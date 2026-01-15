नग्न आंखों से 12 मिनट 52 सेकेंड तक सूर्य को देखा, अंबिकापुर के 'लाल' का कमाल, बनाया रिकॉर्ड
अंबिकापुर निवासी लाल विजय श्रीवास्तव ने सूरज को नग्न आंखों से लंबे समय तक देखने का रिकॉर्ड बनाया. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 15, 2026 at 7:09 PM IST
सरगुजा: जिले के अंबिकापुर निवासी लाल विजय श्रीवास्तव ने एक अनोखी उपलब्धि हासिल की है. वे अंबिकापुर के किसान राइस मिल रोड क्षेत्र में रहते हैं. उन्होंने खुली आंखों से 12 मिनट 52 सेकेंड तक सूर्य को देखकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है. हालांकि बिना प्रशिक्षण ऐसा करना आंख और दिमाग के लिए खतरनाक है.
बिना पलक झपकाए: लाल विजय श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने दोपहर 12 बजे सूर्य को बिना पलक झपकाए नग्न आंखों से देखने का रिकॉर्ड बनाया है. इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है. इस उपलब्धि के बाद उन्हें जो सम्मान मिला, उसे उन्होंने मां महामाया को समर्पित किया.
साल 2000 से कर रहे हैं अभ्यास: लाल विजय सिंह के अनुसार, वे वर्ष 2000 से सूर्य को देखने का अभ्यास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी साधना या विशेष कार्य के लिए एकाग्रता और मानसिक नियंत्रण बहुत जरूरी होता है. यह बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक मेहनत का परिणाम है.
लोगों को दी चेतावनी: उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी कि डॉक्टर भी मानते हैं कि नग्न आंखों से सूर्य को देखना आंखों के लिए नुकसानदायक है. आम व्यक्ति 5 सेकेंड से ज्यादा सूर्य को नहीं देख सकता. जबरदस्ती या बिना प्रशिक्षण ऐसा करना रेटिना और दिमाग के लिए खतरनाक हो सकता है.
मैं किसी को भी ऐसा प्रयोग करने की सलाह नहीं देता हूं. ये खतरनाक हो सकता है. बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद मैं रिकॉर्ड बना पाया हूं- लाल विजय श्रीवास्तव
ब्रेन एकेडमी के जरिए बच्चों का मानसिक विकास: लाल विजय श्रीवास्तव ने “ब्रेन एकेडमी” नाम से एक संस्था शुरू की है. यहां 5 से 14 साल के बच्चों के मानसिक विकास पर काम किया जाता है. बच्चों का मनोबल, एकाग्रता और ध्यान बढ़ाने के लिए मेडिटेशन का सहारा लिया जाता है. उनका उद्देश्य बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है.
लाल विजय श्रीवास्तव ने एक असाधारण रिकॉर्ड बनाकर सरगुजा का नाम रोशन किया है. साथ ही उन्होंने समाज को जागरूक करते हुए यह भी बताया कि बिना ज्ञान और प्रशिक्षण के सूर्य को सीधे देखना खतरनाक हो सकता है. उनकी उपलब्धि प्रेरणादायक है, लेकिन सावधानी सबसे जरूरी है.