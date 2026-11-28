आगरा बैठे सर्जन ने चेन्नई में मरीज की टेलीस्कोपिक सर्जरी, ये बोले एक्सपर्ट
आगरा में चल रहे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ESSURG 2026 में पहले दिन आधुनिक चिकित्सा तकनीक से सर्जरी के क्षेत्र में नई उपलब्धि दर्ज की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 11:20 AM IST
आगरा: आगरा में देश और दुनिया के सर्जन जुटे हैं. जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ सर्जरी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ESSURG 2026 में प्रतिभाग कर रहे हैं.
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ESSURG 2026 में पहले दिन आधुनिक चिकित्सा तकनीक से सर्जरी के क्षेत्र में नई उपलब्धि दर्ज की है. जिसमें आगरा में बैठे सर्जन ने चेन्नई में मरीज की रोबोटिक टेलीस्कॉपिक सर्जरी की.
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ESSURG 2026 में 22 देश से एक्सपर्ट आए हैं. जो आधुनिक शल्य चिकित्सा की तकनीकों का प्रदर्शन के साथ ही चिकित्सकों को ट्रेनिंग दे रहे है.
बता दें कि आगरा में शिल्पग्राम रोड पर स्थित कलाकृति में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ESSURG 2026 का आयोजन किया जा रहा है. जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि आगरा डीएम मनीष बंसल ने किया. आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. हिमांशु यादव ने दिया.
आगरा डीएम मनीष बंसल ने बताया कि चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और नई सर्जिकल पद्धतियों का विकास मरीजों के लिए बेहतर उपचार की संभावनाएं बढ़ा रहा है.
इस तरह के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों से चिकित्सा जगत में नवीनतम तकनीकों, शोध और अनुभवों के आदान-प्रदान का अवसर मिलता है. आगरा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा कांफ्रेंस का आयोजन शहर के लिए गौरव की बात है. जिससे आगरा की चिकित्सा सेवाओं को नई पहचान मिलेगी.
रोबोटिक टेलीस्कोपिक सर्जरी में आगरा ने रचा इतिहास
आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु यादव ने बताया कि आगरा के इतिहास में पहली बार रोबोटिक टेलीस्कोपिक सर्जरी की गई. जिसमें आगरा बैठे सर्जन ने चेन्नई और अन्य राज्यों में मरीजों की टेलीस्कोपिक सर्जरी की. जो आगरा से पहली बार किया गया है.
आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से मरीजों को कम चीर-फाड़, कम दर्द और शीघ्र स्वस्थ होने की बेहतर संभावनाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं.
सोसाइटी अध्यक्ष डॉ. विनोद कुमार सिंघल ने बताया कि टेलिस्कोपिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में छोटे चीरे के माध्यम से विशेष उपकरणों और कैमरे की सहायता से ऑपरेशन किया जाता है. इससे मरीजों को पारंपरिक सर्जरी की तुलना में कम असुविधा और तेजी से रिकवरी होती है. रोबोटिक सर्जरी में आधुनिक तकनीक की सहायता से सर्जन अधिक सटीकता के साथ जटिल प्रक्रियाएं कर सकते हैं.
हर्निया, अपेंडिक्स और गॉलब्लैडर की आधुनिक सर्जरी पर चर्चा
लखनऊ से आए मेजर जनरल डॉ. कंवरजीत सिंह ने बताया कि सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में हर्निया, अपेंडिक्स, गॉलब्लैडर और पाइल्स जैसी बीमारियों के उपचार में आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए हैं. रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपी के माध्यम से की जाने वाली सर्जरी की बदलती पद्धतियों, उनकी उपयोगिता और मरीजों को मिलने वाले लाभों पर भी विचार-विमर्श किया गया.
ये रहे मौजूद
डॉ. ज्ञान प्रकाश गुप्ता, डॉ. शरद गुप्ता, डॉ. संजय कालरा, डॉ. अभिषेक अरोड़ा, डॉ. भुवनेश शर्मा, डॉ. दीपक बंसल, डॉ. अनिमेष गुप्ता, डॉ. अंकुर बंसल, डॉ अनुभव गोयल, डॉ. करन आर रावत समेत अन्य मौजूद रहे.