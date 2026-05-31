ETV Bharat / state

मर्डर केस में कैदी MLA के जीजा को पेरोल दिलाने शुरू हुआ था बवाल, जानिए क्या है साल्वेंसी और क्यों नही दे सकते थे नायब तहसीलदार

रामकुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार मारपीट की वजह पर खास रिपोर्ट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

चर्चा केवल मारपीट और कथित अभद्रता तक सीमित रही, लेकिन विवाद की मूल वजह को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. आरोप है कि यह पूरा मामला एक बंदी को पेरोल दिलाने के लिए आवश्यक शोध क्षमता (सॉल्वेंसी) प्रमाण पत्र जारी कराने को लेकर शुरू हुआ. जानकारी के अनुसार, विधायक रामकुमार टोप्पो की बहन के पति हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. उन्हें पेरोल पर रिहा कराने के लिए शोध क्षमता प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी. इसी संबंध में विधायक की बहन राजस्व कार्यालय पहुंची थीं.

रामकुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार मारपीट की वजह पर खास रिपोर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विवाद के बाद विधायक रामकुमार टोप्पो ने गिरफ्तारी देने की घोषणा की थी. वे सैकड़ों समर्थकों और वाहनों के काफिले के साथ गिरफ्तारी देने निकले, लेकिन रास्ते से ही लौट गए. बताया गया कि समर्थकों ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया. लेकिन पूरे विवाद के पीछे की असल वजह क्या रही वो आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं.

सरगुजा: जिले में बीते चार दिनों से एक विधायक और नायब तहसीलदार के बीच हुआ विवाद प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है. एक ओर विधायक पर कथित मारपीट का आरोप है, तो दूसरी ओर नायब तहसीलदार पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं. दोनों पक्षों की शिकायतों पर अपराध दर्ज हो चुका है.

विधायक रामकुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार मारपीट मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या होता है शोध क्षमता प्रमाण पत्र?

पेरोल पर रिहाई के लिए बंदी को शोध क्षमता (सॉल्वेंसी) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है. यह एक प्रकार की वित्तीय गारंटी होती है, जिसके तहत राजस्व विभाग के पास जमीन या संपत्ति का विवरण जमा किया जाता है. यदि बंदी पेरोल अवधि के बाद वापस नहीं लौटता, तो संबंधित संपत्ति पर कार्रवाई की जा सकती है.

मर्डर केस में कैदी MLA के जीजा को पेरोल दिलाने शुरू हुआ था बवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नायब तहसीलदार ने प्रमाण पत्र जारी करने से क्यों किया इनकार?

प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ कृष्ण कुमार लहरे ने कहा, हमारे नायब तहसीलदार तुषार मानिक के पास जो शोध क्षमता प्रमाण पत्र बनवाने महिला पहुंची थी उन्होंने दस्तावेज ही पूरे जमा नहीं किए थे. उनका कहना है कि अनुसूचित क्षेत्रों में शोध क्षमता प्रमाण पत्र के लिए छह हेक्टेयर से अधिक भूमि के दस्तावेज आवश्यक होते हैं, जबकि आवेदन के साथ लगभग सवा दो हेक्टेयर भूमि के कागजात ही प्रस्तुत किए गए थे. इसके अलावा शपथ पत्र में भी जमीन संबंधी जानकारी पूर्ण नहीं थी और निर्धारित प्रारूप भी पूरी तरह भरा नहीं गया था.

अधूरे दस्तावेजों के आधार पर कोई भी अधिकारी प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकता, क्योंकि यदि पेरोल पर रिहा बंदी फरार हो जाए तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय हो सकती है. दस्तावेज अधूरे होने के बावजूद साइन करने का दबाव बनाया जा रहा था.- कृष्ण कुमार लहरे, प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ

सैकड़ों समर्थकों और वाहनों के काफिले के साथ गिरफ्तारी देने निकले थे रामकुमार टोप्पो (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कानूनी दृष्टि से मूल कारण की जांच जरूरी: वरिष्ठ अधिवक्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता जे.पी. श्रीवास्तव का कहना है कि किसी भी आपराधिक या विवादित घटना में सबसे पहले उसके पीछे की मंशा और कारण को समझना आवश्यक होता है. उन्होंने कहा कि यदि पूरे विवाद की शुरुआत शोध क्षमता प्रमाण पत्र से हुई है, तो यह जांच का विषय है कि आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पूर्ण थे या नहीं. यदि दस्तावेज पूरे थे तो प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी किया गया और यदि अधूरे थे तो उसे जारी करने का दबाव क्यों बनाया गया.

मामले की वास्तविक तस्वीर तभी सामने आएगी जब प्रमाण पत्र से जुड़े सभी तथ्यों और नियमों की निष्पक्ष जांच होगी. फिलहाल पूरा विवाद केवल मारपीट और अभद्रता के आरोपों तक सीमित होकर रह गया है.- जेपी श्रीवास्तव, सीनियर एडवोकेट

गिरफ्तारी देने निकले विधायक रामकुमार टोप्पो को समर्थकों ने आगे नहीं जाने दिया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

युवा कांग्रेस नेता ने भी उठाए सवाल

युवा कांग्रेस नेता हिमांशु जायसवाल ने भी विधायक रामकुमार टोप्पो की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विवाद की शुरुआत एक हत्या के मामले में सजा काट रहे व्यक्ति को पेरोल दिलाने के प्रयास से हुई. उनके अनुसार, यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया थी तो उसका पालन किया जाना चाहिए था, लेकिन कथित रूप से दबाव बनाने और मारपीट जैसी घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं हैं.

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर भी समय-समय पर भ्रष्टाचार और आम लोगों को परेशान करने के आरोप लगते रहे हैं. बावजूद इसके किसी भी मामले में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए.

युवा कांग्रेस ने गिरफ्तारी देने को बताया ड्रामा, ईंधन फिजुलखर्ची पर भी सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच के बाद ही सामने आएगी पूरी सच्चाई

फिलहाल इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और पुलिस जांच जारी है. राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच यह स्पष्ट है कि विवाद की जड़ में बताए जा रहे शोध क्षमता प्रमाण पत्र और उससे जुड़े दस्तावेजों की स्थिति की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी.