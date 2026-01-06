ETV Bharat / state

अंकिता हत्याकांड, नोटिसों के बाद भी SIT के सामने पेश नहीं हुए सुरेश-उर्मिला, अब बढ़ेंगी मुश्किलें!

हरिद्वार: बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और खुद की उनकी पत्नी कहने वाले उर्मिला सनावर दोनों अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए है. दोनों के खिलाफ हरिद्वार जिले में दो-दो मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. एसआईटी की तरफ से दोनों लोगों को दो-दो नोटिस भेजे जा चुके है, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने भी पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज नहीं कराए है.

हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल का कहना है कि, यदि जल्द ही दोनों एसआईटी के सामने अपना पक्ष रखने के साथ ही जांच में सहयोग नहीं करते तो, आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. दोनों के घरों पर पुलिस पहले ही नोटिस चस्पा कर चुकी है, इसके बावजूद अब तक दोनों पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए हैं.

नोटिसों के बाद भी SIT के सामने पेश नहीं हुए सुरेश-उर्मिला (ETV Bharat)

हरिद्वार के एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने बताया कि जिनके पास भी मामले से जुड़े साक्ष्य हैं, वे उन्हें शीघ्र पुलिस को सौंपें, ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही दोनों पक्ष पुलिस को आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे, जिससे एसआईटी आगे की कानूनी कार्रवाई को मजबूती से आगे बढ़ा सके. यदि दोनों ऐसा नहीं करते हैं तो, दोनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उर्मिला के खिलाफ तो एनबीडब्ल्यू (Non Bailable Warrant) जारी हो चुके है.

बता दें कि बीते दिनों ही उर्मिला सनावर ने एक ऑडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने अपनी और सुरेश राठौर का मोबाइल पर हुई कथित बातचीत का ऑडियो जारी किया था. इस ऑडियो अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र है. उर्मिला सनावर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक व्यक्ति का नाम लिया और बताया कि यह वहीं वीआईपी है, जिसके लिए अंकिता भंडारी पर एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था. हालांकि जब उसने ऐसा करने से इंकार कर दिया तो रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों के साथ मिलकर अंकिता भंडारी की हत्या कर दी थी. इसके अलावा भी ऑडियो के आधार पर उर्मिला सनावर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कई बड़े खुलासा करने का दावा किया था.