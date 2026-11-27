AIIMS गोरखपुर में सर्जन कान्क्लेव; हेल्थ सेक्टर में बीमारी की पहचान से सर्जरी तक AI का फायदा
फेफड़ों की भी परेशानी को एआई तकनीक वाली एक्स-रे मशीन काफी सटीक तरीके के साथ रिपोर्ट कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 2:17 PM IST
गोरखपुर: मेडिकल साइंस में तेजी से हो रहे तकनीकी बदलाव अब सर्जरी के क्षेत्र को भी नई दिशा दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकें मरीजों के इलाज को अधिक सटीक और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं.
इसी तकनीकी बदलाव और आधुनिक शल्य चिकित्सा के ज्ञान को साझा करने के उद्देश्य से एम्स गोरखपुर में एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड चैप्टर के 51वें वार्षिक सम्मेलन UPASICON 2026 का शुभारंभ हुआ.
सर्जन कान्क्लेव के आयोजक और सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ. गौरव गुप्ता ने बताया कि सम्मेलन के पहले दिन पांच विशेष प्री-कॉन्फ्रेंस कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें युवा सर्जनों, रेजिडेंट चिकित्सकों और मेडिकल छात्रों को विशेषज्ञों ने आधुनिक सर्जिकल तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया.
कैडेवरिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक नॉटिंग एवं स्यूचरिंग, एंडोस्कोपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड सर्जिकल नर्सिंग जैसे विषयों पर आयोजित इन कार्यशालाओं में प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों से सीधे सीखने का अवसर प्राप्त किया.
एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉ. विभा दत्ता के नेतृत्व में आयोजित यह सम्मेलन 29 नवंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर के प्रतिष्ठित सर्जन आधुनिक चिकित्सा तकनीकों, शोध और नवाचार पर अपने अनुभव साझा करेंगे.
UPASICON 2026 के पहले दिन आयोजित पांच कार्यशालाओं में देश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों से आए विशेषज्ञों ने युवा चिकित्सकों को हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग दी. कैडेवरिक कार्यशाला में पित्ताशय, अपेंडिक्स, कोलन और हर्निया सर्जरी की व्यावहारिक बारीकियां सिखाई गईं.
वहीं लैप्रोस्कोपिक कार्यशाला में नॉटिंग, स्यूचरिंग और आधुनिक उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया. एंडोस्कोपी कार्यशाला में जांच एवं उपचार की आधुनिक तकनीकों से प्रतिभागियों को परिचित कराया गया.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित कार्यशाला में जनरेटिव एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक शोध, शोधपत्र लेखन और चिकित्सा क्षेत्र में एआई के नैतिक एवं कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई.
सर्जिकल नर्सिंग कार्यशाला में ऑपरेशन से पहले और बाद में मरीजों की देखभाल, घाव प्रबंधन और रोगी सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया. 27 से 29 नवंबर तक चलने वाले मुख्य वैज्ञानिक सम्मेलन में देशभर के वरिष्ठ सर्जन विशेषज्ञ व्याख्यान, पैनल चर्चा, शोधपत्र और ई-पोस्टर प्रस्तुतियों के माध्यम से चिकित्सा जगत के नए नवाचारों पर विचार-विमर्श करेंगे.
सम्मेलन में आगरा से आए वरिष्ठ सर्जन डॉ. मयंक जैन ने एआई की मेडिकल सेक्टर में बीमारियों की पहचान से लेकर सर्जरी पर अपनी जो राय व्यक्ति की, वह आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ी उपयोगी साबित हो सकती है.
उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ सेक्टर में तेजी के साथ बदलाव ला रहा है. खासकर सर्जरी में इसकी भूमिका ज्यादा बढ़ रही है. अब एआई केवल बीमारियों की पहचान में ही मददगार नहीं बन रहा बल्कि सर्जरी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
हालांकि, इसे चिकित्सा का विकल्प नहीं बल्कि उसके सहयोगी उपकरण के रूप में देखना चाहिए. इस दौरान बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के सर्जन डॉ. अभिषेक जीना ने कहा कि एआई से बीमारी की पहचान के बाद उसके उपचार का प्रोटोकॉल तैयार किया जा सकता है.
जिसमें मरीज को कितने दिन अस्पताल में रहना पड़ सकता है. ऑपरेशन की तकनीक क्या हो सकती है. संभावित जोखिम क्या बनेंगे और कौन सी उपचार पद्धति काफी सहायक होगी इसका निर्णय लिया जा सकता है.
फेफड़ों की भी परेशानी को एआई तकनीक वाली एक्स-रे मशीन काफी सटीक तरीके के साथ रिपोर्ट कर रही है. जिससे फेफड़ों में पानी, संक्रमण आदि का इलाज बहुत ही सटीक तरीके से और कम समय में किया जा सकता है.
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