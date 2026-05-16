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स्टेडियम में मैच खेलने से रोका तो क्रिकेट संघ के सचिव पर लगे मनमानी के आरोप

सरगुजा के क्रिकेट खिलाड़ियों और उनके परिवारों ने आरोप लगाया कि उन्हें स्टेडियम में मैच खेलने से रोका जा रहा है.

SURGUJA CRICKET ASSOCIATION
क्रिकेट पर सरगुजा में बवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 16, 2026 at 11:55 AM IST

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सरगुजा : क्रिकेट खिलाड़ी आशुतोष प्रजापति के साथ ही कई अन्य जूनियर खिलाड़ियों के परिजन संघ के सचिव से नाराज चल रहे हैं. उनका कहना है कि अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में खिलाड़ियों को मैच नहीं खेलने दिया जा रहा है.

क्रिकेट संघ के सचिव पर खिलाड़ियों के आरोप

क्रिकेट खिलाड़ी आशुतोष प्रजापति ने सरगुजा क्रिकेट संघ के विनीत विशाल जायसवाल पर मनमानी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा "सुबह स्टेडियम में मैच खेलने के लिए बच्चे और दूसरे खिलाड़ी पहुंचे थे, लेकिन कुछ देर बाद एसोसिएशन के सेक्रेटरी पहुंचे और कहा कि यहां कोई मैच नहीं होगा.खिलाड़ियों को उन्होंने खेलने से मना कर दिया."

क्रिकेट खिलाड़ी ने आरोप लगाया कि संघ के सचिव को क्रिकेट पसंद नहीं है, इसी वजह से यहां कोई मैच भी नहीं होता है. बच्चों को यहां कभी खेलने नहीं दिया जाता है. बच्चों को स्टंप भी नहीं दिए जा रहे हैं. ग्राउंड में ताला मार दिया जाता है."

ग्राउंड में मैच खेलने से पहले एसोसिएशन से पूछना पड़ता है. यह प्रॉपर्टी निगम के प्रॉपर्टी है तो इसमें एसोसिएशन का अधिकार तो हो नहीं सकता- आशुतोष प्रजापति, क्रिकेट खिलाड़ी

क्रिकेट खिलाड़ी के पिता का आरोप

अंडर 14 खेलने वाले खिलाड़ी के पिता पीयूष त्रिपाठी कहते हैं कि सुबह अंडर 14 का मैच था. एक टूर्नामेंट हो रहा था. उसमें बुलाया गया था. लेकिन जब ग्राउंड पहंचे तो पता चला कि मैच कैंसिल हो गया है. जिसके बारे में पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी. उन्होंने कहा कि सुबह साढ़े 9 बजे एक और मैच होना था लेकिन सरगुजा क्रिकेट संघ के सचिव ने कहा कि वो मैच भी नहीं होगा.

क्रिकेट पर सरगुजा में बवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

पीयूष त्रिपाठी आगे कहते हैं "क्रिकेट में दिन रात का कोई टाइम नहीं होता. क्रिकेटर जब तक धूप में नहीं तपेगा वो खिलाड़ी नहीं बन सकता है. अगर एसी में बैठकर ही क्रिकेट खेला जाता तो यह इंडोर गेम होता. ये तो धूप मिट्टी पसीने का खेल है और इसमें दिन रात का हवाला देकर और बच्चे का स्वास्थ्य का हवाला देकर मैच नहीं कराया जा रहा है. यहां जो बच्चे खेलने आए हैं अपनी स्वेच्छा से और अपने अभिभावकों की सहमति से आए है तो ऐसे तर्क देना बेइमानी है."

रायपुर भिलाई के खिलाड़ियों का क्रिकेट में चयन होता है जबकि सरगुजा के बच्चे सलेक्ट नहीं होते. यहां के बच्चों को खेलने ही नहीं दिया जाता तो बाहर भेजने पर वे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. क्रिकेट खिलाड़ी के अभिभावक ने ये भी आरोप लगाया कि अंबिकापुर में चार पांच एकेडमी बन गई है. जिससे इनके बीच आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही है. लेकिन इससे क्रिकेट का नुकसान हो रहा है. बच्चों का नुकसान हो रहा है.

क्रिकेट संघ के सचिव ने आरोपों से किया इनकार

आरोपों के संबंध में पूछे जाने पर संघ के सचिव विनीत विशाल जायसवाल ने बताया "डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है. मेरे कार्यकाल में 20 टूर्नामेंट लेदर बॉल से हो चुके हैं. जिसमें संभाग स्तर के टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट, स्टेट लेवल के टूर्नामेंट, स्टेट के टूर्नामेंट है. ग्राउंड अब सार्वजनिक हो गया है जिससे अब यहां टेनिस बॉल टूर्नामेंट बहुत होने लगे है. रेसलिंग टूर्नामेंट भी हुई थी. इस वजह से अब स्टेट के मैचेस यहां नहीं मिल रहे हैं.

वहीं क्रिकेट प्रतियोगिता में सरगुजा के खिलाड़ियों का सलेक्शन नहीं होने के आरोपों पर संघ के सचिव विनीत विशाल जायसवाल ने इनकार कर दिया. उन्होंने कहा "अंबिकापुर के आशुतोष सिंह खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी में तीन बच्चे खेल रहे हैं. जितनी सुविधाएं है उसके हिसाब से सरगुजा क्रिकेट संघ का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस स्टेट में है."

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