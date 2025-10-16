ETV Bharat / state

सरगुजा संभाग में एग्री स्टैक का काम लगभग पूरा, लेकिन मुश्किल में वनपट्टा धारक किसान, नहीं बेच सकेंगे धान

सरगुजा : सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख घोषित कर दी है, लेकिन इस बार धान की बिक्री करने के लिए किसानों को एग्री स्टैक पोर्टल में आनलाइन पंजीयन कराया अनिवार्य है. जिस भी किसान का पंजीयन इसमें नही होगा वो समर्थन मूल्य में धान नही बेच पाएंगे. ऐसे में सरगुजा संभाग में किसानों के पंजीयन की क्या स्थिति है और जिन किसानों का पंजीयन नहीं होगा उनके लिए क्या पहल की जा रही है. इस सभी विषयों की जानकारी के लिए हमने जिला सहकारी मर्यादित बैंक अंबिकापुर के सीईओ से बात की.







इस साल 2612 नए किसान जुड़े : जिला सहकारी मर्यादित बैंक अम्बिकापुर के सीईओ श्रीकान्त चंद्राकर ने बताया कि हमारे बैंक के अंतर्गत संभाग के 5 जिले आते हैं. इनमें हमारी 31 शाखाएं हैं और 203 खरीदी केंद्र हैं. धान की फसल के लिए पांच जिलों में बीते वर्ष 2 लाख 22 हजार 116 किसान पंजीकृत थे. इस वर्ष 2612 नए किसान जुड़े हैं. कुल 25 प्रतिशत की ग्रोथ है. जिले वार देखें तो सरगुजा जिले में 62 हजार 409 किसान थे और 708 इस वर्ष जुड़े. मनेन्द्रगढ़ में 20171 किसान थे और 207 इस वर्ष जुड़े. कोरिया में 23117 किसान थे इस वर्ष 330 जुड़े. सूरजपुर में 64 हजार 669 किसान थे ,इस वर्ष 817 किसान जुड़े. बलरामपुर जिले में 51 हजार 750 किसान थे, इस वर्ष 550 नए किसान जुड़े हैं.

मुश्किल में वनपट्टा धारक किसान, नहीं बेच सकेंगे धान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सामान्य रूप से देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में धान के रकबा में कमी आई है, सरगुजा में 18%, मनेन्द्रगढ़ में 44%, कोरिया में 9%, सूरजपुर में 16% और बलरामपुर में 25% रकबा में कमी आई है. इसमें विशेष रूप से शासन धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है. लेकिन वो धान वास्तविक जगह से आना चाहिए इसलिए शासन और राजस्व विभाग जगह-जगह जाकर गिरदावरी कर रकबा का सत्यापन कर रहे हैं और सत्यापन के आधार पर ही वर्किंग कर रहे हैं- श्रीकांत चंद्राकर, सीईओ

सिर्फ कोरिया जिले में एग्रीस्टैक से भुगतान : सीईओ श्रीकान्त चंद्राकर ने बताया कि वर्तमान में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का निर्देश जारी किया है. इसमें जो हमारा कार्यक्षेत्र हैं उसके अंतर्गत एग्री स्टैक के लिए हमारे पांच जिलों में एग्री स्टैक के माध्यम से भुगतान सिर्फ कोरिया जिले में होगा. कोरिया को माडल के रूप में चुना गया है.लेकिन पंजीयन का काम पूरे राज्य और हमारे पांचों जिलों में होगा.

समय सीमा में हो जाएगा सभी का पंजीयन : इस हिसाब से देखा जाए तो सरगुजा में 54 हजार 400, बलरामपुर में 45 हजार 453, सूरजपुर में 59 हजार 52, कोरिया में 20 हजार 316, मनेन्द्रगढ़ में 16 हजार 426 इस प्रकार 1 लाख 95 हजार 647 किसान थे जिन्होंने धान बेचा था. इनमें एग्री स्टैक में पंजीकृत किसान देखा जाए तो वो 1 लाख 64 हजार 613 हैं. एग्री स्टैक में सरगुजा के 78, बलरामपुर 45, सूरजपुर के 46, कोरिया के 132, मनेन्द्रगढ़ के 15 कुल 316 किसान ऐसे हैं जिनका पंजीयन नही हो पाया है. सतत रूप से शासन के निर्देश पर राजस्व विभाग के साथ एग्री स्टैक में पंजीयन का काम कर रहे हैं जल्द ही ये पूरी तरह से कर लिया जाएगा.



