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शराब पीने-पिलाने और नशे में आने पर लगेगा जुर्माना, सरगुजा के ग्राम पंचायत की नशे के खिलाफ बड़ी पहल

ग्राम पंचायत ने 1 सितंबर से शराब पर रोक लगाई, सरपंच बोले- आए दिन लड़ाई-झगड़े की स्थिति बन रही, गांव को नशामुक्त बनाने का संकल्प

Gram Panchayat Ban On Liquor
सरगुजा के ग्राम पंचायत की नशे के खिलाफ बड़ी पहल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 31, 2026 at 9:02 PM IST

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सरगुजा: नशे के खिलाफ जिले के लखनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत केवरी ने बड़ा कदम उठाया है. पंचायत ने गांव को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से शराब पीने, शराब पिलाने, बनाने और शराब के नशे में गांव में आने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है. इसके लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किए जाने के साथ ही ग्रामीणों को रैली के माध्यम से घर घर जाकर पंचायत के निर्णय की जानकारी दी गई है.

शराब पीने-पिलाने और नशे में आने पर लगेगा जुर्माना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोगों को दी गई समझाइश

पंचायत के इस अभियान में जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और युवा भी शामिल हो रहे हैं. ग्रामीणों की सहभागिता से गांव में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. रैली निकालकर लोगों को शराब और अन्य नशे से दूर रहने की समझाइश दी जा रही है. वहीं पंचायत और ग्राम सुधार समिति के सदस्य घर-घर पहुंचकर ग्रामीणों से नशामुक्त गांव बनाने में सहयोग की अपील कर रहे हैं.

1 सितंबर से लगेगा जुर्माना

ग्राम पंचायत केवरी में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 1 सितंबर से शराब पीने, पिलाने अथवा बनाने तथा शराब के नशे में गांव में आने पर जुर्माना लगाए जाने की बात कही गई है. पंचायत द्वारा इसके लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है. ग्रामीणों को सूचना पत्र के माध्यम से नियमों और जुर्माने की जानकारी दी जा रही है.

गांव में लगातार यह देखने को मिल रहा था कि कई लोग शराब के नशे की वजह से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं. नशे के कारण परिवारों में लड़ाई-झगड़े की स्थिति भी बन रही थी, इसी स्थिति को देखते हुए पंचायत ने गांव को पूरी तरह नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया है.- मनिजर राम, सरपंच

शराब पीने और पिलाने पर भी अर्थ दंड

ग्राम पंचायत के निर्णय के अनुसार शराब पीते पाए जाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है. केवल शराब पीने वालों पर ही नहीं बल्कि शराब बनाने और पिलाने वालों पर भी 5 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है. इन पर भी पंचायत कार्रवाई करेगा. पंचायत का मानना है कि यदि शराब उपलब्ध कराने और पिलाने की गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है तो गांव में शराब के सेवन को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है.

शराब पीकर गांव में आने पर 3 हजार

ग्राम पंचायत के निर्णय में शराब के नशे में गांव में आने वालों को भी शामिल किया गया है. शराब पीकर आने पर 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. पंचायत के मुताबिक नशे की हालत में सार्वजनिक स्थानों पर आने से अक्सर विवाद, मारपीट और अन्य सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं. ऐसे में इस तरह की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया गया है.

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