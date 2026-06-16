पिट्ठू बैग में लेकर घूम रहा था 2 सौ नशीले इंजेक्शन, आबकारी उड़नदस्ता ने दबोचा
सरगुजा आबकारी उड़नदस्ता ने दो लाख के नशीले इंजेक्शन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 16, 2026 at 10:57 AM IST
सरगुजा: नशीले इंजेक्शन के कारोबार पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम ने दो लाख रुपये मूल्य के 200 नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आबकारी विभाग की टीम ने गांधी नगर थाना क्षेत्र के सरना मैदान में रात्रि गश्त के दौरान संदिग्ध अवस्था में स्कूटी सवार वाहिद अंसारी को पकड़ा और तलाशी के दौरान उसके बैग से 100 रेक्सोजेसिक और 100 एविल इंजेक्शन बरामद किए गए. बरामद इंजेक्शनों की बाजार कीमत करीब दो लाख रुपये बताई जा रही है.
ऑपरेशन क्लीन" के तहत बड़ी सफलता
आबकारी विभाग ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया और उसे विशेष न्यायाधीश नारकोटिक्स न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. आबकारी विभाग के अनुसार नशीली दवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे "ऑपरेशन क्लीन" के तहत यह बड़ी सफलता मानी जा रही है.
रात को गश्त के दौरान सुनसान में एक आदमी खड़ा था. हमें देखकर कर वह घबरा कर भागने लगा. उसके बैग में तलाशी पर 200 नशीले इंजेक्शन मिले हैं-रंजीत गुप्ता, सहायक आबकारी अधिकारी
कई दिनों बाद मिला नशीले इंजेक्शन का तस्कर
सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि कई दिनों बाद संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम को नशीले इंजेक्शन के विक्रेता को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है. संभागीय आबकारी उड़नदस्ता द्वारा नशीले इंजेक्शन विक्रेताओं पर पिछले कई महीनों से ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के कारण सरगुजा जिले में नशीले इंजेक्शन की बिक्री पर काफी हद तक रोक लगी है.
आबकारी अधिकारी ने बताया कि कई नशीले इंजेक्शन के विक्रेता जेल में हैं और जो बाहर है या तो काम बंद कर दिये हैं या फिर चोरी छुपे काम कर रहे हैं. नशीले इंजेक्शन विक्रेताओं की सतर्कता के कारण उनको पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. संभागीय आबकारी उड़नदस्ता सरगुजा टीम द्वारा नशीली दवाइयों के विक्रेताओं पर चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के लिए यह बड़ी सफलता मिली है.