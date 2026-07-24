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नाबालिग आदिवासी के साथ उपसरपंच के पति ने किया दुष्कर्म, मुंह बंद रखने पैसे देने का प्रयास

नाबालिग बच्ची उपसरपंच के घर में काम करती थी और 7वीं क्लास में पढ़ती थी. इसी दौरान उसके साथ घटना को अंजाम दिया.

SURGUJA RAPE
सरगुजा दुष्कर्म (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 24, 2026 at 10:56 AM IST

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सरगुजा: जिले में नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. गांव के उपसरपंच के पति पर नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का आरोप है. इतना ही नहीं जब परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करानी चाही तो आरोपी ने परिजनों को पैसे का लालच देकर उनका मुंह बंद कराने की कोशिश भी की है. लेकिन परिजन गांव के लोगों के साथ थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ एफआईआर कराई. पूरा मामला अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है.

सातवीं पढ़ने वाली बच्ची के साथ दुष्कर्म

20 जुलाई को नाबालिग जब आरोपी के घर में काम कर रही थी तो उपसरपंच का पति घर पर अकेला था. इस दौरान उसने नाबालिग को फोन पर अश्लील वीडियो दिखाया और फिर वारदात को अंजाम दिया. नाबालिग इस दिन देर शाम तक घर नहीं लौटी तो बहन लेने गई. वापस घर आकर नाबालिग ने अपने माता पिता से घटना के बारे में बताया. दूसरे दिन पीड़ित छात्रा के माता पिता और परिजन आरोपी के घर पहुंचे और सवाल जवाब किया. जिस पर आरोपी उन्हें पैसे लेने और मामला रफा दफा करने की बात कहने लगा. लेकिन परिवार नहीं माना और कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई.

सरगुजा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना (ETV Bharat Chhattisgarh)

लड़की सातवीं पढ़ती थी.उपसरपंच के घर काम करती थी. स्कूल जाती थी. 20 जुलाई को रात 11 से 12 बजे के बीच इस घटना को अंजाम दिया. हमने उनसे बात की, तो उन्होंने पैसे देने की बात कही. लड़की के पिता ने पैसे लेने से इनकार किया और हम समाज के लगभग 100 लोग थाने पहुंचे हैं - पीड़ित बच्ची के परिजन

आरोपी फरार, सरगुजा पुलिस कर रही तलाश

इधर थाने में शिकायत दर्ज होने की घटना के बारे में पता चलते ही आरोपी फरार हो गया है. दुष्कर्म की घटना और उसकी शिकायत पर अंबिकापुर सीएसपी राहुल बंसल ने बताया कि कोतवाली थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके गांव के एक व्यक्ति ने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया. शिकायत मिलते ही थाना में केस दर्ज किया गया. आरोपी को जैसे ही इसके बारे में पता चला वह फरार हो गया. पुलिस और सायबर की टीम उसकी तलाश कर रही है. दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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