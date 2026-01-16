बस्तर ओलंपिक के बाद अब सरगुजा ओलंपिक की तैयारी शुरू हो गई है, 25 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होंगे, जानिए पूरी डिटेल
आदिवासी युवाओं को खेल से जोड़ने की पहल छत्तीसगढ़ में की जा रही है. इसे लेकर अब सरगुजा ओलंपिक 2025-26 का आयोजन होने वाला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 16, 2026 at 4:44 PM IST
सरगुजा/रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी बहुल क्षेत्रों के युवाओं को खेल से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में बस्तर ओलंपिक के सफल आयोजन के बाद अब सरगुजा ओलंपिक 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है. इस प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन 25 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है.
ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को मिलेगा बड़ा मंच: सरगुजा संभाग के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की अपार संभावनाएं हैं. इन प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने, खेल कौशल विकसित करने और उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने के उद्देश्य से सरगुजा ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है. जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के सभी विकासखंडों में पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
राज्य में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन लगातार किया जाएगा, ताकि यहां की प्रतिभाएं निखरकर देश और विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सकें.- खेल मंत्री अरुण साव
प्रतियोगिता का कार्यक्रम
- विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता: 28 जनवरी से 3 फरवरी 2026
- जिला स्तरीय प्रतियोगिता: 5 फरवरी से 10 फरवरी 2026
- संभाग स्तरीय प्रतियोगिता: 1 मार्च से 3 मार्च 2026
इन खेलों में ले सकेंगे भाग
- एथलेटिक्स: 100 मी., 200 मी., 400 मी., लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, 4×100 मी. रिले
- तीरंदाजी
- बैडमिंटन
- फुटबॉल
- हॉकी (केवल जिला स्तर)
- कुश्ती (केवल जिला स्तर)
- कराते
- कबड्डी
- खो-खो
- वॉलीबॉल
- बास्केटबॉल
- रस्साकशी (प्रदर्शनात्मक – केवल महिला सीनियर वर्ग)
आयु वर्ग
- जूनियर वर्ग: 14 से 17 वर्ष (बालक/बालिका)
- सीनियर वर्ग: आयु सीमा नहीं (महिला/पुरुष)
पंजीयन कैसे करें
- ऑनलाइन पोर्टल: https://rymc.cg.gov.in/sargujaOlympic2025/
- क्यूआर-बारकोड के माध्यम से भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध
- ऑफलाइन फॉर्म जनपद पंचायत कार्यालय, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, नगर पंचायत/नगर पालिका निगम कार्यालय या जिला खेल अधिकारी कार्यालय से प्राप्त और जमा किए जा सकते हैं.
क्या होंगी शर्तें: प्रत्येक खिलाड़ी केवल एक ही पंजीयन फॉर्म जमा करेगा. टीम खेलों में सभी खिलाड़ियों के फॉर्म एक साथ जमा करना अनिवार्य है. आधार कार्ड/वोटर आईडी/बैंक पासबुक की प्रति पहचान पत्र के रूप में अनिवार्य होगी.