अंकिता हत्याकांड, नोटिसों के बाद भी SIT के सामने पेश नहीं हुए सुरेश-उर्मिला, अब बढ़ेंगी मुश्किलें!

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर चर्चाओं में आए बीजेपी पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए है.

पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 6, 2026 at 7:20 PM IST

Updated : January 6, 2026 at 7:29 PM IST

हरिद्वार: बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और खुद की उनकी पत्नी कहने वाले उर्मिला सनावर दोनों अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए है. दोनों के खिलाफ हरिद्वार जिले में दो-दो मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. एसआईटी की तरफ से दोनों लोगों को दो-दो नोटिस भेजे जा चुके है, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने भी पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज नहीं कराए है.

हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल का कहना है कि, यदि जल्द ही दोनों एसआईटी के सामने अपना पक्ष रखने के साथ ही जांच में सहयोग नहीं करते तो, आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. दोनों के घरों पर पुलिस पहले ही नोटिस चस्पा कर चुकी है, इसके बावजूद अब तक दोनों पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए हैं.

नोटिसों के बाद भी SIT के सामने पेश नहीं हुए सुरेश-उर्मिला (ETV Bharat)

हरिद्वार के एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने बताया कि जिनके पास भी मामले से जुड़े साक्ष्य हैं, वे उन्हें शीघ्र पुलिस को सौंपें, ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही दोनों पक्ष पुलिस को आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे, जिससे एसआईटी आगे की कानूनी कार्रवाई को मजबूती से आगे बढ़ा सके. यदि दोनों ऐसा नहीं करते हैं तो, दोनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उर्मिला के खिलाफ तो एनबीडब्ल्यू (Non Bailable Warrant) जारी हो चुके है.

बता दें कि बीते दिनों ही उर्मिला सनावर ने एक ऑडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने अपनी और सुरेश राठौर का मोबाइल पर हुई कथित बातचीत का ऑडियो जारी किया था. इस ऑडियो अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र है. उर्मिला सनावर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक व्यक्ति का नाम लिया और बताया कि यह वहीं वीआईपी है, जिसके लिए अंकिता भंडारी पर एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था. हालांकि जब उसने ऐसा करने से इंकार कर दिया तो रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों के साथ मिलकर अंकिता भंडारी की हत्या कर दी थी. इसके अलावा भी ऑडियो के आधार पर उर्मिला सनावर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कई बड़े खुलासा करने का दावा किया था.

इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में खलबली मच गई थी. कांग्रेस के लेकर प्रदेश की तमाम जनता अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग करने लगी. ताकि वीआईपी का सच बाहर आ सके. वहीं उर्मिला सनावर के वीडियो और दोनों के बीच बातचीत के ऑडियो पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी और उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया था. इसके बाद उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के खिलाफ देहरादून और हरिद्वार में अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे.

हरिद्वार जिमें जहां उर्मिला और सनावर पर दो मुकदमे दर्ज हुए थे तो वहीं देहरादून में भी मुकदमा दर्ज किया गया. इन मुकदमों की जांच के लिए हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने एसआईटी का गठन किया था, लेकिन उर्मिला के खिलाफ रानीपुर कोतवाली में सुरेश राठौर की बेटी ने मार्च 2025 में भी एक मुकदमा दर्ज कराया था. उस मुकदमे में भी उर्मिला को कई नोटिस दिए गए, नोटिस का जवाब न देने पर उर्मिला के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे.

एनबीडल्यू जारी होने के बाद पुलिस उर्मिला की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है. वहीं सुरेश राठौर को आज 6 जनवरी 2025 को हरिद्वार के झबरेड़ा थाने में और देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज मुकदमे गिरफ्तारी पर स्टे मिल गया है.

वहीं, एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने साफ तौर से कहा है कि जांच में सहयोग न करने पर आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. एसआईटी का गठन होने के बाद से दोनों गायब है. हरिद्वार के एसपी सिटी अभय सिंह का एसआईटी का नेतृत्व सौंपा गया.

