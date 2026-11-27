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AIIMS गोरखपुर में सर्जन कान्क्लेव; हेल्थ सेक्टर में बीमारी की पहचान से सर्जरी तक AI का फायदा

AIIMS गोरखपुर में सर्जन कान्क्लेव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: मेडिकल साइंस में तेजी से हो रहे तकनीकी बदलाव अब सर्जरी के क्षेत्र को भी नई दिशा दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकें मरीजों के इलाज को अधिक सटीक और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं.

इसी तकनीकी बदलाव और आधुनिक शल्य चिकित्सा के ज्ञान को साझा करने के उद्देश्य से एम्स गोरखपुर में एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड चैप्टर के 51वें वार्षिक सम्मेलन UPASICON 2026 का शुभारंभ हुआ.

सर्जन कान्क्लेव के आयोजक और सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ. गौरव गुप्ता ने बताया कि सम्मेलन के पहले दिन पांच विशेष प्री-कॉन्फ्रेंस कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें युवा सर्जनों, रेजिडेंट चिकित्सकों और मेडिकल छात्रों को विशेषज्ञों ने आधुनिक सर्जिकल तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया. AIIMS गोरखपुर में सर्जन कान्क्लेव. (Video Credit: ETV Bharat) कैडेवरिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक नॉटिंग एवं स्यूचरिंग, एंडोस्कोपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड सर्जिकल नर्सिंग जैसे विषयों पर आयोजित इन कार्यशालाओं में प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों से सीधे सीखने का अवसर प्राप्त किया. एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉ. विभा दत्ता के नेतृत्व में आयोजित यह सम्मेलन 29 नवंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर के प्रतिष्ठित सर्जन आधुनिक चिकित्सा तकनीकों, शोध और नवाचार पर अपने अनुभव साझा करेंगे. UPASICON 2026 के पहले दिन आयोजित पांच कार्यशालाओं में देश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों से आए विशेषज्ञों ने युवा चिकित्सकों को हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग दी. कैडेवरिक कार्यशाला में पित्ताशय, अपेंडिक्स, कोलन और हर्निया सर्जरी की व्यावहारिक बारीकियां सिखाई गईं. वहीं लैप्रोस्कोपिक कार्यशाला में नॉटिंग, स्यूचरिंग और आधुनिक उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया. एंडोस्कोपी कार्यशाला में जांच एवं उपचार की आधुनिक तकनीकों से प्रतिभागियों को परिचित कराया गया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित कार्यशाला में जनरेटिव एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक शोध, शोधपत्र लेखन और चिकित्सा क्षेत्र में एआई के नैतिक एवं कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई.