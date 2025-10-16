ETV Bharat / state

सरगुजा संभाग में एग्री स्टैक का काम लगभग पूरा, लेकिन मुश्किल में वनपट्टा धारक किसान, नहीं बेच सकेंगे धान

सरगुजा संभाग के किसानों का एग्री स्टैक पोर्टल में पंजीयन अब पूरा होने की कगार पर है.लेकिन वनपट्टा धारक किसान अब भी अधर में हैं.

forest patta holder farmers in trouble
मुश्किल में वनपट्टा धारक किसान, नहीं बेच सकेंगे धान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 16, 2025 at 6:47 PM IST

|

Updated : October 16, 2025 at 7:04 PM IST

7 Min Read
सरगुजा : सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख घोषित कर दी है, लेकिन इस बार धान की बिक्री करने के लिए किसानों को एग्री स्टैक पोर्टल में आनलाइन पंजीयन कराया अनिवार्य है. जिस भी किसान का पंजीयन इसमें नही होगा वो समर्थन मूल्य में धान नही बेच पाएंगे. ऐसे में सरगुजा संभाग में किसानों के पंजीयन की क्या स्थिति है और जिन किसानों का पंजीयन नहीं होगा उनके लिए क्या पहल की जा रही है. इस सभी विषयों की जानकारी के लिए हमने जिला सहकारी मर्यादित बैंक अंबिकापुर के सीईओ से बात की.



इस साल 2612 नए किसान जुड़े : जिला सहकारी मर्यादित बैंक अम्बिकापुर के सीईओ श्रीकान्त चंद्राकर ने बताया कि हमारे बैंक के अंतर्गत संभाग के 5 जिले आते हैं. इनमें हमारी 31 शाखाएं हैं और 203 खरीदी केंद्र हैं. धान की फसल के लिए पांच जिलों में बीते वर्ष 2 लाख 22 हजार 116 किसान पंजीकृत थे. इस वर्ष 2612 नए किसान जुड़े हैं. कुल 25 प्रतिशत की ग्रोथ है. जिले वार देखें तो सरगुजा जिले में 62 हजार 409 किसान थे और 708 इस वर्ष जुड़े. मनेन्द्रगढ़ में 20171 किसान थे और 207 इस वर्ष जुड़े. कोरिया में 23117 किसान थे इस वर्ष 330 जुड़े. सूरजपुर में 64 हजार 669 किसान थे ,इस वर्ष 817 किसान जुड़े. बलरामपुर जिले में 51 हजार 750 किसान थे, इस वर्ष 550 नए किसान जुड़े हैं.

मुश्किल में वनपट्टा धारक किसान, नहीं बेच सकेंगे धान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सामान्य रूप से देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में धान के रकबा में कमी आई है, सरगुजा में 18%, मनेन्द्रगढ़ में 44%, कोरिया में 9%, सूरजपुर में 16% और बलरामपुर में 25% रकबा में कमी आई है. इसमें विशेष रूप से शासन धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है. लेकिन वो धान वास्तविक जगह से आना चाहिए इसलिए शासन और राजस्व विभाग जगह-जगह जाकर गिरदावरी कर रकबा का सत्यापन कर रहे हैं और सत्यापन के आधार पर ही वर्किंग कर रहे हैं- श्रीकांत चंद्राकर, सीईओ

सिर्फ कोरिया जिले में एग्रीस्टैक से भुगतान : सीईओ श्रीकान्त चंद्राकर ने बताया कि वर्तमान में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का निर्देश जारी किया है. इसमें जो हमारा कार्यक्षेत्र हैं उसके अंतर्गत एग्री स्टैक के लिए हमारे पांच जिलों में एग्री स्टैक के माध्यम से भुगतान सिर्फ कोरिया जिले में होगा. कोरिया को माडल के रूप में चुना गया है.लेकिन पंजीयन का काम पूरे राज्य और हमारे पांचों जिलों में होगा.

समय सीमा में हो जाएगा सभी का पंजीयन : इस हिसाब से देखा जाए तो सरगुजा में 54 हजार 400, बलरामपुर में 45 हजार 453, सूरजपुर में 59 हजार 52, कोरिया में 20 हजार 316, मनेन्द्रगढ़ में 16 हजार 426 इस प्रकार 1 लाख 95 हजार 647 किसान थे जिन्होंने धान बेचा था. इनमें एग्री स्टैक में पंजीकृत किसान देखा जाए तो वो 1 लाख 64 हजार 613 हैं. एग्री स्टैक में सरगुजा के 78, बलरामपुर 45, सूरजपुर के 46, कोरिया के 132, मनेन्द्रगढ़ के 15 कुल 316 किसान ऐसे हैं जिनका पंजीयन नही हो पाया है. सतत रूप से शासन के निर्देश पर राजस्व विभाग के साथ एग्री स्टैक में पंजीयन का काम कर रहे हैं जल्द ही ये पूरी तरह से कर लिया जाएगा.

कितने किसानों का नहीं हुआ पंजीयन : अधिकारी के आंकड़ों में पांच जिले में महज 316 किसान ही बचे हैं जिनका एग्री स्टैक में पंजीयन नही हुआ है, लेकिन आप जब आंकड़ों को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि जब धान बेचने वाले किसानो की संख्या 1 लाख 95 हजार 647 है और एग्री स्टैक में कुल 1 लाख 64 हजार 613 किसानों का ही पंजीयन हुआ. तो यहां 31 हजार 34 किसान बचते हैं जिनका पंजीयन नहीं हुआ है.विभाग के आंकड़े में 316 किसान शेष हैं. मतलब ये कि 30 हजार 718 किसान लिस्ट में नहीं है. जिनकी गिनती अब विभागीय आंकड़ों में नहीं हो रही है. क्योंकि ये वो किसान हैं जिनके पास वन भूमि का पट्टा है. जिनका पंजीयन एग्री स्टैक में नहीं हो रहा है. इसमें स्थानीय प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं है. जो भी होगा वो शासन स्तर पर ही होगा.

मुख्य रूप से वन भूमि के संबंध में राज्य सरकार राजस्व विभाग के साथ पहल कर रही हैं. इसमें पोर्टल में प्रावधान हो जाएगा तो इनका भी पंजीयन हो जाएगा. राज्य शासन चाहती है कि जो वन अधिकार पात्र वाले किसान हैं वो भी धान बेचने से वंचित ना रहे- श्रीकांत चंद्राकर, सीईओ

सरगुजा के पांच जिले जो अंबिकापुर शाखा के अंतर्गत आते हैं,वहां किसानों के पंजीयन का कम बेहतरीन ढंग से चल रहा है. एग्री स्टैक में पंजीयन लगभग हो ही गया है, सिर्फ 316 किसान ही शेष बचे हैं, जिसे विभाग जल्द ही कर लेगा. लेकिन वनभूमि पट्टाधारी किसानों की चिंता का हल अब तक नहीं हो सका है.आंकड़ें देखें तो पांच जिले में इनकी संख्या करीब 30 हजार है. जब तक शासन इनका पंजीयन एग्री स्टैक में करने की व्यवस्था नही करेगी ये समर्थन मूल्य में धान बेचने से वंचित ही रहेंगे. अब देखना यह होगा की सरकार कब तक इस मामले को सुलझा पाती है.

एग्री स्टैक प्लेटफॉर्म से पंजीकृत किसानों को मिलेंगे भविष्य में कई लाभ

  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं अधिक पारदर्शी और सटीक तरीके से किसानों तक पहुंचेंगी.
  • खाद, बीज और कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे किसान की आईडी से जुड़ जाएगी.
  • बैंकों से ऋण लेने की प्रक्रिया सरल होगी.
  • फसल बीमा योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा, क्योंकि फसल संबंधी डेटा पहले से दर्ज रहेगा.
  • किसानों को उनकी जमीन, मिट्टी और सिंचाई की स्थिति के आधार पर कस्टमाइज्ड सलाह दी जाएगी.
  • यह जानकारी मोबाइल ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से किसानों तक पहुंचाई जाएगी.
  • अब कोई भी किसान योजनाओं से वंचित नहीं होगा और न ही किसी को फर्जी तरीके से लाभ मिलेगा.
  • छोट और सीमांत किसानों को विशेष लाभ सुनिश्चित होगा.


क्या है एग्री स्टैक: एग्रीस्टैक भारत सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त पहल है. इसका उद्देश्य देश के किसानों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है. इस प्रणाली के तहत हर किसान को यूनिक किसान आईडी मिलती है. इसमें किसान की जमीन का रिकॉर्ड, बोए जाने वाले फसल, सिंचाई की स्थिति, बीज और खाद की खपत, ऋण और बीमा संबंधी जानकारी जुड़ी रहती है. किसान सीधे पंजीकरण नहीं करते, बल्कि उनकी जानकारी राज्य सरकार द्वारा सत्यापित कर डेटाबेस में डालती है. यह प्रक्रिया से भविष्य में किसानों के लिए एक डिजिटल पासपोर्ट की तरह काम करेगी, जिससे उन्हें सभी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा.

Last Updated : October 16, 2025 at 7:04 PM IST

