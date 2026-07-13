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'अखिलेश यादव को करनी चाहिए मोदी-योगी की तारीफ': बागपत में गरजे सुरेश राणा, कहा- 2017 से भी बड़े बहुमत के साथ 2027 में लौटेगी भाजपा

बागपत में गरजे सुरेश राणा, कहा- 2017 से भी बड़े बहुमत के साथ 2027 में लौटेगी भाजपा ( Photo Credit; ETV Bharat )