हाईकोर्ट से राहत मिलते ही घर पहुंचे सुरेश राठौर, कांग्रेस को दी चेतावनी, गोल्ज्यू देवता से मांगा न्याय

हरिद्वार: अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी कंट्रोवर्सी से जुड़े सभी मुकदमों में उत्तराखंड हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पूर्व विधायक सुरेश राठौर आज 8 जनवरी गुरुवार को हरिद्वार ज्वालापुर स्थित अपने आवास पर पहुंचे. अपने आवास पर ही सुरेश राठौर ने मीडिया से बात की और अपना पक्ष रखा.

पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है और इसके लिए वो दो बार गोल्ज्यू देवता के मंदिर भी जा चुके हैं. गोल्ज्यू देवता न्याय के देवता हैं और वही अब सच्चाई सामने लाएंगे. राठौर ने यह भी कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वो भगवा वस्त्र धारण नहीं करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने उर्मिला के पक्ष में खड़े महामंडलेश्वर स्वामी दर्शन भारती को जानने से इनकार किया.

पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर जो भी प्रदर्शन हुए और जिस तरह का माहौल बनाया गया, उसके लिए केवल उर्मिला और कांग्रेस ही जिम्मेदार है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर प्रदेश का माहौल खराब किया और अंकिता के नाम पर राजनीति की जा रही है.

सुरेश राठौर ने कहा कि उर्मिला ने समाज के साथ धोखा किया है और षड़यंत्र के तहत उनके साथियों को भी फंसाने की कोशिश की गई. राठौर ने यह भी आरोप लगाया कि रविदास पीठ को बदनाम करने का प्रयास किया गया है. उन्होंने किसी के लिए कोई आपत्तिजनक या अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया है. यदि किसी मामले में कोई दोषी छूट गया है, तो उसका निर्णय सरकार को करना है और सरकार जो भी फैसला करेगी, वह उचित होगा, वो जांच में सहयोग करते आए हैं और आगे भी करेंगे.

वहीं, सुरेश राठौर ने अपनी और उर्मिला की वायरल रिकॉर्डिंग को लेकर भी कहा कि वो ऑडियो एआई से बनाई गई है. उन्होंने आज तक किसी भी नेता के बारे में या किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की. उर्मिला फर्जी ऑडियो वीडियो वायरल कर रही है. एसआईटी किसी भी प्रकार की जांच कर सकती है.

सुरेश राठौर ने कहा कि वो अंकिता भंडारी के मामले में चश्मदीद गवाह नहीं हैं, जो उर्मिला से उस तरह की बात कहते. उर्मिला ने एआई का इस्तेमाल करके उस वीडियो को गलत तरीके से चलाया है. उर्मिला उनका तीन साल से उत्पीड़न कर रही है. डेढ़ साल पहले उन्होंने उर्मिला पर मुकदमा दर्ज कराया था. शायद उसी समय उर्मिला को गिरफ्तार किया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती.