हाउसिंग बोर्ड का उपायुक्त और लिपिक 65 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

ठेकेदार की शिकायत पर अंबिकापुर में गुरुवार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की.

SURGUJA HOUSING BOARD
हाउसिंग बोर्ड में रिश्वत (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : February 6, 2026 at 7:10 AM IST

Published : February 6, 2026 at 7:10 AM IST

4 Min Read
सरगुजा : छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के उपायुक्त व लिपिक को 65 हजार रुपए की रिश्वत के साथ एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी उपायुक्त ने ठेकेदार से भवन निर्माण कार्यों के भौतिक सत्यापन और समायावृद्धि की अनुशंषा करने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की थी. एसीबी की इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है.

ठेकेदार से 1 लाख रुपये रिश्वत की मांग

ठेकेदार रवि कुमार ने 20 जनवरी को एसीबी उप अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह ठेकेदारी का काम करता है. वर्ष 2023 में हाउसिंग बोर्ड कार्यालय संभाग अंबिकापुर से 65 लाख रुपए की लागत से बलरामपुर जिले के डौरा कोचली में नवीन तहसील कार्यालय व लुंड्रा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 6 अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 43.51 लाख रुपए की लागत से निविदा जारी की गई थी.

SURGUJA HOUSING BOARD
ठेकेदार की शिकायत पर एसीबी की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस निविदा में शामिल होकर रवि कुमार ने टेंडर हासिल किया था और वह निर्माण कार्य करा रहा था लेकिन किसी कारण से निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाया. जिसके बाद ठेकेदार ने विभाग में अंतिम समयावृद्धि व भवन के भौतिक सत्यापन के लिए आवेदन दिया था. निर्माण पूर्ण होने के बाद नवीन तहसील भवन डौरा कोचली के निर्माण कार्य का लगभग 28 लाख रुपए और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय लुण्ड्रा में 6 अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य का लगभग 7.50 लाख रुपए का भुगतान छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल वृत्त अम्बिकापुर के द्वारा किया जाना था.

रवि कुमार ने शिकायत दी कि दोनों कार्यों का भौतिक सत्यापन और अंतिम समयावृद्धि की अनुशंसा करने के एवज में उपायुक्त (अधीक्षण अभियंता) छग गृह निर्माण मण्डल वृत्त अम्बिकापुर पूनम चन्द अग्रवाल ने 1 लाख रुपए के रिश्वत की मांग की.

SURGUJA HOUSING BOARD
भवन निर्माण कार्यों के भौतिक सत्यापन एवं समायावृद्धि के लिए 1 लाख की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)

शिकायत के बाद एसीबी डीएसपी प्रमोद खेस के नेतृत्व में टीआई शरद सिंह व टीम द्वारा सत्यापन किया गया. सत्यापन के दौरान आरोपी उपायुक्त पूनम चंद अग्रवाल दोनों कार्यों का 30-30 हजार रुपए के हिसाब से कुल 60 हजार रुपए रिश्वत लेकर काम करने को तैयार हुआ.

कार्रवाई के दौरान बढ़ाई रकम

शिकायत का सत्यापन होने के बाद 5 फरवरी को एसीबी की टीम ने ट्रैप कार्रवाई की. इस दौरान टीम ने 60 हजार रुपए लेकर ठेकेदार को आरोपी उपायुक्त पूनम चंद अग्रवाल को देने के लिए भेजा. इस दौरान कार्यालय कार्यपालन अभियंता छग गृह निर्माण मण्डल संभाग अम्बिकापुर में पदस्थ वरिष्ठ सहायक ग्रेड-02 अनिल सिन्हा को रिश्वत देने को कहा गया. जब ठेकेदार लिपिक अनिल सिन्हा से जाकर मिला तो उसने कहा कि 60 हजार नहीं बल्कि उपायुक्त पूनम चन्द अग्रवाल द्वारा आपसे 70 हजार रुपए लेने को कहा गया है और इसमें एक रुपए भी कम नहीं होगा.

रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए डिप्टी कमिशनर और बाबू

इस दौरान काफी मान मनौव्वल बाद 65 हजार रुपए में बात बनी जिसके बाद एसीबी ने ठेकेदार रवि कुमार को पुनः प्रार्थी से अतिरिक्त 5 हजार रुपए फिनाफ्थलीन पाउडर लगे रिश्वती रकम 65 हजार रुपए लिपिक को देने के लिए भेजा, जिसमें से 5 हजार रुपए लिपिक ने अपने पास रख लिया जबकि 60 हजार रुपए उपायुक्त पूनम चन्द अग्रवाल को उसके कार्यालयीन कक्ष में जाकर दे दिया गया. जिसे उपायुक्त पूनम चन्द अग्रवाल ने अपने टेबल पर मोबाइल स्टैंड से दबाकर टेबल में रखा था. पुलिस ने आरोपी उपायुक्त से 60 हजार और लिपिक से 5 हजार रुपए बरामद किया. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 7, 12 पीसीएक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018) के तहत कार्रवाई की जा रही है.

