सरगुजा में लाइनमैन को बनाया बंधक, बिजली कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, मचा बवाल

सरगुजा में एक सहायक लाइन मैन को बंधक बनाकर मारपीट करने की घटना सामने आई है.

सरगुजा में लाइनमैन से मारपीट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 19, 2025 at 10:49 PM IST

सरगुजा: छत्तीसगढ़ के वनांचल संभाग सरगुजा में एक लाइन मैन को बंधक बनाने की घटना सामने आई है. क्षेत्र मे पावर कट से नाराज चल रहे लोगों ने बिजली कर्मचारी से मारपीट की घटना को अंजाम दिया है. लाइनमैन से मारपीट और बंधक बनाए जाने से बिजली कर्मचारियों में गुस्सा है. पूरी घटना लुंड्रा के रघुनाथपुर की है.

गौतम पैकरा को बनाया गया बंधक

यह पूरी घटना 18 दिसंबर की है. यहां बिजली विभाग में कार्यरत सहायक लाइनमैन गौतम पैकरा लुंड्रा के रघुनाथपुर चौकी अंतर्गत ग्राम असकला गांव में बिजली सुधार के लिए गया था. वह अपना कार्य कर रहा था. इस दौरान बिजली बिल नहीं देने की सूरत में लोगों के लाइन उसने काटने शुरू कर दिए.जिससे लोगों में गुस्सा पनप गया. रविशंकर यादव अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंच गया और विद्युतकर्मी के साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी.

बिजली कर्मचारियों में फूटा गुस्सा

इतना ही नहीं आरोपी रविशंकर यादव ने अपने साथियों के साथ विद्युतकर्मी को बंधक बना लिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया. इधर इस घटना के बाद विद्युतकर्मचारियों ने पुलिस को शिकायत दी थी लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में विद्युत कर्मियों का गुस्सा भड़क उठा. बड़ी संख्या में कर्मचारी शुक्रवार को रघुनाथपपुर चौकी पहुंचे और कार्रवाई की मांग की. जिसके बाद पुलिस ने इस घटना पर संज्ञान लिया.

सरगुजा पुलिस का बयान

इस संबंध में सरगुजा के एएसपी अमोलक सिंह ढिल्लो ने बताया कि विद्युतकर्मी से मारपीट की बात सामने आई है. इस घटना में शिकायत के बाद अपराध दर्ज किया गया है और घटना की जांच चल रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

