झारखंड दौरे पर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, कहा- जब तक हर राज्य विकसित नहीं होगा तब तक देश नहीं हो सकता विकसित
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित विकसित भारत 2047 पर एक खास चर्चा में हिस्सा लिया.
Published : November 29, 2025 at 8:41 PM IST
रांची : झारखंड दौरे पर आए पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि जब तक हर राज्य विकसित नहीं होगा तब तक देश विकसित नहीं हो सकता. झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित विकसित भारत 2047 को लेकर आयोजित विशेष परिचर्चा में भाग लेने पहुंचे सुरेश प्रभु झारखंड के व्यवसायियों की समस्या से अवगत हुए और उन्होंने झारखंड के विकास के लिए व्यवसायियों की सोच को लिखित रूप में एक ज्ञापन के जरिए केन्द्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष से मिलने की सलाह दी, जिसमें उन्होंने खुद शामिल रहने का आश्वासन दिया.
उन्होंने कहा कि यह बड़ा ही दुख की बात है कि सब कुछ रहते हुए भी झारखंड पिछड़ा राज्य में जाना जाता है. इससे निकलने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा. विकसित भारत के संकल्प को तब पूरा किया जा सकता है जब राज्य, जिला, प्रखंड और गांव में विकास हो और उसे विकसित किया जाए.
सुरेश प्रभु ने कहा कि झारखंड में कई सारे रेयरेस्ट मिनरल्स पाए जाते हैं, उन सभी को लेकर यहां पर कई उद्योग भी खड़े किए जा सकते हैं और उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा. झारखंड में मिनरल्स के कारण रॉयल्टी भी मिलती है. वहीं पूरे देश की बात करें तो झारखंड में प्रचुर वन संपदा है, जिससे हमारे पूरे देश का इको सिस्टम दुरुस्त तरीके से चलता है. विकसित भारत के लिए सभी राज्यों को कोशिश करनी होगी.
विकसित भारत के संकल्प पूरा करने पर हुई चर्चा
चैम्बर भवन में आयोजित विशेष चर्चा में व्यवसायियों ने खुलकर विचार रखे. चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा ने झारखंड में खनिज संपदा के साथ साथ प्रचुर संख्या में मानव बल का जिक्र करते हुए राज्य में विकास की असीम संभावनाएं होने की बात कही. इस मौके पर चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा और महासचिव रोहित अग्रवाल ने सुरेश प्रभु का स्वागत करते हुए उन्हें अनुभवी और दूरदर्शी नेता बताया. झारखंड@25- विकसित भारत 2047 की ओर राष्ट्र के साथ मार्च करते हुए आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया विषय पर लोगों ने खुलकर विचार रखे. इस विचार गोष्ठी में शहर के प्रमुख व्यापारी, उद्यमी, प्रशासक एवं अर्थशास्त्री शामिल हुए.
