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उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी के बाद पूर्व MLA सुरेश राठौर की बेटी ने खोले कई राज, कहा- 'मांग रही थी 5 करोड़'

उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी के बाद सामने आईं दीपिका राठौर ( PHOTO- ETV Bharat )

दीपिका ने आरोप लगाया कि उर्मिला सनावर लंबे समय से उन्हें और उनके परिवार को ब्लैकमेल कर रही थीं. साथ ही परिवार की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा था. दीपिका ने दावा किया कि हाल ही में उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी देकर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी.