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Surguja Olympic 2026: सरगुजा ओलंपिक की शुरुआत, रेसलर गीता फोगाट हुईं शामिल

बस्तर ओलंपिक की सफलता के बाद सरगुजा ओलंपिक की शुरुआत हुई है. इसमें 12 तरह के खेल शामिल हैं.

SURGUJA OLYMPIC 2026
सरगुजा ओलंपिक की शुरुआत, रेसलर गीता फोगाट हुईं शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 21, 2026 at 2:25 PM IST

4 Min Read
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सरगुजा: छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से “सरगुजा ओलंपिक 2026” का भव्य आगाज हो गया है. अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में 21 मार्च से शुरू हुए इस तीन दिवसीय आयोजन का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया. कार्यक्रम में देश की प्रसिद्ध महिला पहलवान गीता फोगाट की मौजूदगी ने खिलाड़ियों का उत्साह और बढ़ा दिया.

बस्तर ओलंपिक के बाद सरगुजा ओलंपिक

यह आयोजन बस्तर ओलंपिक की सफलता से प्रेरित होकर शुरू किया गया है, जहां गांव-गांव और जिले-जिले से खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच पर जुटे हैं. इस बार सरगुजा संभाग के सभी जिलों से 2000 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं. प्रतियोगिता में कबड्डी, खो-खो, तीरंदाजी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, कुश्ती, दौड़, बैडमिंटन और रस्साकसी सहित कुल 12 खेल शामिल हैं.

सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ (ETV BHARAT)

अब हर साल इन दोनों ओलंपिक के आयोजन होंगे, इसके लिए हमने बजट में भी प्रावधान किया है- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

CM ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के दौरान कहा कि बस्तर ओलंपिक की जबरदस्त सफलता के बाद सरकार ने सरगुजा ओलंपिक आयोजित करने का निर्णय लिया. उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह के आयोजनों से न सिर्फ युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी आता है. खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को राज्य की खेल अकादमियों में सीधे प्रवेश मिलेगा और उन्हें “यूथ आइकॉन” के रूप में सम्मानित किया जाएगा.

Launch of the Sarguja Olympics
सरगुजा ओलंपिक की शुरुआत (ETV BHARAT)

इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हम लोग प्रदेश में खेल को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके साथ ही खेलो इंडिया ट्राइबल गेम जो देश मे पहली बार हो रहा है उसकी भी मेजबानी करने का अवसर छत्तीसगढ़ को मिला है. इसी 25 मार्च को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभारम्भ करने वाले हैं, इस आयोजन का कुछ हिस्सा सरगुजा की धरती पर भी होगा. ओलंपिक में हमारे बेटा बेटी भाग लेंगे तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा. गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी. सिल्वर मेडल जीतने पर 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

मां महामाया की पवित्र भूमि अम्बिकापुर में 3 दिवसीय सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ हुआ है. सौभाग्य का विषय है कि सरगुजा ओलंपिक में 3 लाख 49 हजार से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया. इसकी शुरुआत ब्लॉक स्तर पर हुई और आज संभाग स्तर पर 2 हजार खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

मैं सबसे पहले विष्णुदेव साय सरकार का धन्यवाद करूंगी. मैं दूसरी बार सरगुजा आई हूं. जब भी खेल की बात होती है तब मैं बहुत खुश हो जाती हूं. यहां पर मैंने देखा की बेटों से ज्यादा बेटियां भाग ले रही हैं, ये देखकर मैं बहुत खुश हुई, सबसे कहूंगी की आप खेल के क्षेत्र में आगे आइए. इसमें आप मानसिक रूप से भी मजबूत बनते हैं, जिंदगी से लड़ने की शक्ति आती है- गीता फोगाट, रेसलर

पुनर्वासित नक्सली भी बस्तर ओलंपिक में पहुंचे

CM ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार जब से बनी और संकल्प के साथ 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद खत्म करने की तैयारी शुरू की गई और अब लगभग इस पर भी सफलता मिली. बस्तर ओलंपिक में भी पुनर्वास किए नक्सलियों की भी एक टीम नुआ बाट नाम से देखने को मिली. यह आयोजन केवल खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके भविष्य को नई दिशा देने की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है.

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