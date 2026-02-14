ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि पूजा: कब है शुभ मुहूर्त? कैसे करें जलाभिषेक और रुद्राभिषेक?

महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा का सबसे बड़ा दिन माना जाता है. शिव कि पूजा जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देती है.

महाशिवरात्रि के जानिए लाभ
महाशिवरात्रि के जानिए लाभ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 14, 2026 at 1:53 PM IST

नई दिल्ली: देशभर में महाशिवरात्रि को लेकर जगह-जगह तैयारी देखी जा रही है. इस दिन भगवान शिव शंकर को भक्तों के द्वारा शिवालय में जाकर बड़ी संख्या में भक्त जल का अभिषेक भगवान भोलेनाथ को करते हैं. तो वहीं महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना करने वाले भक्तों को क्या लाभ मिलता है इसके बारे में दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत ने बताया है.

दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत ने बताया कि महाशिवरात्रि के पर्व फागुन मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है. इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा क्योंकि 15 फरवरी को त्रयोदशी सुबह 5:04 पर समाप्त हो रही है और उसके बाद चतुर्थी शुरू हो रही है.

प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत से खास बाचतीत (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि भगवान शिव का आराधना और उनका जलाभिषेक और पूजा अर्चना रात्रि में ही किया जाता है. भगवान शिव को चारों पहर का अभिषेक किया जाता है. और अगले दिन 5:34 पर चतुर्थी का पहाड़ खत्म हो जाएगा.

वहीं उन्होंने कहा कि भगवान शिव को भांग,धतूरा और बेलपत्र उनका प्रिय है. भगवान शिव को रुद्राभिषेक करते हुए बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और फिर रूद्र सूत्त से उनका अभिषेक किया जाता है. जो लोग समर्थ है वह वैदिक विद्वानों के द्वारा रुद्राभिषेक करें अन्यथा भगवान शिव को पंचाक्षरी मंत्र के साथ इस दिन भगवान को जल अर्पण करें ऐसा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं. महाशिवरात्रि के दिन अगर भक्त उपवास रखते हैं तो भगवान शिव उनके सभी रोग-दोष खत्म करते हैं और घर में सुख शांति प्रदान करते हैं और देवाधिदेव महादेव की कृपा से सभी मनोकामनाएं भक्त की पूर्ण होती है.

महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा का सबसे बड़ा दिन माना जाता है. कहते हैं इस दिन विधि-विधान से की गई शिव कि पूजा जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देती है. धार्मिक मान्यताओं अनुसार ये शिवरात्रि इसलिए खास होता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो वहीं कुछ कथाओं अनुसार महादेव का शिवलिंग के रूप में प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था. इसी कारण से इस शिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। और इस दिन पूरे दिन भगवान शिव को भक्त जलाभिषेक करते हैं.

