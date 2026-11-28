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आगरा बैठे सर्जन ने चेन्नई में मरीज की टेलीस्कोपिक सर्जरी, ये बोले एक्सपर्ट

आगरा बैठे सर्जन ने चेन्नई में मरीज की टेलीस्कोपिक सर्जरी. ( ईटीवी भारत )

आगरा: आगरा में देश और दुनिया के सर्जन जुटे हैं. जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ सर्जरी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ESSURG 2026 में प्रतिभाग कर रहे हैं.

इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ESSURG 2026 में पहले दिन आधुनिक चिकित्सा तकनीक से सर्जरी के क्षेत्र में नई उपलब्धि दर्ज की है. जिसमें आगरा में बैठे सर्जन ने चेन्नई में मरीज की रोबोटिक टेलीस्कॉपिक सर्जरी की.

आगरा बैठे सर्जन ने चेन्नई में मरीज की टेलीस्कोपिक सर्जरी. (ईटीवी भारत) इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ESSURG 2026 में 22 देश से एक्सपर्ट आए हैं. जो आधुनिक शल्य चिकित्सा की तकनीकों का प्रदर्शन के साथ ही चिकित्सकों को ट्रेनिंग दे रहे है. बता दें कि आगरा में शिल्पग्राम रोड पर स्थित कलाकृति में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ESSURG 2026 का आयोजन किया जा रहा है.​ जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि आगरा डीएम मनीष बंसल ने किया. आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. हिमांशु यादव ने दिया. आगरा बैठे सर्जन ने चेन्नई में मरीज की टेलीस्कोपिक सर्जरी. (ईटीवी भारत) आगरा डीएम मनीष बंसल ने बताया कि चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और नई सर्जिकल पद्धतियों का विकास मरीजों के लिए बेहतर उपचार की संभावनाएं बढ़ा रहा है. आगरा बैठे सर्जन ने चेन्नई में मरीज की टेलीस्कोपिक सर्जरी. (ईटीवी भारत) इस तरह के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों से चिकित्सा जगत में नवीनतम तकनीकों, शोध और अनुभवों के आदान-प्रदान का अवसर मिलता है. आगरा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा कांफ्रेंस का आयोजन शहर के लिए गौरव की बात है. जिससे आगरा की चिकित्सा सेवाओं को नई पहचान मिलेगी. आगरा बैठे सर्जन ने चेन्नई में मरीज की टेलीस्कोपिक सर्जरी. (ईटीवी भारत) रोबोटिक टेलीस्कोपिक सर्जरी में आगरा ने रचा इतिहास