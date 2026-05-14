15 साल की उम्र में सरगुजा के कार्तिक सिंहदेव का इंटरनेशनल शूटिंग के लिए चयन, जर्मनी में होगी प्रतियोगिता
सरगुजा राज परिवार से कार्तिक का संबंध, बचपन से था शूटिंग का शौक, अब देश के लिए गोल्ड जीतने का सपना
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 14, 2026 at 3:03 PM IST
सरगुजा: जिले के 15 साल के कार्तिक सिंहदेव का चयन जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है. वे जून में जर्मनी जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. कार्तिक सीतापुर क्षेत्र के चलता गांव के रहने वाले शैलेश प्रताप सिंह के बेटे हैं और सरगुजा राज परिवार से संबंध रखते हैं.
बचपन से था शूटिंग का शौक
कार्तिक ने बताया कि साल 2019 में जब उन्होंने रायपुर के आरकेसी (राजकुमार कॉलेज) स्कूल में प्रवेश लिया, तब पहली बार शूटिंग रेंज देखी. वहीं कोच हरिओम सर ने उन्हें शूटिंग सिखाई. घर में भी बचपन से बंदूकें देखते थे, इसलिए पहले से ही इस खेल में रुचि थी. धीरे-धीरे उन्होंने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया.
स्टेट से नेशनल तक का सफर
कार्तिक ने पहली बार 2021 में स्टेट प्रतियोगिता खेली, जहां उन्हें सिल्वर मेडल मिला. इसके बाद दूसरी स्टेट प्रतियोगिता में तीन गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता. अब तक वे तीन नेशनल प्रतियोगिताएं खेल चुके हैं. इंडिया टीम ट्रायल तक पहुंचे और 2025 में 50 मीटर शूटिंग में छत्तीसगढ़ के लिए नेशनल स्तर पर पहला ब्रॉन्ज मेडल भी जीता.
देश के लिए गोल्ड जीतने का सपना
हाल ही में केएसएस प्रतियोगिता में कार्तिक ने दो सिल्वर मेडल हासिल किए. कार्तिक का कहना है कि परिवार ने कभी पढ़ाई या शूटिंग को लेकर दबाव नहीं बनाया. माता-पिता ने हमेशा साथ दिया. अब लक्ष्य जर्मनी में अच्छा प्रदर्शन करना और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना है.
मुझे अभी उतना एक्सपीरियंस हुआ नहीं है लेकिन मेहनत करना है और माइंड का गेम है शूटिंग. जितना फोकस रहेंगे उतना अच्छा है, आगे चलकर ओलंपिक में भी भारत के लिए गोल्ड जीतना चाहता हूं.- कार्तिक सिंहदेव, शूटिंग प्लेयर
शूटिंग बहुत महंगा खेल
कार्तिक ने बताया कि शूटिंग काफी खर्चीला खेल है. एक राइफल की कीमत करीब 3 से 5 लाख रुपये तक होती है. शूटिंग किट, जैकेट, ट्राउजर और जूतों पर भी लगभग 1 लाख रुपये तक खर्च आता है. इसी वजह से आम और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए इस खेल में आगे बढ़ना आसान नहीं होता.
छत्तीसगढ़ में सुविधाओं की कमी
कार्तिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अभी तक सरकार की ओर से अच्छी शूटिंग अकादमी नहीं है. पूरे प्रदेश में 50 मीटर की अच्छी शूटिंग रेंज भी नहीं है, जिससे अभ्यास में परेशानी होती है. रायपुर में कुछ निजी शूटिंग रेंज जरूर हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर सुविधाएं कम हैं.
सरकार से अकादमी खोलने की मांग
कार्तिक चाहते हैं कि सरगुजा और छत्तीसगढ़ में सरकार आधुनिक शूटिंग अकादमी और रेंज शुरू करें, ताकि ज्यादा बच्चे इस खेल को सीख सकें और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें.
कम उम्र में बड़ी उपलब्धि
कम उम्र में ही कार्तिक सिंहदेव ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है. अब वे जर्मनी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ और सरगुजा क्षेत्र में खुशी का माहौल है.