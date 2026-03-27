ETV Bharat / state

सरगुजा में नक्सलवाद: सड़क पर सन्ननाटे से लेकर समाप्ति तक का सफर, बलरामपुर के बड़े एनकाउंटर जानिए

सरगुजा में नक्सलवाद, शुरुआत से अंत तक का सफर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सरगुजा में नक्सलवाद का सबसे खतरनाक दौर 2002 से 2004 के बीच रहा. शाम 6 बजे के बाद लोगों का घर से निकलना बंद हो जाता था. घरों के बाहर लाइट जलाना तक मना था. गांव से शहर का सफर सिर्फ दिन में ही होता था. बसों की आवाजाही सीमित थी, रात में सुरक्षा बलों की निगरानी जरूरी थी. इस दौरान कई घटनाओं में नक्सलियों ने यात्रियों से लूटपाट भी की. पूरा इलाका भय के साए में जी रहा था.

जानिए सरगुजा में कैसे हुआ नक्सलवाद की शुरुआत और अंत? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सल मामलों के जानकार राजेश सिसोदिया बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के गठन के साथ ही राज्य को नक्सलवाद की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा. इससे पहले 1990 के दशक में ही नक्सलियों की आमद शुरू हो चुकी थी, लेकिन 1998 में पहली बार संगठित रूप से माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर और अन्य नक्सली संगठनों ने सरगुजा क्षेत्र में अपनी पकड़ बनानी शुरू की. साल 2000 में जब मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना, उसी समय नक्सलवाद तेजी से फैल गया, खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा में.

सरगुजा: आज छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने की स्थित में है. दक्षिण छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होने की डेड लाइन करीब ही है. 90 के दशक में नक्सलियों की आमद शुरू हो चुकी थी, जैसे ही नया राज्य बना वैसे ही नक्सलवाद अपने चरम पर आ गया और उत्तर छत्तीसगढ़ यानी की अविभाजित सरगुजा जिला इससे प्रभावित रहा. इस रिपोर्ट में जानिए कैसे सरगुजा में नक्सलवाद का अंत बस्तर से पहले हो गया.

नक्सलवाद के पीछे की वजह

विशेषज्ञ राजेश सिंह सिसोदिया के अनुसार आर्थिक असमानता सबसे बड़ा कारण नक्सलवाद का बनी थी. अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कमी. यानी जहां एक तरफ सुख-सुविधाएं थीं, वहीं दूसरी तरफ बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही थीं, यही स्थिति नक्सलवाद के पनपने का कारण बनी.

पुराने कनेक्शन: 1970 से जुड़ाव

सरगुजा में नक्सल प्रभाव के संकेत 1970 के दशक में भी मिले थे, जब चारू मजूमदार का इस क्षेत्र में आना-जाना बताया जाता है. हालांकि संगठित रूप से नक्सल नेटवर्क 1998 के बाद ही मजबूत हुआ.

नक्सलियों का तरीका: “जन अदालत”

नक्सली संगठन खासकर MCC का काम करने का तरीका अलग था. सीधे गोली मारने के बजाय वे “जन अदालत” लगाते थे. गांव के लोग ही “जज” बनते थे. जनता के फैसले के आधार पर सजा दी जाती थी. यह तरीका स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए अपनाया जाता था, जिससे उनकी पकड़ मजबूत होती थी.

पुलिस का एक्शन: बदलाव की शुरुआत

नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई तब शुरू हुई जब ए.एन. उपाध्याय सरगुजा के IG बने वहीं शिवराम प्रसाद कल्लूरी बलरामपुर के SP बने. बलरामपुर को अलग पुलिस जिला बनाया गया, जिससे ऑपरेशन तेज हुए. जिसके बाद करीब 20 बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया. बड़े ऑपरेशन में 4 एरिया कमांडर मारे गए.

भीम कोड़ाकू (मिलिट्री कमिटी हेड)

श्याम बिहारी (सब-जोनल कमांडर)

रंजीत खैरवार

नारायण चेरवा

इसके अलावा कई एरिया कमांडर, मिलिशिया और दस्ता लीडर अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए. कुसमी, चांदो, बलरामपुर, रामानुजगंज, शंकरगढ़ और सूरजपुर जैसे इलाकों में लगातार ऑपरेशन चलते रहे.

फंडिंग और नेटवर्क

नक्सली “लेवी” यानी वसूली करते थे. लेकिन यह पैसा कहां जाता था, इसका स्पष्ट हिसाब नहीं होता था. कभी-कभी शक होता था कि इसके पीछे बड़े नेटवर्क या अंडरवर्ल्ड का भी हाथ हो सकता है.

आज की स्थिति: काफी हद तक नियंत्रण

आज सरगुजा में नक्सल प्रभाव खत्म हो चुका है. सरकार ने दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद खत्म करने की समय-सीमा तय कर दी है. सुरक्षा अभियान और विकास कार्यों ने मिलकर हालात बदले हैं.

क्या नक्सलवाद पूरी तरह खत्म होगा?

विशेषज्ञ मानते हैं नक्सलवाद एक “विचारधारा” है, जो पूरी तरह खत्म नहीं होगी. जब तक आर्थिक असमानता रहेगी, खतरा बना रहेगा. खासकर बस्तर जैसे क्षेत्रों में चुनौती अभी बाकी है.

बलरामपुर (सरगुजा) जिले की प्रमुख मुठभेड़ और मृत नक्सली