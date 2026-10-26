उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी के बाद पूर्व MLA सुरेश राठौर की बेटी ने खोले कई राज, कहा- 'मांग रही थी 5 करोड़'
सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर ने उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी पर बयान दिया. उन्होंने पुलिस का भी आभार जताया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 26, 2026 at 5:26 PM IST
हरिद्वार: एक्ट्रेस उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी के बाद ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर मीडिया के सामने आईं. ज्वालापुर स्थित आवास पर उन्होंने मीडिया को बयान दिया और कार्रवाई के लिए पुलिस का आभार भी जताया.
दीपिका ने आरोप लगाया कि उर्मिला सनावर लंबे समय से उन्हें और उनके परिवार को ब्लैकमेल कर रही थीं. साथ ही परिवार की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा था. दीपिका ने दावा किया कि हाल ही में उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी देकर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी.
दीपिका राठौर ने आरोप लगाया कि 24 अक्टूबर को फोन कर उनसे पांच करोड़ रुपए की मांग की गई. उनका एक रविदास धाम है, जिसे उर्मिला अपने नाम करने की डिमांड भी कर रही थी. उसके द्वारा रविदास धाम अपने नाम कराने का दबाव बनाया गया. मांग पूरी नहीं करने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मरवाने की धमकी भी दी गई. लंबे समय से उनका परिवार मानसिक उत्पीड़न झेल रहा था. अब उर्मिला की गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है.
करीब डेढ़ साल पहले भी मेरी फोटो और वीडियो एडिट कर वायरल किए गए थे. इसके जरिए मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया गया था. उस समय मैं काफी मानसिक तनाव से गुजर रही थी. हालात ऐसे हो गए थे कि मैंने जीवन लीला समाप्त करने तक के बारे में सोच लिया था. हालांकि, मैंने ऐसा कदम नहीं उठाया. मुझे पुलिस पर भरोसा था और इस बार पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उर्मिला सनावर को गिरफ्तार किया है.
-व दीपिका राठौर, सुरेश राठौर की बेटी -
ये भी पढ़ें: