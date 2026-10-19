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Navratri 2026: यूपी के इन प्रसिद्ध देवी मंदिरों में उमड़ता है आस्था का सैलाब; यहां दर्शन मात्र से कट जाते हैं सारे कष्ट

कानपुर: यूपी के शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर में मां दुर्गा के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है. शहर के तमाम प्राचीन और सिद्ध मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं. कानपुर में कई ऐसे ऐतिहासिक और चमत्कारी देवी मंदिर हैं, जिनकी महिमा दूर-दूर तक फैली है और जहां सच्चे मन से मन्नत मांगने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है. आइए जानते हैं कानपुर के इन प्रमुख देवी मंदिरों के इतिहास और उनकी खासियतों के बारे में..