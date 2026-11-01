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सरगुजा संभाग कमिश्नर का पटवारियों को अल्टीमेटम, हड़ताल खत्म कर काम पर लौटें, नहीं लौटने पर कार्रवाई की चेतावनी

सरगुजा संभाग कमिश्नर का पटवारियों को अल्टीमेटम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सरगुजा: धान खरीदी शुरू होने से पहले पटवारियों की हड़ताल के कारण राजस्व समेत कई काम ठप पड़े हैं. प्रभावित हो रहे काम के चलेत अब सभी 819 पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने के निर्देश संभाग कमिश्नर के तरफ से दिए गए हैं. साथ ही काम पर नहीं लौटने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

हड़ताल पर पटवारी, धान खरीदी DCS सहित राजस्व काम ठप छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारियों की जारी हड़ताल से डिजिटल क्रॉप सर्वे, फसल गिरदावरी और धान खरीदी की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं. इसे गंभीरता से लेते हुए सरगुजा संभाग आयुक्त नरेन्द्र दुग्गा ने संबंधित पटवारियों को तत्काल कार्य पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं.