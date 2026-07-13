'अखिलेश यादव को करनी चाहिए मोदी-योगी की तारीफ': बागपत में गरजे सुरेश राणा, कहा- 2017 से भी बड़े बहुमत के साथ 2027 में लौटेगी भाजपा
सुरेश राणा ने कहा कि भाजपा को सत्ता में आने से रोकने की ताकत किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 2:40 PM IST
बागपत: भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा रविवार को बागपत दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों और सुशासन के दम पर 2017 से भी बड़े बहुमत के साथ 2027 का विधानसभा चुनाव जीतेगी. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा को सत्ता में आने से रोकने की ताकत किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है.
दरअसल, बागपत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुरेश राणा का जोरदार स्वागत किया. इस दौरान उन पर बुलडोजर से पुष्पवर्षा भी की गई. स्वागत से अभिभूत होकर सुरेश राणा ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया.
इसके बाद उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अखिलेश यादव को खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि आज प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, तो वहां भारत माता की जय के नारे गूंजते हैं और भारत की उपलब्धियों की चर्चा होती है.
प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा ने कहा कि देश की जनता जानती है कि अखिलेश यादव विदेश यात्राओं के दौरान क्या करते हैं? उन्होंने सपा सरकार के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए.
साथ ही आरोप लगाया कि उस समय आतंकवाद के आरोपियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की सिफारिशें की गईं, रामभक्तों पर गोलियां चलवाई गईं, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद किसानों को झूठे मुकदमों में फंसाया गया और कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब थी कि महिलाएं स्कूल-कॉलेज जाने से डरती थीं. किसान शाम के बाद खेतों में जाने से कतराते थे. उन्होंने कहा कि विपक्ष को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने कार्यकाल का आंकलन करना चाहिए.
वहीं, राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन पर सुरेश राणा ने कहा कि रालोद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का महत्वपूर्ण सहयोगी दल है. 2027 का चुनाव दोनों दल मिलकर लड़ेंगे. सीटों के बंटवारे का अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास, सुशासन और राष्ट्रहित के एजेंडे पर लगातार काम कर रही है और इसी आधार पर जनता एक बार फिर भाजपा को प्रचंड जनादेश देगी.
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