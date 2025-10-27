ETV Bharat / state

अंबिकापुर में विमान सेवा का अता-पता नहीं, हवाई चप्पल वालों के हवाई जहाज में बैठने का सपना कैसे होगा साकार?

दरिमा एयरपोर्ट बनने के बाद इसे अपग्रेड करने के लिए 47 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे फिर भी यहां हवाई सेवा नियमित नहीं हो पाई.

Ambikapur Airport Flight Issues
अंबिकापुर में विमान सेवा नियमित नहीं होने से परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 27, 2025 at 2:48 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा: हवाई सेवा सरगुजा के लिए मजाक बन कर रह गई है, सालों तक कछुआ गति से एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, जमकर सियासत हुई. इसमें भी श्रेय लेने की होड़ भाजपा और कांग्रेस के बीच दिखी. इसके बाद जैसे तैसे विमान सेवा 19 दिसम्बर 2024 को शुरू हुई, लेकिन ये उड़ान कुछ दिनों का छलावा साबित हुई और फिर बंद हो गई. त्योहारों में अब फिर इस सेवा की चर्चा उठने लगी है.

एयरपोर्ट में टिकट काउंटर तक नहीं: छठ जैसे पर्व में जब लोग अपने घर जाने को ट्रेन और बसों में ठूस-ठूस कर भरे जा रहे हैं ऐसे में ये हवाई सेवा ना सिर्फ सरगुजा बल्कि बिहार और झारखंड जाने वालों को भी राहत दे सकती थी. हालांकि हवाई सेवा कब शुरू होगी और कब बंद इसका कोई अता-पता ही नहीं होता है. क्योंकि बीच बीच में कभी भी अचानक रायपुर से उड़कर प्लेन अंबिकापुर आ जाता है. दुर्भाग्य ये है कि एयरपोर्ट में आज तक टिकट काउंटर नहीं खुल सका है और टिकट की भी कोई व्यवस्था नहीं है. सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही टिकट बिक्री हो रही है.

अंबिकापुर में विमान सेवा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा: नेता जेपी श्रीवास्तव ने कहा कि, सरगुजा का विकास, सरगुजा की अस्मिता और यहाँ की छवि इस बात पर निर्भर करती है की यहां हवाई यात्रा की क्या व्यवस्था है, ना तो कोई टिकट काउंटर है ना ही नियमित विमान है. पता ही नहीं चलता है कि यहां हवाई यात्रा शुरू है या नहीं. चप्पल पहनने वाले आदिवासियों को हवाई यात्रा का सपना दिखाया, हवाई चप्पल वाले तो छोडिए सूट-बूट पहनने वाले भी हवाई यात्रा नही कर पा रहे हैं.

टिकट की दरें, विमान की अनियमितता, काउंटर की अव्यवस्था ये संकेत दे रही है की ये व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है. इस पर ना तो सांसद का ध्यान है ना ही विधायकों का. हवाई यात्रा पर ध्यान ना देकर ऐसा लग रहा है कि सरकार खुद सरगुजा के विकास में रोड़ा बन रही है- जेपी श्रीवास्तव, कांग्रेस नेता

सांसद का जवाब जानिए: जब सांसद चिंतामणि महाराज से पूछा गया तो वे इस बार तारीख देने से बचते दिखे. उनका कहना है कि, तारीख बताना मुश्किल है लेकिन इंडिगो से बातचीत जारी है. ये कम्पनियां इस बात का पता लगाती हैं कि विमान उड़ पाएगा की नहीं. उम्मीद है की इंडिगो उड़ान शुरू करेगी, उस समय दीपावली थी तो ज्यादा बात अधिकारियों से नहीं हो सकी लेकिन जल्द ही उड़ान नियमित होगी.

मैं इंडिगो से दो बार सरकार की मीटिंग करा चुका हूं. दो बार की मीटिंग में लगता है कि इंडिगो उड़ान चालू करने में प्रयास करेगी- चिंतामणि महाराज, सांसद

अब जरा इतिहास जानिए: पहले तो सालों एयरपोर्ट बनने में लगे. जैसे तैसे दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट बना और एयरपोर्ट को उड़ान के लिए डीजीसीए का लाइसेंस मिला. 72 सीटर विमान के साथ फाइनल टेकऑफ और लैंडिंग की टेस्टिंग भी की गई. फाइनल टेस्टिंग होने के बाद 26 सितंबर को दरिमा से उड़ान सेवा शुरू करने की बात कही जा रही थी लेकिन बाद में अचानक ही कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था.

कार्यक्रम स्थगित होने के बाद उद्घाटन को लेकर नई तारीख का इंतजार सरगुजा वासियों ने किया. इस बीच यह जानकारी सामने आई है कि 20 अक्टूबर को दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा और 20 अक्टूबर को बनारस के एयरपोर्ट से होने वाले कार्यक्रम में देश भर के 6 नए एयरपोर्ट की शुरुआत की गई. इसमें अंबिकापुर एयरपोर्ट का नाम भी शामिल हुआ. इसके बाद भी उड़ान 19 दिसम्बर 2024 से शुरू हुई. वो भी अब नियमित नहीं दिखती.

अपग्रेड भी हो चुका है एयरपोर्ट: दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल करने के बाद यहां 20 सीटर विमान के अनुरूप 1500 मीटर लम्बा रनवे और अन्य निर्माण कार्य हुए थे. बाद में इस एयरपोर्ट को और अपग्रेड करने के लिए 47 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए. इस राशि से मुख्य रूप से रनवे की लंबाई बढाई गई. एयरपोर्ट में 1920 मीटर लम्बे एयरस्ट्रिप का निर्माण किया गया जिसमें 1800 मीटर का मुख्य रनवे शामिल है.

जानिए और क्या क्या सुविधा है

  • टर्मिनल भवन की क्षमता भी 20 यात्रियों से बढ़ाकर 72 यात्रियों के बराबर की गई है.
  • एटीसी टावर, एंटी हाइजेक रूम, मौसम विभाग के कार्यालय, फायर स्टोर, ट्रेनिंग सेंटर, इलेक्ट्रिक पैनल रूम का निर्माण किया गया.
  • एयरपोर्ट पर पूर्व निर्मित बाउंड्री वॉल की लंबाई 7000 मीटर करने के साथ ही इसकी ऊंचाई 3.2 मीटर की गई है.
  • 14 मार्च 2023 को बीसीएएस की टीम ने निरीक्षण कर 15 अक्टूबर को डीजीसीए से लाइसेंस मिल चुका है.
अंबिकापुर गार्बेज कैफे की पीएम ने की तारीफ, टीएस ने जताया संतोष, कहा-मोदी तो कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया
सूर्य की उपासना का महापर्व छठ शुरू, सरगुजा में घाटों पर लगेगा भक्तों का मेला
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड में भारी लापरवाही, 6 महीने में चार कैदी फरार, सुरक्षा पर उठे सवाल

TAGGED:

DARIMA AIRPORT
SURGUJA AIR CONNECTIVITY
दरिमा एयरपोर्ट
अंबिकापुर हवाई सेवा
AMBIKAPUR AIRPORT FLIGHT ISSUES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.