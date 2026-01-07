ETV Bharat / state

'धरती के भगवान' की जानलेवा करतूत; सर्जरी के दौरान महिला के पेट में ही छोड़ दिया सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, 2.5 साल तक तड़पती रही

लखनऊः यूपी की राजधानी में धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों की जानलेवा लापरवाही सामने आई है. एरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने सर्जरी के दौरान महिला के पेट में सर्जिकल औजार छोड़ ही दिया. इसके बाद करीब ढाई साल तक महिला गंभीर दर्द से तड़पती रही. लेकिन डॉक्टर उसे पेन किलर देते रहे और इलाज के नाम पर करीब 5 लाख रुपये वसूल लिए. जब महिला ने दूसरे अस्पताल में सीटी स्कैन कराया गया तब खौफनाक लापरवाही का खुलासा हुआ. पुलिस प्रशासन से मदद न मिलने पर पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसके बाद बुधवार को ठाकुरगंज पुलिस ने अस्पताल के 15 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



​ढाई साल तक दर्द से तड़पती रही महिलाः ​एल्डिको सिटी निवासी रूप सिंह ने पुलिस को बताया कि जनवरी 2023 में पेट दर्द की शिकायत पर वह एरा अस्पताल गई थीं. 27 फरवरी 2023 को डॉक्टरों की टीम ने उनकी सर्जरी की. टांके पकने पर 17 मार्च को दोबारा ऑपरेशन हुआ, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ. जब भी दर्द की शिकायत लेकर जाती, डॉक्टर असली वजह छिपाते रहे और पेन किलर देकर पैसे वसूलते रहे. करीब 5 लाख रुपये इलाज के नाम पर ले लिए गए.