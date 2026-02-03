ETV Bharat / state

बेसमेंट निर्माण के लिए खोदा गड्ढा, झुक गई बगल की तीन मंजिला बिल्डिंग

अंबिकापुर शहर के बीचों बीच बिल्डिंग के झुक जाने से स्थिति बेहद खतरनाक हो गई है और दुर्घटना की संभावना बन गई है.

अंबिकापुर नगर निगम (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 3, 2026 at 2:43 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 2:49 PM IST

सरगुजा: अंबिकापुर शहर में बेसमेंट पार्किंग निर्माण के लिए मनमाने तारीक से की गई खुदाई के कारण एक बिल्डिंग गिरने की कगार पर है. खुदाई के लिए गड्ढा किए जाने के दौरान रातों रात तीन मंजिला बिल्डिंग झुक गई. इधर हादसे की संभावनाओं को देखते हुए मार्ग को बंद करा दिया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल को तैनात किया गया है. नगर निगम द्वारा काम बंद कराने के साथ ही भूमि स्वामी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

बेसमेंट पार्किंग निर्माण के लिए खोदे गड्ढे से बिल्डिंग झुकी

शहर के संगम चौक पर दिनेश कश्यप, मनोज कश्यप व अन्य द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेसिडेंशियल भवन का निर्माण कराया जा रहा है. इस भवन निर्माण में जी पल्स तीन के आधार पर बेसमेंट पार्किंग व ग्राउंड फ्लोर के साथ तीन मंजिला भवन का निर्माण कराया जाना है. भवन निर्माण के लिए भूमि स्वामियों द्वारा बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर खुदाई का काम किया रहा है. जेसीबी व अन्य मशीनों के माध्यम से मिट्टी निकाली गई है लेकिन भवन निर्माण के दौरान भूमि स्वामियों द्वारा नियम का पालन नहीं किया गया. यही वजह है कि इस निर्माणाधीन भवन के बगल में मौजूद तीन मंजिला भवन पर खतरा मंडराने लगा है. संगम गली में मौजूद भवन डॉ. धनंजय प्रसाद का है. लोगों का कहना है कि रातों रात बिल्डिंग झुक गई और दरार आ गई है.

बेसमेंट पार्किंग निर्माण के लिए खोदे गड्ढे से बिल्डिंग झुकी (ETV Bharat Chhattisgarh)

तीन मंजिला बिल्डिंग है खाली

गनीमत यह है कि भवन वर्षों से खाली है और मकान स्वामी परिवार के साथ दूसरे राज्य चले गए है. हालांकि भवन की देखरेख संगम चौक निवासी अशोक गुप्ता करते हैं. भवन झुकने के बाद स्थानीय लोगों व केयर टेकर अशोक गुप्ता ने घटना की सूचना निगम व पुलिस प्रशासन को दी. जिसके बाद नगर निगम के भवन शाखा एवं उड़न दस्ता की टीम मौके पर पहुंची. मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम ने एसडीएम, तहसीलदार के साथ ही पुलिस को घटना की सूचना दी गई और किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मौके संगम गली में आवागमन बंद करा दिया.

भूमि स्वामी को संगम चौक पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेसिडेंशियल भवन के मद्देनजर पार्किंग के लिए बेसमेंट निर्माण की अनुमति दी गई थी. नगर निगम द्वारा नियम के तहत सामने की तरफ से 25 फीट और तीन तरफ से 10-10 फीट जगह छोड़कर बेसमेंट पार्किंग के लिए गड्ढा खोदकर निर्माण करने की अनुमति दी गई लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए बगल में मौजूद भवन से सटाकर खुदाई कर दी, जिससे भवन झुक गया. ऐसे में नगर निगम ने भूमि स्वामी को नोटिस जारी किया गया है कि आखिर क्यों नगर निगम की जानकारी के बिना और नियमों की अवहेलना करते हुए नक्शे के विपरीत खुदाई की गई. नगर निगम ने काम रुकवाने के साथ ही गड्ढे को भरवाने का काम शुरू कर दिया है इसके साथ ही तीन दिनों में नोटिस का जवाब मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

कई मकानों पर खतरा

इस लापरवाही के कारण एक बिल्डिंग को झुक ही गई है लेकिन इसके अगल बगल में मौजूद भवनों पर भी खतरा मंडराने लगा है. ऐसे में नगर निगम ने सुरक्षा की दृष्टि से आस पास मौजूद घरों के स्वामी बाबूलाल अग्रवाल, लेखराज अग्रवाल और केयर टेकर अशोक गुप्ता को भी सूचना देकर संभावित हादसे के मद्देनजर मकान खाली कर सुरक्षित निकलने कहा गया है. हालांकि फिलहाल इस भवन को गिरने से रोकने के लिए गार्डर लगाया गया है लेकिन यह कितना प्रयास ज्यादा समय तक भवन को गिरने से रोक पाएगा ऐसा नजर नहीं आ रहा है.

इस मामले की जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त डीएन कश्यप ने बताया "काम रोक दिया गया है, गड्ढे को पटवा रहे है. परमिशन के विपरीत गड्ढा खोदा गया है. पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई है. आस पास के लोगों को भी सुरक्षा की दृष्टि से जानकारी दी गई है. भूमि स्वामी को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा गया है इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

संपादक की पसंद

