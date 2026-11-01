सरगुजा संभाग कमिश्नर का पटवारियों को अल्टीमेटम, हड़ताल खत्म कर काम पर लौटें, नहीं लौटने पर कार्रवाई की चेतावनी
सरगुजा संभाग के 819 पटवारियों को हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने कमिश्नर का अल्टीमेटम, फसल क्षति सर्वे और जरूरी राजस्व कार्य प्रभावित
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 8:53 PM IST
सरगुजा: धान खरीदी शुरू होने से पहले पटवारियों की हड़ताल के कारण राजस्व समेत कई काम ठप पड़े हैं. प्रभावित हो रहे काम के चलेत अब सभी 819 पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने के निर्देश संभाग कमिश्नर के तरफ से दिए गए हैं. साथ ही काम पर नहीं लौटने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.
हड़ताल पर पटवारी, धान खरीदी DCS सहित राजस्व काम ठप
छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारियों की जारी हड़ताल से डिजिटल क्रॉप सर्वे, फसल गिरदावरी और धान खरीदी की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं. इसे गंभीरता से लेते हुए सरगुजा संभाग आयुक्त नरेन्द्र दुग्गा ने संबंधित पटवारियों को तत्काल कार्य पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं.
उन्होंने सरगुजा संभाग के सभी 6 जिलों के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों (एसडीएम) को निर्देशित करते हुए कहा कि उनके अनुविभाग में जो-जो पटवारी हड़ताल पर गए हैं उन्हें नोटिस जारी कर तत्काल अपने कर्तव्य पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दें.
कार्रवाई की चेतावनी
संभाग आयुक्त ने SDM को यह भी निर्देश दिए हैं कि संबंधित तहसीलदार के माध्यम से उसी दिन व्यक्तिगत लिखित स्पष्टीकरण पेश किया जाए. निर्धारित तिथि पर मुख्यालय में उपस्थिति नहीं देने पर और स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
819 पटवारियों को नोटिस, 6 पटवारी सस्पेंड
बलरामपुर जिले के 150, सूरजपुर जिले के 192, सरगुजा जिले के 216, कोरिया के 60, एमसीबी जिले के के 51, जशपुर जिले के 150 एवं पटवारियों को शो-काज नोटिस जारी किया गया है. बलरामपुर जिले में मुख्यालय में निवास नहीं करने के कारण 5 पटवारियों को निलंबित करने की कार्रवाई भी की गई है. सभी हड़ताल पर गए पटवारियों को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल अपने काम पर लौटकर शासकीय कार्य पूरा करें.
राजस्व संबंधित सभी कार्य प्रभावित
संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति या स्वीकृत अवकाश के बिना अनुपस्थित रहने के कारण कई काम प्रभावित हुए हैं. इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे, फिजिकल वेरिफिकेशन, एग्रीस्टैक और आगामी धान खरीदी से संबंधित कृषक अभिलेखों का सत्यापन शामिल है. इसके अलावा आय, जाति एवं निवास प्रमाणपत्रों के लिए आवश्यक जांच प्रतिवेदन, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और राजस्व न्यायालयीन प्रकरणों सहित अन्य जरूरी कार्यों पर भी असर पड़ रहा है.
चक्रवाती तूफान से फसल क्षति का सर्वे भी पेंडिंग
चक्रवाती तूफान के कारण कई क्षेत्रों में हुई फसल क्षति का त्वरित सर्वेक्षण, नुकसान का आकलन और राहत संबंधी कार्रवाई प्राथमिकता से की जानी है. पटवारियों की अनुपस्थिति से ये अत्यावश्यक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं. जिससे किसानों एवं आम नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
संबंधित पटवारियों से अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई, अनुपस्थिति अवधि के वेतन एवं अन्य सेवा लाभों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई तथा उक्त अवधि को सेवा में व्यवधान (ब्रेक इन सर्विस) माना जाएगा.