अंबिकापुर में विमान सेवा का अता-पता नहीं, हवाई चप्पल वालों के हवाई जहाज में बैठने का सपना कैसे होगा साकार?

कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा: नेता जेपी श्रीवास्तव ने कहा कि, सरगुजा का विकास, सरगुजा की अस्मिता और यहाँ की छवि इस बात पर निर्भर करती है की यहां हवाई यात्रा की क्या व्यवस्था है, ना तो कोई टिकट काउंटर है ना ही नियमित विमान है. पता ही नहीं चलता है कि यहां हवाई यात्रा शुरू है या नहीं. चप्पल पहनने वाले आदिवासियों को हवाई यात्रा का सपना दिखाया, हवाई चप्पल वाले तो छोडिए सूट-बूट पहनने वाले भी हवाई यात्रा नही कर पा रहे हैं.

एयरपोर्ट में टिकट काउंटर तक नहीं: छठ जैसे पर्व में जब लोग अपने घर जाने को ट्रेन और बसों में ठूस-ठूस कर भरे जा रहे हैं ऐसे में ये हवाई सेवा ना सिर्फ सरगुजा बल्कि बिहार और झारखंड जाने वालों को भी राहत दे सकती थी. हालांकि हवाई सेवा कब शुरू होगी और कब बंद इसका कोई अता-पता ही नहीं होता है. क्योंकि बीच बीच में कभी भी अचानक रायपुर से उड़कर प्लेन अंबिकापुर आ जाता है. दुर्भाग्य ये है कि एयरपोर्ट में आज तक टिकट काउंटर नहीं खुल सका है और टिकट की भी कोई व्यवस्था नहीं है. सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही टिकट बिक्री हो रही है.

सरगुजा: हवाई सेवा सरगुजा के लिए मजाक बन कर रह गई है, सालों तक कछुआ गति से एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, जमकर सियासत हुई. इसमें भी श्रेय लेने की होड़ भाजपा और कांग्रेस के बीच दिखी. इसके बाद जैसे तैसे विमान सेवा 19 दिसम्बर 2024 को शुरू हुई, लेकिन ये उड़ान कुछ दिनों का छलावा साबित हुई और फिर बंद हो गई. त्योहारों में अब फिर इस सेवा की चर्चा उठने लगी है.

टिकट की दरें, विमान की अनियमितता, काउंटर की अव्यवस्था ये संकेत दे रही है की ये व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है. इस पर ना तो सांसद का ध्यान है ना ही विधायकों का. हवाई यात्रा पर ध्यान ना देकर ऐसा लग रहा है कि सरकार खुद सरगुजा के विकास में रोड़ा बन रही है- जेपी श्रीवास्तव, कांग्रेस नेता

सांसद का जवाब जानिए: जब सांसद चिंतामणि महाराज से पूछा गया तो वे इस बार तारीख देने से बचते दिखे. उनका कहना है कि, तारीख बताना मुश्किल है लेकिन इंडिगो से बातचीत जारी है. ये कम्पनियां इस बात का पता लगाती हैं कि विमान उड़ पाएगा की नहीं. उम्मीद है की इंडिगो उड़ान शुरू करेगी, उस समय दीपावली थी तो ज्यादा बात अधिकारियों से नहीं हो सकी लेकिन जल्द ही उड़ान नियमित होगी.

मैं इंडिगो से दो बार सरकार की मीटिंग करा चुका हूं. दो बार की मीटिंग में लगता है कि इंडिगो उड़ान चालू करने में प्रयास करेगी- चिंतामणि महाराज, सांसद

अब जरा इतिहास जानिए: पहले तो सालों एयरपोर्ट बनने में लगे. जैसे तैसे दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट बना और एयरपोर्ट को उड़ान के लिए डीजीसीए का लाइसेंस मिला. 72 सीटर विमान के साथ फाइनल टेकऑफ और लैंडिंग की टेस्टिंग भी की गई. फाइनल टेस्टिंग होने के बाद 26 सितंबर को दरिमा से उड़ान सेवा शुरू करने की बात कही जा रही थी लेकिन बाद में अचानक ही कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था.

कार्यक्रम स्थगित होने के बाद उद्घाटन को लेकर नई तारीख का इंतजार सरगुजा वासियों ने किया. इस बीच यह जानकारी सामने आई है कि 20 अक्टूबर को दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा और 20 अक्टूबर को बनारस के एयरपोर्ट से होने वाले कार्यक्रम में देश भर के 6 नए एयरपोर्ट की शुरुआत की गई. इसमें अंबिकापुर एयरपोर्ट का नाम भी शामिल हुआ. इसके बाद भी उड़ान 19 दिसम्बर 2024 से शुरू हुई. वो भी अब नियमित नहीं दिखती.

अपग्रेड भी हो चुका है एयरपोर्ट: दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल करने के बाद यहां 20 सीटर विमान के अनुरूप 1500 मीटर लम्बा रनवे और अन्य निर्माण कार्य हुए थे. बाद में इस एयरपोर्ट को और अपग्रेड करने के लिए 47 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए. इस राशि से मुख्य रूप से रनवे की लंबाई बढाई गई. एयरपोर्ट में 1920 मीटर लम्बे एयरस्ट्रिप का निर्माण किया गया जिसमें 1800 मीटर का मुख्य रनवे शामिल है.

