगे, जानिए पूरी डिटेल

सरगुजा/रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी बहुल क्षेत्रों के युवाओं को खेल से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में बस्तर ओलंपिक के सफल आयोजन के बाद अब सरगुजा ओलंपिक 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है. इस प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन 25 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है.

ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को मिलेगा बड़ा मंच: सरगुजा संभाग के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की अपार संभावनाएं हैं. इन प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने, खेल कौशल विकसित करने और उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने के उद्देश्य से सरगुजा ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है. जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के सभी विकासखंडों में पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

राज्य में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन लगातार किया जाएगा, ताकि यहां की प्रतिभाएं निखरकर देश और विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सकें.- खेल मंत्री अरुण साव

प्रतियोगिता का कार्यक्रम