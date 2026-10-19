Navratri 2026: यूपी के इन प्रसिद्ध देवी मंदिरों में उमड़ता है आस्था का सैलाब; यहां दर्शन मात्र से कट जाते हैं सारे कष्ट
कानपुर का प्रसिद्ध तपेश्वरी मंदिर शहर की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है. यह मंदिर बेहद प्राचीन है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 2:29 PM IST
कानपुर: यूपी के शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर में मां दुर्गा के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है. शहर के तमाम प्राचीन और सिद्ध मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं. कानपुर में कई ऐसे ऐतिहासिक और चमत्कारी देवी मंदिर हैं, जिनकी महिमा दूर-दूर तक फैली है और जहां सच्चे मन से मन्नत मांगने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है. आइए जानते हैं कानपुर के इन प्रमुख देवी मंदिरों के इतिहास और उनकी खासियतों के बारे में..
- तपेश्वरी मंदिर: त्रेता युग से जुड़ा है इसका इतिहास: कानपुर का प्रसिद्ध तपेश्वरी मंदिर शहर की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है. यह मंदिर बेहद पुराना और प्राचीन है, जिसे त्रेता युग से भी पुराना बताया जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस पवित्र स्थल पर लव और कुश का मुंडन संस्कार भी हुआ था. नवरात्र के दिनों में यहां सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहता है. ऐसी अटूट मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यहां पूजा-अर्चना करता है, माता रानी उसकी हर मनोकामना को अवश्य पूरा करती हैं.
- बारादेवी मंदिर,1700 साल पुराना चमत्कारी इतिहास: कानपुर दक्षिण में स्थित मां बारा देवी का मंदिर शहर के सबसे पुराने और लोकप्रिय मंदिरों में शुमार है.इस प्राचीन मंदिर का इतिहास करीब 1700 साल पुराना बताया जाता है. स्थानीय लोककथाओं के अनुसार, इस स्थान पर 12 बहनें विराजमान हैं जो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं. अपनी मन्नतें पूरी होने की आस में दूर-दूर से श्रद्धालु इस मंदिर तक पैदल चलकर दर्शन के लिए पहुंचते हैं.नवरात्र के नौ दिनों में यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और पूरा परिसर माता के जयकारों से गूंज उठता है.
- जंगली देवी मंदिर,दिन में कई बार रंग बदलती है मूर्ति: कानपुर का जंगली देवी मंदिर भी मां के दरबार के रूप में बेहद प्रसिद्ध है. इस मंदिर से जुड़े रहस्य और चमत्कार दूर-दूर तक फैले हैं. कहा जाता है,कि इस मंदिर में स्थापित माता की मूर्ति दिन में कई बार अपना रंग बदलती है और भक्तों की मनोकामना पूरी होने का संकेत अपनी मुस्कान से देती है. जिस जगह पर आज यह भव्य मंदिर है, कभी वहां घना जंगल हुआ करता था, इसी वजह से इसका नाम 'जंगली देवी मंदिर' पड़ गया. नवरात्र के पावन अवसर पर यहां दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.
- बुद्धा देवी मंदिर, कच्चे सब्जियों का भोग और चमत्कारी नीर: कानपुर के मूलगंज क्षेत्र में स्थित मां बुद्धा देवी मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं और प्राचीनता के लिए जाना जाता है.संकरी गलियों में बसे होने के बावजूद यहां देश के कोने-कोने से भक्त दर्शन के लिए आते हैं. मान्यता है, कि इस मंदिर में माता के चरणों से निकलने वाले नीर को आंखों में लगाने से सारे नेत्र रोग दूर हो जाते हैं. इसके अलावा, यह देश का इकलौता ऐसा अनूठा मंदिर है जहां माता को तरह-तरह की कच्ची सब्जियों का भोग लगाया जाता है. नवरात्र में यहां सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है.
- काली मठिया मंदिर, गाय के दूध से प्रकट हुई थी प्रतिमा: कानपुर के शास्त्री नगर में स्थित काली मठिया मंदिर मां काली का सबसे बड़ा और जागृत सिद्ध पीठ माना जाता है. यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है. किंवदंती है कि यहां एक गाय रोजाना आकर अपना दूध छोड़ जाती थी, जिसके बाद जब उस स्थान की खुदाई कराई गई तो माता की यह दिव्य मूर्ति प्रकट हुई और बाद में यहां भव्य मंदिर का निर्माण हुआ.इस मंदिर को लेकर बड़ी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु लगातार 41 दिनों तक यहां की संध्या आरती में शामिल होता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है.
- वैष्णो धाम मंदिर, जम्मू जैसा अहसास और 1000 हाथों वाली महिषासुर प्रतिमा: कानपुर के वैष्णो धाम मंदिर में भक्तों को बिल्कुल जम्मू जैसी माता वैष्णो देवी के दर्शन का अहसास होता है.इस मंदिर का निर्माण वर्ष 2000 में बुलंदशहर के भक्त जयवीर सिंह राणा ने एक सपना आने के बाद कराया था.मंदिर के भीतर पत्थरों को जोड़कर बेहद संकरी और बारीक गुफाएं बनाई गई हैं, जिनसे गुजरकर भक्त मां के दरबार में पहुंचते हैं. इस भव्य मंदिर में करीब 900 देवी-देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यहां स्थापित मां महिषासुर की 1000 हाथ वाली दुर्लभ प्रतिमा है, जिसका वर्णन दुर्गा सप्तशती में भी मिलता है. मान्यता है कि मुख्य द्वार पर चुन्नी में तीन गांठ बांधकर मुराद मांगने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.
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