बेची 20 डिसमिल जमीन और बिक गई 20 एकड़, सरगुजा के घाटबर्रा में कोल खदान प्रभावितों का आरोप

बेची 20 डिसमिल जमीन और बिक गई 20 एकड़, सरगुजा के घाटबर्रा में कोल खदान प्रभावितों का आरोप
जमीन फर्जीवाड़ा का खुलासा तब हुआ तब क्षेत्र में कोल खदान के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले मुआवजा बांटा जा रहा था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 8, 2025 at 9:59 AM IST|
Updated : November 8, 2025 at 11:13 AM IST
सरगुजा: कोल खदान क्षेत्र में जमीन फर्जीवाड़े का आरोप वहां के ग्रामीणों ने लगाया है. बच्चे, महिलाएं सहित पूरा परिवार शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई. प्रभावितों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वे कहीं नहीं जाएंगे.
कोल खदान क्षेत्र में जमीन फर्जीवाड़ा: मामला सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक के घाटबर्रा का है. इस गांव में विश्वकर्मा परिवार की पूरी एक बस्ती है. सालों पहले से ये लोग यहां काबिज है. यही रहकर खेती बाड़ी कर रह रहे हैं. प्रभावितों के मुताबिक इनके पूर्वजों के नाम गांव में करीब 107 एकड़ जमीन दर्ज थी. जिसमे से जरूरत पड़ने पर थोड़ी थोड़ी कर जमीन बेची गई. लेकिन अब पता चल रहा है कि उनके पास एक डिसमिल जमीन भी नहीं है.
ग्रामीणों का आरोप: जमीन फर्जीवाड़े के बारे में उन्हें तब पता चला जब कोयला खदान के लिए जमीन अधिगृहित करने के एवज में मुआवजा बांटने की प्रकिया चल रही थी. ग्रामीणों ने बताया कि उनका नाम मुआवजा सूची में नहीं था. जिसका कारण पूछने पर ये बताया कि उनके नाम से कोई भी जमीन नहीं है. जबकि उनके पूर्वजों के नाम पर कई एकड़ जमीन है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों ने मिलीभगत कर कई एकड़ जमीन फर्जी तरीके से अपने नाम करा ली.
घाटबर्रा वो इलाका है जहां खदान विस्तार किया जा रहा है. इस इलाके के जमीन मालिकों को मुआवजा के साथ अन्य विस्थापन की सुविधा भी मिलनी है. लेकिन जब इन ग्रामीणों के नाम पर जमीन ही नहीं है तो न तो इन्हें मुआवजा मिल पा रहा है और न ही विस्थापन का लाभ. जिससे इनके सामने अब रहने खाने की समस्या आ गई है.
हम चार भाई है, पिता जी के नाम से 20 एकड़ जमीन है.उसमे से 2 एकड़ जमीन बड़े भाई ने बेचा. उस दौरान रजिस्ट्री कराने हम सभी भाई मौजूद थे. हमारे पास 18 एकड़ जमीन थी लेकिन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर हड़प लिए हैं -ननका राम विश्वकर्मा, शिकायतकर्ता
गांव के लोगों पर फर्जीवाड़ा कर जमीन गबन का आरोप: ननका राम विश्वकर्मा ने आरोप लगाया "सहदेव राजवाड़े और ईश्वर चंद अग्रवाल ने जमीन फर्जीवाड़ा किया. पटवारी जब जमीन का सर्वे करने लगे तो हमें पता चला कि हम भूमिहीन हो गए हैं. हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारे नाम से जमीन है लेकिन हकीकत में कुछ और ही पता चल रहा है."
हमारे पास एक डिसीमल जमीन भी नहीं है. घर तोड़ने का आदेश आ गया है, अब हम कहां जाएंगे. पूरी जमीन चली गई, घर भी नहीं. हमें न्याय चाहिए. हम पूरा परिवार धरना प्रदर्शन करेंगे -संतोषी विश्वकर्मा, शिकायतकर्ता
2015 से पहले ही ग्रामीणों की जमीन फर्जी ढंग से रजिस्ट्री हो गई. उनके पास ना जमीन है ना मुआवजा है कैसे इनका जीवन बीतेगा. ये भूस्वामी है लेकिन मुआवजा लिस्ट में इनका नाम ही नहीं है-जान तिर्की, ग्रामीण जनप्रतिनिधि
प्रशासन का जवाब: इस शिकायत के बाद प्रशासन ने मामले में एसडीएम को जांच के निर्देश दिए है. एडीएम सुनील नायक का कहना है कि घाटबर्रा के जमीन से संबंधित मामले पर उन्होंने एसडीएम से जानकारी ली. ग्रामीण की जमीन फर्जीवाड़ा की शिकायत पर पता चला है कि उस जमीन को उनके पूर्वजों ने 1960-70 में वर्तमान में जिनके नाम पर जमीन है उन्हें बेच दी थी. प्रारंभिक तौर पर अनियमितता का मामला नहीं है. एडीएम ने कहा कि एसडीएम को रजिस्ट्री बिक्री दस्तावेज की जांच कर प्रतिवेदन पेश करने को कहा गया है.