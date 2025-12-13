ETV Bharat / state

पति ने पत्नी के सामने किया नाबालिग से दुष्कर्म फिर दोनों ने मिलकर की हत्या, दोनों को उम्र कैद

सरगुजा: जिले में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के केस में अदालत ने सजा सुनाई है. आरोपी ने पत्नी के सामने नाबालिग से दुष्कर्म किया. उसके बाद दोनों (पति पत्नी) ने मिलकर नाबालिग की हत्या कर दी. यह घटना तीन साल पहले साल 2022 की है. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने पोक्सो एक्ट में आरोपी दम्पति को शेष प्राकृतिक काल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला अदालत ने शुक्रवार 12 दिसंबर को सुनाया है.

यह घटना 22 मई 2022 की है. जब बिलासपुर रोड पर एक खेत में नाबालिग लड़की की नग्न हालत में लाश मिली थी. मृतिका के शरीर चोट के गहरे निशान थे और रक्तस्त्राव हुआ था. इस केस में यह भी खुलासा हुआ है कि 16 साल की नाबालिग लड़की वारदात से 15 दिन पहले मजदूरी करने के लिए अंबिकापुर आई थी. उसे आरोपी पति पत्नी के साथ अंतिम बार देखा गया था. इसी लीड के आधार पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और पूछताछ की. आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया.

आरोपियों ने नाबालिग को पिलाई थी शराब

इस केस को लेकर पुलिस की जांच में कई अहम खुलासे हुए थे. पुलिस की तफ्तीश में पता चला था कि आरोपी पति ने नाबालिग लड़की को शराब पिलाई थी. उसके बाद पत्नी के सामने उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के बाद दोनों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई

इस मामले में कमलेश जगदल्ला के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई. शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विद्याभूषन श्रीवास्तव ने पैरवी की. सुनवाई के बाद न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला ने आरोपियों को दोषी करार दिया. आरोपियों को आईपीसी की विभिन्न धराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.