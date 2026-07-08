ETV Bharat / state

सरगुजा कमिश्नर नरेन्द्र कुमार दुग्गा का एमसीबी दौरा, कलेक्टोरेट का किया औचक निरीक्षण

सरगुजा संभाग के कमिश्नर नरेंद्र कुमार दुग्गा ने एमसीबी जिले का दौरा किया है. उन्होंने कई निर्देश दिए.

Surguja Commissioner Narendra Kumar Dugga
सरगुजा कमिश्नर नरेन्द्र कुमार दुग्गा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 8, 2026 at 9:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: सरगुजा संभाग के कमिश्नर नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने बुधवार को एमसीबी जिला कलेक्ट्रेट का आकस्मिक निरीक्षण किया. इस दौरान कलेक्टर संतन देवी जांगड़े तथा अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार भी मौजूद रहे. कमिश्नर ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर फोकस किया.

एमसीबी में सरगुजा कमिश्नर का निरीक्षण

कमिश्नर ने ARES कक्ष, आवक-जावक शाखा, निर्वाचन कक्ष, वित्त शाखा और स्थापना शाखा सहित विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया. उन्होंने कार्यालयीन व्यवस्था, अभिलेखों के संधारण और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सभी कार्य टाइम पर करने के निर्देश दिए.

एक्शन में नजर आए कमिश्नर

कमिश्नर ने समय-सीमा बैठक की कार्यवाही को ऑनलाइन प्रणाली से संचालित करने का निर्देश दिया. उन्होंने सूचना का अधिकार (आरटीआई) से संबंधित सभी अभिलेखों को स्कैन कर डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के निर्देश दिए. उनका कहना था कि डिजिटल रिकॉर्ड से पारदर्शिता बढ़ेगी और आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जा सकेगी.निरीक्षण के दौरान निर्वाचन, वित्त और स्थापना शाखा की फाइलों का भी उन्होंने जायजा लिया.

सीएम हेल्पलाइन के शिकायतों की समीक्षा

कमिश्नर ने जिले में प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण की स्थिति की भी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम नागरिकों से जुड़े मामलों का तुरंत एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए. शिकायतों के निपटारे में अनावश्यक देरी न हो.जिला प्रशासन के अनुसार, सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से अब तक 1003 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. इनमें से 510 शिकायतें अभी लंबित हैं, जबकि 105 शिकायतों का अंतिम रूप से क्लोजर किया जा चुका है. इसके अलावा 388 शिकायतों का विभागीय स्तर पर समाधान किया जा चुका है. सरगुजा कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के लिए विभागवार नियमित समीक्षा और सतत मॉनिटरिंग की जा रही है.

बस्तर फाइटर्स भर्ती नियमों में बदलाव, राजनांदगांव में ऑडिटोरियम के लिए भूमि आवंटन, जानिए साय कैबिनेट के बड़े फैसले

कवर्धा में बीजेपी के नए कार्यालय का लोकार्पण, सीएम साय ने की अहम घोषणाएं

TAGGED:

NARENDRA KUMAR DUGGA
सरगुजा कमिश्नर एनके दुग्गा
सरगुजा संभाग
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
SURGUJA COMMISSIONER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.