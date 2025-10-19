ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरगुजा का दबदबा, कांग्रेस हो या बीजेपी नेताओं के मामले में है धनी

साय सरकार में सरगुजा का दबदबा : सरगुजा भले ही राजधानी से 350 किलोमीटर दूर है. लेकिन राज्य के नेतृत्व में सरगुजा का अहम योगदान रहा है. वर्तमान में तो सरकार के कई बड़े अंग सरगुजा से ही हैं. आदिवासी कंवर समाज से जशपुर क्षेत्र से आता हैं. सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय, इनके साथ गोंड आदिवासी समाज से मंत्री बलरामपुर जिले से मंत्री हैं. कद्दावर नेता राम विचार नेताम, दो नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में हैं. एक राजेश अग्रवाल और दूसरी लक्ष्मी राजवाड़े. इनके साथ हैं सीनियर लीडर श्याम बिहारी जायसवाल,जो सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं. मतलब 6 जिलों वाले संभाग से सरकार में 4 मंत्री और एक मुख्यमंत्री है. इसके अलावा भी सरगुजा से अनुराग सिंह देव और विश्व विजय सिंह तोमर को मंडल आयोग में स्थान दिया गया है.अनुराग सिंहदेव को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है.

सभ्यता और संस्कृति का संगम : छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह के अवसर पर हम आपको राज्य के कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं. वैसे तो किसी भी प्रदेश की राजधानी का अपना अलग महत्व होता है.लेकिन बात यदि छत्तीसगढ़ की करें तो इस राज्य में तीन अलग-अलग सभ्याताएं बसती हैं.पहला तो मूल छत्तीसगढ़ जिसमें रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के क्षेत्र शामिल हैं. दूसरा उत्तर छत्तीसगढ़ यानी की सरगुजा संभाग और तीसरी है दक्षिण का जो बस्तर संभाग है. ये तीनों ही अपने आप में स्वतंत्र पहचान रखने वाले क्षेत्र हैं. तीनो की अपनी बोली, भाषा, सभ्यता और संस्कृति है. राज्य निर्माण के इन 25 वर्षों में इन तीनों में से एक सरगुजा की बात आज हम करने जा रहे हैं.

सरगुजा : देश में आज छत्तीसगढ़ अपनी अलग पहचान बना चुका है. लेकिन आजाद भारत के जमाने में इस हिस्से को सीपी एंड बरार यानी की सेंट्रल प्रॉविन्सेस एंड बरार नाम से जाना जाता था. मध्य भारत के एक राज्य का ये नाम था और इसकी राजधानी थी नागपुर. फिर 1956 में विभाजन हुआ विदर्भ का. बीच का हिस्सा कटकर महाराष्ट्र में शामिल हुआ और बचे हुए क्षेत्रफल के राज्य का नाम पड़ा मध्यप्रदेश. इसी अविभाजित मध्यप्रदेश का हिस्सा आज का छत्तीसगढ़ हुआ करता था. इसके बाद मध्यप्रदेश का साल 2000 में विभाजन हुआ.जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ. इस तरह शुरू हुआ एक नवोदित राज्य छत्तीसगढ़ का सफर. ये नवोदित राज्य अब युवा अवस्था पार कर चुका है और पूरे 25 वर्ष का हो चुका है. हम राज्य निर्माण की रजत जयंती मनाने जा रहे हैं.



कांग्रेस शासन में भी सरगुजा की चमक : वर्ष 2000 में राज्य का निर्माण हुआ और बहुमत के आधार पर यहां कांग्रेस की सरकार बनी तो अजीत जोगी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनाए गये तब भी सरगुजा संभाग से चार मंत्री सरकार में थे. जोगी मंत्री मंडल में सीनियर लीडर और कोरिया नरेश रामचन्द्र सिंहदेव वित्त मंत्री रहे, प्रेमसाय सिंह, तुलेश्वर सिंह और राम पुकार सिंह भी जोगी मंत्रिमंडल में शामिल रहे. इससे बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी. तब भी सरगुजा बड़ी भूमिका में रहा. कांग्रेस के बड़े नेता टीएस सिंहदेव सरगुजा से हैं. वो स्वास्थ्य, पंचायत जैसे मंत्रालय के साथ साथ छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम बनाये गए थे. उनके साथ सरगुजा से ही अमरजीत भगत भी मंत्री रहे. सरगुजा के सीनियार आदिवासी नेता प्रेम साय सिंह शिक्षा मंत्री रहे. मतलब सरकार में सरगुजा का वर्चश्व तब भी रहा.

स्वर्गीय काका लरंगसाय,पूर्व केंद्रीय मंत्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीजेपी शासन में भी रहा फेवरेट : 2003 में जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी तो सरगुजा से राम विचार नेताम, रेणुका सिंह और गणेश राम भगत मंत्री बनाए गए. 2008 में सरगुजा से सिर्फ एक नाम राम विचार नेताम का मंत्री के रूप में शामिल था. 2013 से 2018 तक रमन सिंह मंत्रिमंडल में भी सरगुजा से राम सेवक पैकरा और भैयालाल राजवाड़े मंत्री रहे. इन सबके बीच यदि सरगुजा की नेतृत्व क्षमता को देखे तो यहां ऐसे राजनेता हुए जो हमेशा से ही प्रदेश की राजनीति की धुरी रहे. जिन्होंने अपनी क्षमता के अनुरूप सरगुजा की उपस्थति दिखाई. इनमें पहला नाम है जशपुर राज घराने के बीजेपी नेता दिलीप सिंह जूदेव का है. जूदेव छत्तीसगढ़ की सियासत का वो चमकता सितारा थे जिनकी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी एकतरफा मानी जाती थी. जबकि कांग्रेस में कई नेता इस दौड़ में रहे. दिलीप सिंह जूदेव अपने उत्तेजक उद्बोधन और दमदार छवि के कारण संगठन और आम लोगो में लोकप्रिय थे. लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो हाईकमान ने डॉ रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया. इसके बाद से जूदेव का युग धीरे-धीरे ओझल होने लगा.

बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रामविचार नेताम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जूदेव के बाद सिंहदेव नेता के रूप में उभरे : जूदेव के बाद कई वर्षो तक सरगुजा से कोई बड़ा नेता नहीं उभर सका जो राज्य की सियासत को हिलाने का माद्दा रखता हो. लेकिन इस मिथक को तोड़ने का काम किया टीएस सिंहदेव ने.जिन्होंने घर के गलियारों में सियासत का ककहरा सीखा था.जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था तब सरगुजा से टीएस सिंहदेव ने प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की सक्रियता बढ़ाई. तत्कालीन पीसीसी चीफ नंदकुमार पटेल के साथ मिलकर टीएस सिंहदेव ने कई आंदोलनों की जिम्मेदारी उठाई.लेकिन झीरम हमले ने कांग्रेस के नेतृत्व को ही उजाड़ दिया.



टीएस सिंहदेव, सरगुजा रियासत के सदस्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



झीरम हमले के बाद सिंहदेव ने संभाला मोर्चा : झीरम हमले के बाद प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी थी. नेताओं के बीच खींचतान मची थी.जिसके बाद जब चुनाव हुए तो एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आ गई.लेकिन जब साल 2018 के आते-आते प्रदेश की कमान भूपेश बघेल को सौंपी गई.जिन्होंने पार्टी के अंदर रहकर इसे नुकसान पहुंचाने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया.इस दौरान भी टीएस सिंहदेव सक्रिय भूमिका में दिखे.टीएस सिंहदेव ने चुनाव से पहले नीति बनाने और नियोजन करने में व्यस्त रहे लेकिन फ्रंट में चेहरा हमेशा कोई और रहा. जब रमन सिंह की तीसरी पारी की तैयारी में थे. सरगुजा का ये नेता छत्तीसगढ़ का एक-एक कोना घूम चुका था. विधानसभा चुनाव 2018 के कैम्पेन में भूपेश और टीएस की जोड़ी सुपर हिट हुई. भूपेश आंदोलन करते और टीएस मैनेजमेंट संभालते.

सरगुजिहा सीएम नहीं बनने का मलाल : इसी बीच एक और नया प्रयोग किया गया जिसमें जनघोषणा पत्र बनाने के लिए टीएस सिंहदेव ने पूरे प्रदेश का दौरा किया. जनघोषणा पत्र में हर एक वर्ग की बात शामिल की गई. ये माना जाने लगा कि सरगुजा के महाराजा ही मुख्यमंत्री बनेंगे.चुनाव के बाद भारी मैंडेट के साथ कांग्रेस जीती. जिसमें सरगुजा की 14 में से 14 सीटें कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीती. लेकिन सरगुजा के साथ यहां पर कुछ अच्छा नहीं हुआ. आलाकमान ने भूपेश बघेल को सीएम बनाया.तब मीडिया के गलियारों में ढाई-ढाई साल सीएम का फॉर्मूला चला.लेकिन जब ढाई साल गुजरे तो भी ना सीएम बदला और ना ही सिंहदेव का कद.हालांकि उन्हें सम्मान देने के लिए पार्टी ने डिप्टी सीएम के पद से उन्हें जरुर नवाजा.लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. 2018 में जब टीएस के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो सरगुजा से सरगुजिहा मुख्यमंत्री की मांग उठी. ये मांग उस समय तो पूरी नही हुई, जिसका खामियाजा कांग्रेस को 2023 के चुनाव में संभाग की सभी 14 सीट गंवाकर उठाना पड़ा.सालों बाद हाथ में आई सत्ता कांग्रेस के हाथ से खिसक गई. लेकिन इस गलती को बीजेपी ने नहीं दोहराया और सरगुजिहा समेत आदिवासी सीएम देकर जनभावनाओं का ख्याल रखा.

बीजेपी से भी सरगुजा से निकले फायर ब्रांड नेता : इनके अलावा भी सरगुजा से फायर ब्रांड नेता हुए जिनमें रेणुका सिंह और राम विचार नेताम का युग भी स्वर्णिम रहा है. लेकिन स्वाभाविक गलतियां और सियासी मजबूरियां, खेमेबाजी के चक्कर में इन नेताओं को पीछे छोड़ दिया गया. 2013 में ही प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग के रूप में रामविचार नेताम को देखा जाने लगा था. लेकिन ये कभी हो ना सका. पहली बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री तो बना लेकिन वो नाम नेताम का नही बल्कि विष्णुदेव साय का है.



सरगुजा के महाराज स्वर्गीय अरुणेश्वर शरण सिंहदेव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





राज्य निर्माण के पहले के नेता : राज्य निर्माण से पहले भी सरगुजा मध्यप्रदेश की सियासत में अहम दखल रखता था. उस दौर में सरगुजा महाराज एमएस सिंह देव जो आईएएस अफसर थे तो मध्यप्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे. बाद में वो योजना आयोग के अध्यक्ष बने. राजमाता देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव मंत्री थी और गांधी परिवार से नजदीकियों के कारण वो मध्यप्रदेश की सियासत में अहम थीं. इधर जनसंघ और बीजेपी के पास भी दिलीप सिंह जूदेव जैसे फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता थे जिनकी लोकप्रियता ऐसी थी की वो जहां भी जाते लोग अपने अंगूठे से रक्त निकालकर उनका रक्त तिलक करते थे. आदिवासी नेता काका लरंग साय यहां से सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे. अंबिकापुर के नर नारायण सिंह मध्यप्रदेश की सुन्दर लाल पटवा सरकार के समय प्रदेश के गृहमंत्री थे.



