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सरगुजा में पारा 41 के पार, हीटवेव अलर्ट जारी, अगले 3 दिन राहत, गर्मी से आम को बचाने की सलाह

तपती चुभती गर्मी, हीट वेव की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.

Surguja mercury crosses 41 degrees
मौसम विभाग की सलाह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 21, 2026 at 5:33 PM IST

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सरगुजा: अप्रैल और मई माह के दौरान तापमान में वृद्धि के साथ लू का प्रभाव बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. हालांकि मौसम विभाग ने एक डिस्टरबेंस के कारण अगले दो चार दिन तक गर्मी से राहत मिलने की बात कही है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर तापमान बढ़ सकता है.

मौसम विभाग की सलाह

मौसम विज्ञानी अक्षय मोहन भट्ट ने बताया कि इस समय सीजन का सबसे ज्यादा गर्म दिन सोमवार का रहा. अंबिकापुर का तापमान करीब 41 डिग्री सेल्सियस और बलरामपुर इलाके में पारा 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया. यह सामान्य से लगभग 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा.

मौसम विज्ञानी ने बताया कि कुछ इलाके में लू यानी हीट वेव का असर दिखा. अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में अंबिकापुर और आसपास के क्षेत्र का तापमान 40° के आसपास या उसके ऊपर चला जाता है. लगभग वही परिस्थिति अभी दिख रही है. गर्मी अभी बढ़ने की संभावना है. एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय है. पश्चिमी विक्षोभ है और एक प्रति चक्रवात दक्षिण भारत में बना हुआ है.

अक्षय मोहन भट्ट ने कहा कि ओडिशा के आसपास में एक चक्रवाती परिसंचण है. द्रोणिकाएं हैं तो इनके प्रभाव से कुछ नमी युक्त हवाएं आ रही हैं. कुछ पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं आ रही हैं, जो मध्य भारत में टकरा रही हैं. इनके प्रभाव से आने वाले अभी दो-तीन दिनों में कुछ-कछ जगहों पर छिटपुट वर्षा, गरज, चमक और तेज आंधी की संभावना रहेगी. दो-तीन दिन गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना रहेगी. तापमान एक से दो डिग्री सेल्सियस भी घट सकता है.

हीटवेव अलर्ट जारी (ETV Bharat)

स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट

सरगुजा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पीएस मार्को ने बताया कि दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जब धूप तेज रहती है, तो उस समय कोशिश करें कि घर से ना निकलें. अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिएं और हल्के रंग के कपड़े पहनें. गर्मी में जनरली किसी को लू लग जाती है, किसी को फीवर आ जाता है, हेडेक होता है और कई लोगों को लूज मोशन लग जाता है. ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए. धूप में चलने से बचें. अगर जरूरी हुआ तो शरीर को ढंक के निकलें.

कृषि वैज्ञानिक की सलाह

कृषि वैज्ञानिक डॉ संदीप कहते हैं, "अभी आम लगभग लगभग मटर साइज से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है. जो आम छोटे हैं या मटर के दाने साइज के हैं, उसमें प्लेनोफिक्स नाम की दवाई का छिड़काव करना चाहिए. इससे फल गिरने की समस्या दूर होती है. गर्मी बहुत तेज है तो इरिगेट सिंचाई करने की जरुरत पड़ती है. थाला बनाकर सिंचाई करना चाहिए. अगर गोबर की खाद है तो उससे गुड़ाई करना चाहिए.

कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि कई बार कुछ कीट पेड़ के सहारे चढ़ते हैं, ऐसे में पेड़ के कम से कम तीन फीट तक कुछ लेप कर देना चाहिए. ग्रीस का लेप कर लें या कोई स्टिकी चिपका दै, जिससे कीड़े उसमें चिपक जाएंगे. वो फल पर चढ़ेंगे नहीं और फल को नुकसान नहीं करेंगें.

जानिए लू लगने के लक्षण

  • लू लगने पर बढ़ जाता है शरीर का तापमान
  • जरूरत से ज्यादा लगती है प्यास
  • यूरिन कम आना, सिर दर्द, चक्कर, उल्टी, कमजोरी और बदन दर्द इसके मुख्य लक्षण
  • आंखों के नीचे कालापन, भूख कम लगना, आंखों के सामने अंधेरा छाना और बेहोशी तक की स्थिति बन जाती है कई बार

इन बातों का रखना चाहिए ध्यान

  • तेज धूप में निकलने से बचें
  • बाहर जाते वक्त सिर को ढकना न भूलें
  • घर से खाली पेट नहीं निकलें
  • पानी और फल खाते रहें
  • धूप चश्मे का इस्तेमाल करें
  • बुजुर्गों और बच्चों को धूप से बचाएं


मरीज का ऐसे रखें ध्यान

  • यदि किसी में लू के लक्षण दिखाई दें, तो उसे तुरंत छायादार और ठंडी जगह पर ले जाएं
  • मरीज को ओआरएस (ORS) घोल पिलाएं और शरीर को ठंडे पानी से पोछें
  • प्राथमिक उपचार के रूप में ठंडे पानी की पट्टियां लगाना और शरीर पर पानी का छिड़काव करना लाभदायक
  • कच्चे आम का पना, जलजीरा या अन्य तरल पदार्थ देना चाहिए
  • मरीज को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए
  • घर पर ओआरएस का पैकेट जरूर रखें

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