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सरगुजा में छह बच्चे मिजल्स से ग्रसित, हरकत में स्वास्थ्य विभाग, गांव में लगाया गया कैंप

सीतापुर के बगडोली में कुछ दिनों पहले क्षेत्र में किसी एक बच्चे में बुखार के साथ ही लाल दाना हो गया था. इसकी सूचना बीएमओ की तरफ से जिला स्तर के अधिकारियों को दी गई थी. जिसके बाद संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए काम करने वाले विभाग द्वारा संभावना के आधार पर बच्चे का सैम्पल लेकर जांच के लिए जबलपुर के इम्यूनोलोजी लैब में भेजा गया था. इस दौरान बच्चे में वायरस की पुष्टि हुई. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया.

सरगुजा :सीतापुर क्षेत्र में संक्रामक बीमारी मिजल्स यानी की खसरा की पुष्टि हुई है. क्षेत्र के बगडोली में खसरा के वायरस से छह बच्चे संक्रमित पाए गए हैं. बच्चों में खसरा की पुष्टि जबलपुर के इम्यूनोलोजी लैब से हुई है. शंका के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने 15 बच्चों के सैम्पल लेकर जांच के लिए भेजा था जिसमें से छह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. मिजल्स की पुष्टि के बाद जिले के साथ ही प्रदेश में हड़कंप मच गया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावित गांव में कैंप लगाकर बच्चों के टीकाकरण के साथ ही उन्हें विटामिन ए का घोल पिलाया जा रहा है. इसके साथ ही जिले में अलर्ट घोषित किया गया है.

हरकत में स्वास्थ्य विभाग

सीएमएचओ डॉ. पीएस मार्को और नोडल अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावित गांव में कैंप लगाकर सर्वे किया गया. संभावित बच्चों के सैम्पल लिए गए. सभी सैम्पल को जांच के लिए जबलपुर के इम्यूनोलोजी लैब में भेजा गया था. इस दौरान कुल 15 सैम्पल में से 6 में मिजल्स की पुष्टि हुई जिसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावित गांव में कैंप लगाकर बच्चों की जांच की जा रही है.

जानिए खसरा के क्या है लक्षण ?

चिकित्सकों के अनुसार खसरा का ख़तरा पांच साल तक के बच्चो में होता है. मिजल्स में बुखार के साथ लाल दाने नजर आते हैं. जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार छोटी माता भी समझ लेते हैं, लेकिन यह खसरा के वायरस होते हैं. खसरा के कारण बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के बाद सर्दी खांसी के बाद निमोनिया हो जाता है. बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं और बच्चों की जान खतरे में पड़ जाती है.

इस मामले में महामारी नियंत्रण अभियान के नोडल अधिकारी डॉ शैलेन्द्र गुप्ता ने ईटीवी भारत को अहम जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि मिजल्स में बुखार के साथ शारीर में लाल दाने, सर्दी खांसी मुख्य लक्षण है. निमोनिया के साथ ही बच्चों में जान का खतरा रहता है.

सभी विकासखंड में कहा गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बुखार और लाल दाने मिल रहे है तो तत्काल इसकी सूचना देनी है. बच्चों का टीकाकरण कराने के साथ ही विटामिन ए का घोल पिलाया जा रहा है. जिले में खसरा से संक्रमित 6 बच्चे मिले थे. जांच में पुष्टि के बाद गांव में कैंप लगाकर जांच व टीकाकरण किया जा रहा है. जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है और सर्वे का कार्य जारी है- डॉ शैलेन्द्र गुप्ता, नोडल अधिकारी, महामारी नियंत्रण अभियान

स्वास्थ्य विभाग करा रहा अब सर्वे

पहले संक्रामक रोगों की पहचान के लिए समय समय पर सर्वे का काम डब्ल्यूएचओ द्वारा किया जाता था. संक्रामक बीमारी में पोलियो, टिटेनस, मिजल्स सहित अन्य बीमारी आती है. अब इन बीमारियों के सर्वे का काम स्वास्थ्य विभाग की टीम सीधे तौर पर कर रही है. सीतापुर क्षेत्र में खसरा मिलने के बाद जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सभी विकासखंडों में निर्देशित किया गया है कि मिजल्स के लक्षण वाले बच्चे नजर आने पर तत्काल इसकी सूचना दी जाए. जिससे बच्चों की जांच कराई जा सके.