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फरीदाबादः सावन में आस्था का सैलाब, कांवड़ पथ पर अलग-अलग रूपों में दिखे शिव भक्त

सावन भगवान शिव को प्रिय है. देश के अलग-अलग हिस्सों में इस दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं.

Kanwar Yatra in Faridabad
कांवड़ पथ पर अलग-अलग रूपों में दिखे शिव भक्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 9, 2026 at 8:18 PM IST

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फरीदाबादः सावन के पावन महीने में भगवान शिव के भक्तों की आस्था के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़िये कई दिनों की पैदल यात्रा पूरी कर अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं. फरीदाबाद पहुंच रहे कांवरियों में किसी की कांवड़ खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है तो कोई भारी मात्रा में गंगाजल लेकर अपनी आस्था का परिचय दे रहा है. कोई भगवान भोलेनाथ को पालकी में विराजमान कर कांवड़ ला रहा है तो कोई 80 लीटर गंगाजल कंधे पर लेकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका है. वहीं, पहली बार कांवड़ यात्रा पर निकली एक महिला भी पूरी श्रद्धा के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने मायके मथुरा जा रही है.

पालकी में गंगाजलः पलवल के गांव थनथरी निवासी रामदत्त इस बार विशेष पालकी वाली कांवड़ लेकर फरीदाबाद पहुंचे हैं. रामदत्त अपने साथियों के साथ 2 अगस्त को हरिद्वार गए थे. इस बार उन्होंने भगवान भोलेनाथ के लिए विशेष पालकी तैयार कराई, जिसमें भगवान शिव को विराजमान किया गया है और गंगाजल रखा गया है. चार लोग इस पालकी को अपने कंधों पर उठाकर चल रहे हैं, जबकि दो लोग आगे-आगे चलते हैं. रामदत्त ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से सावन के महीने में हरिद्वार से गंगाजल लेकर आते हैं. इस बार उनकी एक मन्नत पूरी हुई, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव के प्रति आस्था जताते हुए पालकी वाली कांवड़ लाने का संकल्प लिया. कई दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद वह अब फरीदाबाद पहुंच चुके हैं और अगले दिन अपने गांव थनथरी के लिए रवाना होंगे.

सावन में आस्था का शैलाब (ETV Bharat)

14 जुलाई को हरिद्वार के लिए निकले थेः वहीं हीरालाल जो बल्लभगढ़ के रहने वाले हैं, अपने कंधे पर 80 लीटर गंगाजल लेकर हरिद्वार से फरीदाबाद पहुंचे हैं. हीरालाल के लिए यह यात्रा इसलिए भी खास है, क्योंकि वह पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले हैं. उन्होंने बताया कि "वह 14 जुलाई को हरिद्वार के लिए रवाना हुए थे और करीब 22 दिनों की यात्रा के बाद फरीदाबाद पहुंचे हैं. उनका लक्ष्य शाम तक बल्लभगढ़ पहुंचना है, जहां शिवरात्रि के दिन वह अपने घर के पास स्थित शिवलिंग पर हरिद्वार से लाया गया गंगाजल अर्पित करेंगे." हीरालाल ने बताया कि "उनकी भी एक मन्नत पूरी हुई है. इसी आस्था और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा के चलते उन्होंने हरिद्वार से गंगाजल लाने का संकल्प लिया और अब उसे पूरा कर अपने घर की ओर लौट रहे हैं."

'शिव की भक्ति में महिला और पुरुष का कोई भेद नहीं है': कांवड़ यात्रा में इस बार महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिल रही है. दिल्ली निवासी मोनिका पहली बार कांवड़ यात्रा पर निकली हैं. मोनिका 2 अगस्त को अपने पति के साथ हरिद्वार गई थीं और वहां से 10 लीटर गंगाजल लेकर वापस लौट रही हैं. मोनिका इस गंगाजल को मथुरा स्थित अपने मायके ले जाएंगी, जहां वह भगवान शिव के शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करेंगी. उनका कहना है कि "भगवान शिव की भक्ति में महिला और पुरुष का कोई भेद नहीं है. अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो कोई भी भक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर भोलेनाथ को अर्पित कर सकता है."

कांवड़ में विराजमान हैं भोलेनाथ: फरीदाबाद की सड़कों से गुजरते इन कांवड़ियों में आस्था के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. किसी के कंधे पर भारी कांवड़ है, किसी की कांवड़ में भोलेनाथ विराजमान हैं तो कोई पहली बार कांवड़ यात्रा का अनुभव कर रहा है. अलग-अलग रास्तों और अलग-अलग संकल्पों के बावजूद सभी कांवड़ियों की मंजिल एक ही है. हरिद्वार का पवित्र गंगाजल भगवान शिव को अर्पित करना और अपनी श्रद्धा को पूरा करना.

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फरीदाबाद में कांवड़ यात्रा
सावन में भगवान शिव की पूजा
WORSHIP OF LORD SHIVA IN SAWAN
LORD SHIVA WORSHIP IN SAWAN
KANWAR YATRA IN FARIDABAD

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