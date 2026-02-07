ETV Bharat / state

अभाव में भी प्रभाव रखने वाली सरगुजा की बेटियां ऑल इंडिया खेलने हुई रवाना

दरअसल, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा की महिला बास्केटबॉल टीम ने ईस्ट ज़ोन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया था. विश्वविद्यालय की इस ऐतिहासिक टीम में सरगुजा जिला बास्केटबॉल संघ के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की मेहनत अहम थी.

सरगुजा: पहली बार सरगुजा की सीनियर बालिका बास्केटबॉल टीम ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता खेलने के लिए चयनित हुई है. ये टीम सरगुजा से बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुकी है और वहां देश भर के अलग अलग जोन की टीम के साथ इनका मुकाबला होगा. जाने से पहले ईटीवी भारत ने खिलाड़ियों से बात की और जाना कि उनका हौसला कितना बुलंद है, ऑल इंडिया की तैयारी उन्होंने कैसे की और संसाधन के अभाव में भी कैसे उन्हें सफलता मिल रही है.

खिलाड़ियों ने बताया कैसे हुई प्रैक्टिस

टीम की सदस्य प्रिया जायसवाल कहती हैं " जब से हम क्वॉलीफाई होकर आए हैं तब से हमारी प्रेक्टिस चल रही है, यहां पर कैंप लगा हुआ है. सुबह 7 से 10 और शाम को 4 से 7 रोज प्रैक्टिस चल रही है. बहुत उत्साह है, हम चाहते हैं कि ऑल इंडिया भी जीतें और खेलो इंडिया के लिए जाएं." प्रिया बताची है कि कोच रजत सिंह और राधा मैडम उन्हें नियमित रूप से बास्केट बॉल की कोचिंग दे रही हैं.

आउटडोर कोर्ट में प्रैक्टिस इनडोर में मैच

इस टीम की सदस्य रागिनी अगरिया बताती हैं " यहां हमारे पास अच्छे संसाधन नहीं हैं. हम लोग आउटडोर सिंथेटिक कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और वहां मैच इनडोर में वुडन फ्लोर पर होते हैं तो दिक्कत तो होती है. फिर भी उत्साह बहुत है क्योंकि हमारी टीम में यूनिटी बहुत है और एक टीम के लिए उसकी यूनिटी बड़ी चीज होती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे की अच्छा खेल सकें."

राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने बताया " संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा की महिला बास्केटबॉल टीम ने ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया. जिसकी वजह से पहली बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं, इससे पहले ये यहां पर कैंप हुआ और इस दौरान इन्हें और बेहतर ट्रेनिंग दी गई."

बास्केट बॉल प्लेयर्स को मदद की जरूरत

कोच कहते हैं कि बास्केटबाल महंगा खेल है इसे कॉर्पोरेट की टीम और बड़े लोग खेला करते थे, लेकिन सरगुजा की बेटियों की लगन और मेहनत से ये संभव हुआ. हम लोग भी इनकी मदद करते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादातर बच्चियां गरीब परिवार से हैं, बास्केटबाल संघ के लोग मदद करते हैं जिस कारण अमीरों का खेल आज है गरीब बच्चा भी खेल पा रहा है.